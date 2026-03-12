Abre Ganadera San Roque y se salvan 120 puestos de trabajo

Abre Ganadera San Roque después de días de incertidumbre por un cierre sorpresivo que dejó a 140 trabajadores sin actividad y encendió alarmas en Morón. Tras gestiones del Municipio, que intervino para acercar a las partes, la empresa, el sindicato y los empleados alcanzaron un acuerdo este miércoles 12 de marzo de 2026 que permite retomar la actividad del frigorífico. El entendimiento garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y evita el cierre definitivo de una de las firmas históricas del distrito.

Durante las últimas semanas, el anuncio de cierre del frigorífico Ganadera San Roque generó una fuerte preocupación en Morón, especialmente por el impacto directo sobre 140 puestos de trabajo y la actividad económica vinculada al sector en la zona. Frente a este escenario, el Municipio de Morón impulsó una mesa de diálogo con representantes de la empresa, el sindicato y los trabajadores, con el objetivo de evitar el cierre definitivo del establecimiento y encontrar una salida negociada.

Las gestiones se desarrollaron a lo largo de varios encuentros en los que se analizaron la situación financiera de la firma, las condiciones laborales y las posibilidades de continuidad operativa. A partir de ese proceso de negociación se logró construir un acuerdo entre la empresa, los trabajadores y el Estado, que permitirá retomar la actividad productiva del frigorífico y preservar las fuentes laborales que dependen directa e indirectamente de su funcionamiento.

Desde el Municipio señalaron que el resultado fue posible gracias a una estrategia de mediación institucional que buscó sostener la producción local y proteger el empleo, evitando que el conflicto escalara hacia un cierre definitivo. En ese sentido, destacaron que la intervención estatal permitió acercar posiciones entre las partes y garantizar un marco de negociación que finalmente derivó en el entendimiento alcanzado el miércoles 12 de marzo.

El acuerdo llega en un contexto económico complejo para el sector productivo, marcado por la caída del consumo interno y las dificultades que atraviesan muchas industrias vinculadas a la cadena alimentaria. En ese escenario, el gobierno local remarcó que la defensa del empleo y el acompañamiento a las empresas del distrito forman parte de una política destinada a sostener la actividad económica y evitar la pérdida de puestos de trabajo.

El Municipio de Morón aseguró que continuará impulsando políticas de acompañamiento al sector industrial y productivo, con el objetivo de fortalecer la actividad económica local y proteger las fuentes laborales, al considerar que la producción y el trabajo son pilares centrales para el desarrollo del distrito.

Empleo y cadena productiva

Dato Información Empleo directo La industria frigorífica emplea más de 70.000 trabajadores en todo el país. Cadena de valor Incluye productores ganaderos, transportistas, matarifes, frigoríficos, carnicerías y exportadores. Peso económico La cadena de la carne representa uno de los principales complejos agroindustriales argentinos. Impacto local Cada frigorífico sostiene empleos indirectos en logística, servicios y comercio. Caso Morón La reapertura de Ganadera San Roque preserva 140 puestos de trabajo directos en el distrito.

Un sector golpeado por la caída del consumo

El conflicto en Ganadera San Roque se produjo además en un contexto difícil para la industria frigorífica y el mercado de la carne en Argentina. Según datos del sector, el consumo de carne vacuna por habitante se encuentra en niveles históricamente bajos, con registros cercanos a 45 kilos por persona al año, muy lejos de los 70 kilos anuales que se consumían en promedio hace dos décadas.

La caída del poder adquisitivo, el aumento de costos logísticos y energéticos, y la competencia de otras proteínas como pollo y cerdo, que resultan más accesibles para muchas familias, han generado un cambio en el patrón de consumo que afecta a toda la cadena cárnica.

A esto se suman las dificultades que enfrentan numerosos frigoríficos medianos y pequeños, que deben afrontar aumentos en los costos de faena, transporte y mantenimiento de las plantas, en un mercado donde los márgenes se reducen y el volumen de ventas se vuelve cada vez más determinante para sostener la actividad.

San Roque necesita reducir la planta de trabajadores

Pese a lo dicho, la ganadera necesita reducir de 140 a 120 sus trabajadores para mantenerse operativa. Por lo cual, ahí fue el comienzo del fin. Cuando Ganadera San Roque lanzó los primeros veinte telegramas, el Sindicato de la Carne se opuso y ya sin salida, la empresa optó por cerrar sus puertas definitivamente. Esto se tomó como un amague que resultó ser cierto. Finalmente con un convenio por retiro voluntario de 15 trabajadores, la empresa abre sus puertas aunque le falten 5 retiros voluntarios más para completar la nómica.

