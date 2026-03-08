Boca avanza con una obra clave en la Bombonera y prepara un anuncio inminente

Boca avanza con la transformación ya empezó. En silencio y sin anuncios grandilocuentes, Boca Juniors avanza con una de las obras más significativas realizadas en años dentro de La Bombonera: la reconstrucción total del acceso principal sobre la calle Brandsen. La demolición de la histórica puerta y la construcción de un nuevo hall tecnológico de gran escala no es sólo una mejora estética o funcional: es el primer movimiento concreto de una reconfiguración del estadio que podría anticipar cambios mucho más profundos en el futuro del Templo xeneize.

La intervención forma parte del plan de modernización del estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, y es considerada por la dirigencia como una obra estructural clave para mejorar la logística de los días de partido y preparar al estadio para futuras ampliaciones.

Una nueva puerta de entrada al estadio

La remodelación se concentra en el sector histórico de ingreso de Boca Juniors ubicado sobre la calle Brandsen, donde durante décadas funcionó la puerta principal de acceso al estadio. Esa estructura fue completamente demolida para dar paso a un espacio mucho más amplio, moderno y funcional.

El nuevo acceso está pensado como un hall de recepción centralizado, con mayor capacidad de circulación y tecnología aplicada al control de socios. Entre los principales cambios se destacan:

Duplicación de la cantidad de molinetes de ingreso, lo que permitirá acelerar el flujo de hinchas antes de los partidos.

Sistema digitalizado de control de socios, integrado con los nuevos accesos.

Hall vidriado de gran escala, que reemplaza los antiguos pasillos cerrados.

Iluminación LED integrada en el techo, con un diseño más abierto y moderno.

Pantallas gigantes que proyectan imágenes históricas del club y contenidos institucionales.

que proyectan imágenes históricas del club y contenidos institucionales. Reorganización del sector administrativo, donde se realizan trámites y atención a socios.

El objetivo central de la obra es resolver uno de los principales problemas históricos de la Bombonera: los cuellos de botella en los accesos, que durante años generaron largas filas y aglomeraciones en los minutos previos al inicio de los partidos.

El nuevo recorrido hacia las tribunas

El video difundido por el club permite observar el recorrido completo que harán los hinchas desde su llegada al estadio hasta el ingreso a las plateas.

El trayecto comienza sobre la calle Brandsen, donde ahora se levanta un pórtico de mayor escala que marca el acceso principal al estadio. Tras atravesar la puerta vidriada, el visitante ingresa a un hall central completamente renovado.

A diferencia de los antiguos pasillos angostos y con escasa iluminación, el nuevo espacio presenta una circulación abierta y una visual despejada hacia distintos sectores del estadio.

Desde allí, el recorrido continúa hacia las escaleras y ascensores que conectan con los distintos niveles. Durante la obra se eliminaron antiguos tabiques internos para generar mayor amplitud y permitir una vista directa hacia las vitrinas donde se exhiben trofeos y piezas históricas del club.

Uno de los puntos destacados del nuevo diseño es la conexión hacia la Platea Baja, ahora mediante un camino más directo. El piso de hormigón pulido guía el recorrido hacia un entrepiso de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, pensado como un gran espacio de circulación.

Ese sector tendrá varias funciones clave:

Descomprimir los pasillos durante el entretiempo.

Albergar nuevos puestos gastronómicos.

Incorporar sanitarios renovados y de mayor capacidad.

. Generar un área de encuentro para los socios dentro del estadio.

Una obra estratégica para el futuro del estadio

Desde el club sostienen que la finalización de este nuevo hall de acceso representa un paso fundamental dentro del plan integral de optimización de la Bombonera.

La modernización de los accesos no sólo busca mejorar la experiencia del hincha, sino también adaptar la infraestructura del estadio a las exigencias actuales de seguridad, tecnología y control de aforo.

En ese contexto, la obra también es interpretada como una base estructural para los proyectos de ampliación que se discuten desde hace años dentro del Mundo Boca.

Entre las alternativas que se han evaluado aparecen:

ampliación del estadio sobre terrenos linderos

construcción de nuevas bandejas

reconfiguración de sectores internos

o incluso proyectos más ambiciosos de remodelación integral

Aunque el club aún no anunció oficialmente cuál será el camino elegido, la dirigencia considera que mejorar los accesos y la logística interna era un paso indispensable antes de encarar cualquier ampliación significativa.

Por eso, la inauguración de este nuevo sector podría convertirse en el primer capítulo visible de una transformación más profunda del estadio, uno de los templos futbolísticos más emblemáticos del mundo.