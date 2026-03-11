Detectan basurales, intrusiones y quema de residuos en la VII Brigada Aérea de Moreno

Detectan basurales a partir de un a inspección judicial dentro del predio de la VII Brigada Aérea de Moreno reveló basurales a cielo abierto, quema de residuos, circulación constante de camiones con desechos y ocupaciones irregulares dentro de terrenos del Estado nacional. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el deterioro ambiental se arrastra desde al menos 2017 y expone fallas de control entre organismos nacionales, autoridades aeronáuticas y el municipio.

La medida fue ordenada por el juez federal subrogante Oscar Alberto Papavero, en el marco de un amparo ambiental impulsado por la Fiscalía Federal de Moreno, a cargo del fiscal Leonardo Filippini. El objetivo de la diligencia fue “plasmar la realidad con la mayor exactitud posible”, mediante registros fotográficos y audiovisuales que permitan documentar el estado actual de un predio estratégico que depende de la Fuerza Aérea Argentina y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La constatación judicial se realizó el 5 de diciembre de 2025 y fue encabezada por funcionarios del juzgado junto al oficial de justicia del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 de San Martín. También participaron representantes de los municipios de Moreno y San Miguel, además de autoridades de la Fuerza Aérea y de la ANAC, en un recorrido que abarcó prácticamente todo el perímetro de la base aérea.

Otro de los tantos basurales que encontraron dentro de VII Brigada Aérea de Moreno

El operativo comenzó en el sector sudeste del predio, con ingreso por la calle Bartolomé Hidalgo, donde la escena fue elocuente. Allí se constató un intenso movimiento de camiones que transportaban residuos y escombros, además de la presencia de empresas que operan con compactación de vehículos y supuestas tareas de reciclado de metales. En la zona también se detectaron animales sueltos, focos de acumulación de basura domiciliaria y sectores donde los residuos eran removidos por una retroexcavadora vinculada al municipio de Moreno.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los funcionarios judiciales fue la ausencia casi total de infraestructura de control. Gran parte del perímetro carece de veredas, iluminación, alambrados o vallados, lo que permite ingresos irrestrictos al predio desde múltiples puntos. A esto se suma que las calles circundantes son de tierra, de difícil acceso y quedan fuera del circuito de recolección de residuos municipal, una situación que, según fuentes judiciales, favorece la formación de basurales clandestinos.

A medida que la comitiva avanzó hacia la cabecera sur de la base, el panorama se agravó. Se registraron nuevos focos de quema de basura y acumulaciones de desechos, uno de los cuales contenía el cadáver de un animal en avanzado estado de descomposición. También se observaron viviendas precarias de madera y construcciones de material donde residen personas ajenas a la base, lo que evidencia un proceso de ocupación irregular dentro de terrenos que pertenecen al Estado nacional.

Uno de los basurales al aire libre dentro del predio del Estado Nacional

Otros sectores relevados, como los ubicados cerca de las calles Portugal y Los Olmos, y Finochietto y Marchena, presentan zanjas y montículos de tierra que originalmente habían sido excavados para impedir el ingreso de camiones. Sin embargo, hoy esas barreras se encuentran colmatadas de agua, basura y vegetación alta, lo que neutraliza su función de control y permite que continúe el vertido ilegal de residuos.

En esos mismos puntos también se detectaron torres de alta tensión con cableado bajo y colgante, además de garitas de seguridad abandonadas y vandalizadas, sin puertas ni ventanas. Muchas de ellas se han transformado en pequeños depósitos de basura, un detalle que para los investigadores expone el abandono del sistema de vigilancia que debía proteger el predio.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en la intersección de Lavalle y Fray Luis de León, donde una zanja conecta con un curso de agua casi sin caudal. Allí se acumulan cubiertas de automóvil, autopartes, residuos domiciliarios y el chasis calcinado de un Renault 12, cuya presencia ya había sido informada al juzgado meses atrás. Tras finalizar el recorrido, los funcionarios de la fiscalía detectaron al menos otra carrocería quemada dentro del mismo sistema de zanjas, lo que sugiere que el lugar también podría haber sido utilizado para el descarte o destrucción de vehículos.

La situación expuesta durante la inspección confirma lo que la fiscalía viene denunciando desde hace tiempo. Según el expediente judicial, al menos desde 2017 existen basurales a cielo abierto dentro del predio y en zonas lindantes, alimentados por el ingreso constante de vecinos y transportistas que utilizan caminos precarios para descargar residuos.

Antes de recurrir a la Justicia, la Fiscalía Federal de Moreno intentó durante meses coordinar soluciones con los distintos organismos estatales involucrados. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, en septiembre de 2023 decidió presentar una acción de amparo para exigir medidas urgentes que frenen el deterioro ambiental.

Entre las acciones reclamadas figuran la instalación de un sistema de control perimetral efectivo, el bloqueo de los accesos clandestinos utilizados por camiones, la reanudación de los trabajos de cercado y limpieza del predio, y un mayor control municipal en las zonas donde se detectaron vertidos ilegales de residuos.

