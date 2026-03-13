Derqui golpeó en el Rezzónico y frenó a Club Morón. Tropezó en casa y cayó ante Presidente Derqui por 74 a 57 en el gimnasio Raúl Rezzonico, en un partido que cambió por completo después del descanso. El equipo visitante construyó su triunfo con un segundo tiempo de gran contundencia ofensiva y una defensa que asfixió a los locales, mientras que Lautaro Gabriel Cabrera, figura de la noche, terminó como máximo anotador con 21 puntos.

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Un comienzo intenso que ilusionó a Morón

El arranque del encuentro mostró a un Club Morón agresivo y concentrado, empujado por el público que volvió a llenar el histórico Raúl Rezzonico. Con presión en primera línea y rápidas transiciones, el equipo del oeste logró marcar el ritmo en los primeros minutos, generando pérdidas en el rival y encontrando puntos cerca del aro.

Sin embargo, la reacción de Presidente Derqui no tardó en llegar. Con circulación rápida de balón y una notable eficacia en los tiros exteriores, el conjunto visitante empezó a encontrar ventajas en ataque. De la mano de Cabrera y con un juego colectivo cada vez más fluido, Derqui dio vuelta el desarrollo del primer cuarto y lo cerró arriba por 25 a 18, aprovechando algunas desatenciones defensivas del local.

Un segundo cuarto más equilibrado

En el segundo período, Morón ajustó su defensa y logró frenar por momentos el ritmo visitante. Con mayor intensidad en el rebote y un juego más paciente en ofensiva, el conjunto local recortó la diferencia y volvió a meterse en partido.

El aporte de Vallejos, autor de 14 puntos para Morón, fue clave en ese tramo. El alero encontró espacios para penetrar y también castigó desde media distancia, levantando al público local.

A falta de tres minutos para el cierre del primer tiempo, Morón consiguió reducir la distancia a nueve unidades, generando expectativa en el estadio. No obstante, Derqui volvió a mostrar su efectividad desde la línea de tres y se fue al descanso arriba por 39 a 35, en un marcador que anticipaba un complemento abierto.

El tercer cuarto que cambió el partido

El punto de quiebre llegó inmediatamente después del entretiempo. Presidente Derqui regresó al parquet con una defensa más agresiva y un ataque mucho más claro en la toma de decisiones.

A partir de robos en primera línea y rápidas transiciones, el visitante comenzó a ampliar la diferencia. Cabrera lideró ese tramo con penetraciones y tiros abiertos, mientras que el resto del equipo acompañó con buena lectura de juego.

Morón intentó responder con variantes ofensivas, pero le costó encontrar fluidez y claridad para romper la defensa rival. El parcial terminó con una diferencia ya considerable: 59 a 43 para Derqui, que había logrado imponer definitivamente su plan de juego.

Un cierre sin reacción

En el último cuarto, el conjunto local buscó achicar la brecha con mayor presión defensiva y lanzamientos rápidos, pero la falta de eficacia y algunas pérdidas terminaron frustrando cualquier intento de remontada.

Presidente Derqui, en cambio, jugó con inteligencia los minutos finales. Controló el ritmo, administró la ventaja y castigó cada error del rival, cerrando la noche con una victoria contundente por 74 a 57.

Lo que viene en La Liga Federal

El calendario no da respiro. Club Morón volverá a presentarse este viernes 13 de marzo a las 20:30, cuando reciba en el Raúl Rezzonico a Unión Vecinal de Munro, equipo que llega tras caer ante River Plate y que buscará su primera victoria en el torneo.

Por su parte, Presidente Derqui volverá a cruzarse con Unión Vecinal de Munro el 18 de marzo, nuevamente en condición de visitante, con el objetivo de sostener el buen momento mostrado en Morón y seguir sumando en la Liga Federal de Básquet.

Si querés, también puedo armarte un cuadro tipo Clarín con los datos del partido (parciales, goleadores, rebotes y triples) para sumar a la nota y mejorar la lectura en celular.

El partido en números