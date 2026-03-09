Selci abrió las sesiones 2026 del HCD con anuncios de obras, seguridad, educación y celulares

Selci abrió las sesiones 2026. El intendente de Hurlingham, Damián Selci, inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso de cerca de 50 minutos en el que presentó un balance de la primera mitad de su gestión, enumeró obras realizadas durante 2025 y anunció nuevas medidas para 2026 en materia de infraestructura, seguridad, educación y limpieza urbana. En un mensaje atravesado también por definiciones políticas de alcance nacional, el jefe comunal criticó con dureza al presidente Javier Milei, al que llamó “Javier Malaria”, y sostuvo que “lo único que crece en la Argentina de Milei es la malaria”.

El acto se realizó ante los 20 concejales que integran el cuerpo deliberativo y contó con la presencia de todo el gabinete municipal, del presidente del HCD, Miguel Quintero, de la diputada nacional Luana Volnovich y del legislador provincial Martín Rodríguez, además de una importante cantidad de vecinos y militantes que siguieron el discurso.

Durante su intervención, Selci planteó una lectura política de su gestión en tres etapas: “2024 fue el año de la reconstrucción. En 2025 Hurlingham fue para adelante porque la gente nos acompañó en las elecciones. En 2026 vamos a consolidar con fuerza este camino”.

Balance de gestión: obras, seguridad y educación

El intendente repasó las principales obras realizadas durante el último año y aseguró que el municipio ejecutó 109 proyectos de infraestructura con una inversión total de 12.000 millones de pesos.

Entre los trabajos más destacados mencionó la ejecución de 50.000 metros cuadrados de bacheo y repavimentación, que incluyeron intervenciones en calles estratégicas del distrito como Concepción Arenal, Camargo y Bustamante, además de mejoras en corredores urbanos y nuevas veredas en zonas como Rubén Darío, Kilómetro 18 y Villegas.

También se realizaron obras de mejora en 124 instituciones educativas, entre escuelas públicas, jardines y establecimientos de formación del distrito.

En materia de seguridad, Selci destacó la ampliación del sistema de monitoreo urbano, que actualmente cuenta con 1.038 cámaras de vigilancia integradas al Anillo de Seguridad, un sistema que permite controlar los accesos al distrito mediante lectores de patentes y monitoreo en tiempo real desde el Centro de Operaciones.

En paralelo, el municipio avanzó en la recuperación de espacios públicos y en proyectos recreativos, como la instalación de nuevos juegos en la Plaza Ravenscroft y la creación del Parque de las Infancias en el predio municipal.

Otro de los puntos mencionados fue el saneamiento del Arroyo Morón, donde se retiraron 700 toneladas de residuos acumulados durante décadas, en un operativo de limpieza considerado histórico para el distrito.

Nuevos servicios municipales

Selci también subrayó la creación de nuevas instituciones municipales destinadas a ampliar servicios públicos.

Entre ellas destacó el Mercado Municipal, orientado a ofrecer alimentos a precios accesibles; las dos sedes del Centro de Salud Mental Juvenil, destinadas a la atención de adolescentes; la Escuela de Jóvenes Conductores, enfocada en educación vial; y la Clínica Veterinaria Municipal, que brinda atención gratuita para mascotas.

La lista de iniciativas incluye además el nuevo Gimnasio Municipal del Polideportivo, el Centro de Inclusión y Accesibilidad para Personas con Discapacidad y el Polo Educativo de la Avenida Roca, un espacio destinado a formación y capacitación.

Apoyo provincial y críticas al gobierno nacional

El intendente destacó que gran parte de las obras realizadas en el distrito contaron con apoyo del gobierno bonaerense.

Según explicó, la mitad de las obras fueron financiadas con fondos provinciales y la otra mitad con recursos municipales, en un contexto marcado por la paralización de la obra pública nacional.

“Pese a que Milei paralizó la obra pública, en Hurlingham hicimos un gran esfuerzo. Todo lo hicimos a pesar del gobierno importado, de contrabando, de Javier Malaria”, afirmó.

En ese marco, Selci cuestionó la política económica del gobierno libertario y sostuvo que el país atraviesa un proceso de deterioro social. “Milei suele decir que vino a destruir el Estado, pero sobre todo está destruyendo al país. De a poco lo va debilitando. Lo enferma. Y en un cuerpo enfermo lo único que crece es la malaria”, señaló.

El intendente también reivindicó la tradición política del peronismo: “Nosotros no somos liberales. No somos individualistas. Somos peronistas. Un Estado fuerte te hace fuerte a vos también”.

El plan de obras para 2026

Entre los anuncios más importantes del discurso, Selci adelantó un nuevo paquete de obras para el año en curso.

Uno de los proyectos centrales será la repavimentación de la avenida Vergara, en el tramo comprendido entre Acceso Oeste y Concepción Arenal, una obra de 27.200 metros cuadrados de pavimento financiada con fondos provinciales.

El plan también contempla el refuerzo del Centro de Prevención Comunitaria (CPC) con la incorporación de 100 nuevos agentes, además de la instalación de 100 cámaras adicionales de videovigilancia.

En paralelo, el municipio proyecta 60.000 metros cuadrados de bacheo, la colocación de 3.000 nuevas luminarias LED y un plan de recuperación de corredores urbanos y de la ribera del arroyo Soto.

Selci también anunció la apertura de una nueva sede del Polo Educativo en Villa Tesei y la construcción de una nueva maternidad en el Hospital San Bernardino.

Además, adelantó un programa de expansión del espacio público. “Vamos a construir una plaza por mes en distintos barrios del distrito”, aseguró.

Infancia sin celular

Uno de los anuncios que generó mayor repercusión fue la creación del programa “Infancia sin Celular”, una iniciativa que buscará desalentar el uso temprano de teléfonos móviles por parte de niños y niñas.

“El uso del celular desde los primeros años es veneno. A un chico de 3 años con celular le cuesta más hablar, al de 7 le cuesta leer, al de 12 le cuesta relacionarse y en los de 15 ya vemos ataques de pánico”, afirmó el intendente.

La campaña municipal incluirá talleres, incentivos y asistencia a las escuelas, con el objetivo de brindar herramientas a las familias para limitar el uso de dispositivos electrónicos en edades tempranas.

“Soy padre y no voy a quedarme de brazos cruzados”, agregó.

Endurecimiento de multas por basura

El intendente también anunció el envío de un proyecto de ordenanza para endurecer las sanciones contra quienes arrojen residuos en la vía pública o generen microbasurales.

La iniciativa propone multiplicar hasta diez veces las multas vigentes y forma parte de una campaña municipal bajo el lema “Al que ensucia, multa”.

“Muchas veces hacemos un operativo de limpieza y a los pocos días alguien vuelve a tirar cualquier porquería. Eso en Hurlingham no lo vamos a tolerar”, advirtió.

Definiciones políticas

Sobre el final de su discurso, Selci volvió a cuestionar al gobierno nacional y planteó que el contexto internacional exige liderazgos políticos con mayor experiencia.

“En un mundo en guerra, Argentina tendría que tener una presidenta como Cristina Kirchner, una estadista”, afirmó.

Y concluyó: “En lugar de eso, Cristina está presa y proscripta y tenemos de presidente a un irresponsable que nos expone a todos los peligros”.