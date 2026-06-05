Conurbano

Línea Sarmiento: El servicio funcionará limitado por obras durante el fin de semana

Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea Sarmiento circulará de manera limitada entre las estaciones Once y Merlo desde las 10 de la mañana del sábado 6 de junio hasta las 20 horas del domingo 7.

Por Aldana Farinelli

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Tren Sarmiento

La medida se debe a trabajos de renovación del sistema de señalamiento que se realizan entre Merlo y Paso del Rey, en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional. Las tareas están a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura.

Según indicaron, se instalarán nuevos circuitos de vía con el objetivo de mejorar la seguridad operativa del servicio. Por este motivo, durante el fin de semana los trenes no podrán circular por el sector afectado por las obras.

Desde la empresa señalaron que el servicio volverá a funcionar con normalidad el lunes 8 de junio, respetando sus frecuencias habituales.

Además, advirtieron que los trabajos podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. Los pasajeros pueden consultar las novedades y modificaciones del servicio en el sitio oficial de Trenes Argentinos haciendo Click Aquí o a través de su aplicación móvil.

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