Mientras tanto, el Juzgado Federal de Moreno continúa reuniendo pruebas y testimonios. Una vez completada esa etapa, el magistrado deberá resolver si ordena medidas estructurales para sanear el predio y determinar las responsabilidades institucionales detrás de un problema que, según admiten fuentes del expediente, expone años de descontrol administrativo en uno de los terrenos más extensos del oeste del conurbano bonaerense.

La VII Brigada Aérea de Moreno, la base de helicópteros clave de la Fuerza Aérea Argentina

La VII Brigada Aérea, ubicada en el partido bonaerense de Moreno, constituye una de las principales unidades operativas de helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina. Desde esta base militar situada en el oeste del conurbano bonaerense se coordinan misiones de transporte, búsqueda y rescate, apoyo logístico y asistencia ante emergencias, tanto en operaciones militares como en tareas de ayuda a la población.

La brigada funciona dentro del aeródromo militar de Moreno, a unos 35 kilómetros de la Buenos Aires, una ubicación que le otorga una posición estratégica para intervenir con rapidez en el Área Metropolitana y apoyar a otras unidades de las Fuerzas Armadas o a organismos de protección civil. Su cercanía con la capital del país la convierte además en una de las bases más activas para operativos de emergencia.

Un helicóptero estacionado en la VII Brigada Aérea de Moreno, espacio militar del Estado Nacional

Una unidad especializada en helicópteros

A diferencia de otras brigadas aéreas del país, que concentran aviones de combate o transporte, la VII Brigada Aérea está dedicada principalmente a la operación de helicópteros. Estas aeronaves cumplen funciones diversas: traslado de personal, evacuaciones sanitarias, patrullaje, apoyo logístico y operaciones de búsqueda y rescate.

Entre los modelos que integran o integraron su flota se encuentran el Bell 212 y el Bell 412, helicópteros biturbina utilizados para transporte y misiones de rescate, así como unidades livianas de la familia Hughes 500, empleadas históricamente para entrenamiento y apoyo. En determinados operativos también se han utilizado helicópteros de mayor porte como el Mil Mi-171E, incorporado por la Fuerza Aérea para misiones de transporte pesado, especialmente en el marco de campañas logísticas hacia la Antártida.

Misiones operativas y apoyo a la comunidad

Las tareas de la brigada no se limitan a actividades estrictamente militares. Entre sus funciones más habituales se encuentran las operaciones de búsqueda y rescate (SAR), el traslado de personal y equipamiento, y el apoyo en situaciones de emergencia. En casos de inundaciones, incendios o catástrofes naturales, los helicópteros suelen ser utilizados para evacuaciones sanitarias, transporte de insumos o traslado de equipos de rescate. Esta capacidad de respuesta rápida resulta clave en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la densidad poblacional y la complejidad urbana requieren recursos aéreos capaces de intervenir con rapidez. La base también participa en misiones logísticas vinculadas a la presencia argentina en el continente antártico, en coordinación con el Comando Conjunto Antártico, organismo responsable de la planificación de las campañas en el extremo sur.

Ejercicios de militares con un helicóptero argentino dentro de la VII Brigada Aérea de Moreno

Un predio militar de gran extensión

El predio donde funciona la VII Brigada Aérea ocupa una superficie considerable dentro del aeródromo militar de Moreno. Aunque se encuentra a pocos kilómetros de áreas urbanizadas del conurbano, gran parte de sus instalaciones permanece fuera de la vista del público. A lo largo de los años, la base se consolidó como uno de los centros operativos más importantes para las aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Aérea. Su rol se mantiene vigente en la estructura de defensa nacional y en el sistema de respuesta ante emergencias, donde los helicópteros continúan siendo una herramienta clave para intervenir en escenarios donde el acceso terrestre resulta limitado o demasiado lento.

La Base Aérea de Morón vs. la VII Brigada de Moreno

La Base Aérea de Morón, ubicada en el oeste del conurbano bonaerense, cumple un rol muy distinto al de la VII Brigada Aérea, pese a la cercanía geográfica entre ambas instalaciones. Mientras la brigada de Moreno es una unidad militar operativa de helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, Morón funciona principalmente como un aeródromo de uso civil, orientado a la aviación general, la formación de pilotos y actividades aeronáuticas privadas.

En Morón operan escuelas de vuelo, aeroclubes, talleres aeronáuticos y empresas vinculadas al mantenimiento de aeronaves, lo que lo convierte en uno de los centros históricos de la aviación civil argentina. La actividad diaria está dominada por aviones livianos de instrucción y aviación general, muy lejos del perfil operativo militar que caracteriza a la base ubicada en Moreno, donde se concentran helicópteros destinados a transporte, rescate y apoyo logístico.

Otra diferencia clave es la administración del predio y el tipo de operaciones que allí se desarrollan. Mientras la VII Brigada Aérea depende directamente de la estructura militar de la Fuerza Aérea, el aeródromo de Morón está bajo la órbita de la Administración Nacional de Aviación Civil, organismo encargado de regular la aviación civil. La primera es una instalación estratégica para misiones militares, mientras que la segunda es un polo histórico de formación y actividad aeronáutica civil en el área metropolitana.