Datos del consumo de carne en Argentina

Dato Información Consumo actual Alrededor de 44–45 kilos de carne vacuna por habitante al año en Argentina. Pico histórico En las décadas de 1950 y 1960 el consumo superaba los 90 kilos por persona. Hace 20 años A comienzos de los 2000 el promedio rondaba 65 a 70 kilos anuales. Tendencia La caída responde a pérdida de poder adquisitivo y sustitución por pollo y cerdo. Consumo total de carnes Sumando pollo y cerdo, el consumo total ronda 110 a 115 kilos por persona al año.

El peso del sector cárnico en la economía

La industria de la carne sigue siendo uno de los sectores productivos más relevantes del país. Argentina cuenta con más de 50 millones de cabezas de ganado bovino, mientras que la cadena cárnica genera cientos de miles de empleos directos e indirectos entre productores, transportistas, frigoríficos, distribuidores y comercios minoristas.

En el conurbano bonaerense, los frigoríficos y establecimientos vinculados a la faena y distribución de carne cumplen además un rol clave en la economía regional, ya que sostienen puestos de trabajo industriales y dinamizan una red de proveedores locales.

En ese marco, desde el gobierno local remarcaron que la continuidad de Ganadera San Roque tiene un valor estratégico para el entramado productivo del oeste, no solo por los empleos directos que genera, sino también por la actividad económica asociada que depende de su funcionamiento.

La industria frigorífica en Argentina

Dato Información Plantas habilitadas En el país operan más de 400 frigoríficos y establecimientos de faena. Faena anual Argentina faena entre 13 y 14 millones de cabezas de ganado bovino por año. Exportaciones El país exporta cerca del 25 al 30 % de la producción de carne vacuna. Principales mercados China, Unión Europea, Israel y Chile concentran gran parte de las ventas externas. Stock ganadero El rodeo bovino argentino se mantiene en torno a 52 a 54 millones de cabezas.

Origen y creación de la empresa

La empresa Ganadera San Roque S.A. fue constituida formalmente en el año 2000, según consta en su inscripción en el Boletín Oficial. Su objeto social incluía la explotación de establecimientos frigoríficos, la faena de ganado y la industrialización y comercialización de carnes bovinas, ovinas y porcinas, además de actividades ganaderas y comerciales vinculadas al sector alimenticio.

La planta se instaló en el partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense, una zona históricamente vinculada a pequeños frigoríficos, matarifes y empresas de distribución de carne para el mercado interno.

Desarrollo y consolidación

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, el frigorífico fue ampliando su actividad y llegó a convertirse en una empresa mediana dentro de la cadena cárnica bonaerense. La planta empleó a más de 140 trabajadores y abasteció principalmente al mercado interno, con operaciones vinculadas a matarifes, carnicerías y distribuidores de la región. En distintos momentos alcanzó niveles de producción que lo ubicaban entre los frigoríficos de escala media del Gran Buenos Aires, con una red de proveedores ganaderos y transportistas vinculados a la actividad.

Cambios en la conducción

Con el paso de los años, la conducción de la empresa fue cambiando. Hasta 2021 la presidencia estaba en manos del empresario Eduardo Javier Iezzi, mientras que en 2025 la compañía designó como presidente a Claudio Jesús Javier Lusquiños, según consta en documentos societarios. Estas modificaciones en la conducción marcaron una nueva etapa en la gestión de la firma en medio de un escenario cada vez más complejo para la industria frigorífica.

La crisis reciente

En 2026, el frigorífico quedó en el centro de un conflicto laboral tras anunciar el cierre de su planta y el despido de más de un centenar de trabajadores, en un contexto de caída del consumo interno de carne y cambios en las condiciones del mercado. La situación derivó en audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y en la intervención del Municipio de Morón, ante el riesgo de pérdida de más de 140 puestos de trabajo y el impacto social que implicaría el cierre de una planta con más de 25 años de actividad en el distrito.

Las notificaciones de despido, firmadas por Claudio Jesús Javier Lusquiños, invocan el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cláusula que habilita cesantías por causas económicas o de fuerza mayor. La firma no es un detalle menor: Lusquiños figura como presidente de la sociedad en la última asamblea ordinaria realizada el 1° de agosto de 2025, en la que fue designado formalmente al frente de la compañía por vencimiento de mandato, según consta en el Boletín Oficial publicado el 9 de enero de 2026. A su vez, está acompañado por Juan Ignacio Guagnini como director suplente, quien está casado con María de los Ángeles Iezzi, una hermana de Eduardo Iezzi. Ese movimiento societario habría inaugurado una nueva etapa en la conducción de la empresa, que hasta 2021 estuvo presidida por Eduardo Javier Iezzi. De ese modo, la conducción de la empresa estuvo concentrada en un núcleo familiar.

Además, en distintos registros figura la participación de una sociedad denominada VTV Guazzi SA, constituida hace aproximadamente cuatro años, donde Guagnini aparece vinculado como director suplente. Por su denominación, se trataría de una empresa relacionada con la verificación técnica vehicular.

Finalmente se pudo revertir y la Ganadera encara el proceso de apertura.