Capitanich analizó en Morón la reforma laboral y el impacto de la crisis económica global

Capitanich analizó en Morón la reforma laboral. El dirigente peronista y ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, participó este miércoles de un encuentro político en Morón donde desarrolló un extenso análisis sobre la transformación del mercado de trabajo, la discusión sobre reforma laboral y el escenario económico internacional.

La actividad se realizó en el salón Le Parc del Sindicato de Comercio en Morón y reunió a dirigentes sindicales, militantes, cuadros técnicos y referentes del peronismo regional. El encuentro fue organizado por el dirigente mercantil Julio Rubén Ledesma, secretario general del gremio en la zona e histórico referente sindical del distrito.

Durante más de una hora de exposición, Capitanich planteó que la discusión sobre el futuro del trabajo no puede separarse del contexto global, marcado por transformaciones tecnológicas, tensiones geopolíticas y cambios profundos en la estructura productiva mundial.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que la Argentina enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo en un contexto internacional inestable, donde las economías periféricas deben adaptarse a un sistema económico cada vez más competitivo y concentrado.

Reforma laboral: “no puede ser sólo una discusión sobre costos”

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el debate sobre la reforma laboral, una discusión que atraviesa la agenda política argentina en medio de las reformas impulsadas por el gobierno nacional.

Capitanich advirtió que muchos de los proyectos que se discuten en la región parten de una lógica centrada exclusivamente en la reducción del costo laboral, lo que a su juicio constituye un enfoque limitado para resolver los problemas estructurales del empleo.

Según explicó, la competitividad de una economía no depende únicamente de la flexibilización laboral, sino de una combinación de factores que incluyen productividad, innovación tecnológica, desarrollo industrial y formación del capital humano.

En ese sentido, planteó que los países que lograron modernizar sus sistemas productivos lo hicieron articulando crecimiento económico con protección social, evitando una degradación general de las condiciones laborales.

El ex gobernador chaqueño remarcó que una reforma laboral integral debería contemplar también la formalización del empleo, la capacitación permanente y la adaptación de las regulaciones a nuevas formas de trabajo, como las plataformas digitales o el teletrabajo.

Capitanich habló de todo, tanto de la Reforma Laboral como de la Economía Global inestable que actualmente vivimos

Un mercado laboral atravesado por la revolución tecnológica

Capitanich también se detuvo en las transformaciones estructurales que atraviesa el mundo del trabajo a nivel global.

Según explicó, procesos como la automatización industrial, la digitalización de servicios, la inteligencia artificial y la reorganización de las cadenas globales de valor están modificando profundamente la forma en que se produce y se organiza el empleo.

En ese marco, señaló que el desafío para los Estados es lograr un equilibrio entre innovación y protección social, evitando que los avances tecnológicos se traduzcan en mayor precarización laboral.

El dirigente peronista advirtió que las economías que no logren gestionar esa transición corren el riesgo de aumentar la informalidad, un fenómeno que ya afecta a una porción significativa del mercado laboral en América Latina.

En el caso argentino, recordó que la informalidad laboral ronda niveles cercanos al 35% del empleo, lo que refleja —según sostuvo— la necesidad de discutir políticas de desarrollo productivo que permitan generar empleo formal y de calidad.

Un escenario internacional cada vez más inestable

Otro de los ejes de la exposición fue el análisis del contexto económico global, que Capitanich definió como una etapa de transición marcada por fuertes tensiones entre potencias y cambios en la arquitectura económica internacional.

En su diagnóstico, el dirigente señaló que la economía mundial atraviesa un proceso de desaceleración del crecimiento, combinado con conflictos geopolíticos, crisis energéticas, reconfiguración del comercio internacional y volatilidad financiera.

Según planteó, las economías emergentes como la argentina son particularmente vulnerables a estos movimientos, especialmente cuando dependen del financiamiento externo o de ciclos de precios internacionales de materias primas.

En ese contexto, sostuvo que la estrategia de desarrollo debe priorizar el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación productiva y la generación de valor agregado, como mecanismos para reducir la exposición a las crisis internacionales.

Capitanich en el Salón Le Parc del Sindicato de Comercio junto a Julio Rubén Ledesma (a la derecha del monitor)

Un encuentro con lectura política en el conurbano

Más allá de la exposición económica, el encuentro tuvo una clara lectura política dentro del peronismo, que atraviesa un proceso de reconfiguración luego de la derrota electoral de 2023 y en medio de los debates sobre el rumbo de la oposición.

La presencia de Capitanich en el oeste del conurbano bonaerense fue interpretada por varios dirigentes como parte de una serie de debates programáticos que distintos sectores del peronismo buscan impulsar para discutir el modelo económico y productivo del país.

El ex gobernador chaqueño mantiene una trayectoria de fuerte peso dentro del justicialismo, con cargos que incluyen dos mandatos como gobernador del Chaco, la jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una extensa carrera legislativa.

En ese marco, su visita a Morón fue leída también como un gesto de articulación con sectores sindicales y territoriales del conurbano, uno de los espacios clave para la reconstrucción política del peronismo.

Debate sindical y cierre del encuentro

La jornada concluyó con un intercambio entre dirigentes sindicales, militantes y referentes políticos presentes en el salón, donde se discutieron los desafíos que enfrenta el movimiento obrero frente a los cambios tecnológicos y productivos del siglo XXI.

En ese tramo del encuentro, varios participantes coincidieron en que la discusión sobre el futuro del trabajo será uno de los grandes debates políticos de los próximos años, especialmente en un contexto de reformas económicas y transformaciones del sistema productivo.

El acto dejó además una señal política: dentro del peronismo comienzan a tomar protagonismo los debates programáticos vinculados al modelo de desarrollo, el rol del Estado y la organización del trabajo, en un escenario económico y social que plantea desafíos cada vez más complejos para la Argentina.

¿Quién es Jorge Capitanich?

Jorge Capitanich es reconocido dentro del peronismo como un cuadro político. Pasó por la Jefaturra de Gabinete con Cristina Presidenta.

Jorge Milton Capitanich es uno de los dirigentes más conocidos del peronismo argentino de las últimas décadas. Economista y contador público, nació el 28 de noviembre de 1964 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y desarrolló una extensa carrera en la política nacional y provincial. Con un perfil técnico dentro del justicialismo, participó en distintos gobiernos y ocupó cargos clave en la administración pública.

Su proyección nacional comenzó a consolidarse a comienzos de los años 2000, cuando fue senador nacional por el Chaco y posteriormente jefe de Gabinete de Ministros entre 2002 y 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en el contexto de la salida institucional y económica de la crisis de 2001.

Capitanich construyó su principal base de poder en su provincia. Fue gobernador del Chaco en tres períodos (2007–2015 y 2019–2023) y también intendente de Resistencia entre 2015 y 2019, consolidándose como uno de los dirigentes más influyentes del norte argentino.

En 2013 volvió al centro de la escena nacional cuando Cristina Fernández de Kirchner lo convocó nuevamente como jefe de Gabinete, cargo que ocupó hasta 2015. Durante ese período adquirió fuerte exposición pública por sus conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada y por su rol como vocero político del gobierno.

Con más de tres décadas en la vida pública, Capitanich sigue siendo una figura activa dentro del debate del peronismo, especialmente en discusiones sobre desarrollo económico, mercado laboral y modelo productivo. Su trayectoria lo ubica como uno de los dirigentes con mayor experiencia política dentro del justicialismo contemporáneo.