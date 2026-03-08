Alerta en Villa Tesei: denuncian que están envenenando perros y gatos en varias cuadras del barrio

Denuncian que están envenenando perros y gatos. En Villa Tesei, partido de Hurlingham, crece la indignación vecinal por una práctica brutal que ya dejó varias mascotas muertas: desconocidos están arrojando trozos de carne con vidrio en veredas y espacios del barrio, una trampa mortal destinada a perros y gatos que, al ingerirlos, sufren perforaciones internas y una agonía extremadamente dolorosa. Las denuncias se multiplican en distintas cuadras y los vecinos advierten que no se trata de un hecho aislado sino de una acción deliberada y cruel que pone en peligro a todos los animales del barrio.

Los mensajes comenzaron a circular durante el fin de semana y apuntan principalmente a la zona comprendida por las calles Castilla, Lorenzini, Chopin, Aristizábal, Los Aztecas, Juramento y Don Cristóbal, aunque vecinos aseguran que los casos podrían extenderse a otras cuadras cercanas.

De acuerdo con los testimonios que circulan entre frentistas del barrio, los elementos contaminados suelen aparecer en veredas, cerca de árboles o en pequeños espacios verdes, donde los animales suelen olfatear o alimentarse. La modalidad denunciada consiste en carne cruda o restos de comida con vidrio molido o fragmentado, lo que puede provocar hemorragias internas, perforaciones en el aparato digestivo y una muerte extremadamente dolorosa para los animales.

El flyer que circula por redes sociales advirtiendo de la crueldad de algunos vecinos

Algunos vecinos sostienen que ya se registraron varios casos de perros y gatos que murieron tras ingerir estos restos, mientras que otros animales debieron ser trasladados de urgencia a veterinarias de la zona con síntomas compatibles con ingestión de objetos cortantes o sustancias tóxicas.

Especialistas veterinarios advierten que, ante situaciones de este tipo, los animales pueden presentar síntomas como:

vómitos o vómitos con sangre

dificultad para caminar o dolor abdominal

sangrado por boca o heces

decaimiento repentino

jadeo o convulsiones

Frente a estos signos, recomiendan llevar al animal de inmediato a una veterinaria, ya que las lesiones internas pueden agravarse rápidamente.

Además del riesgo para las mascotas, los vecinos advierten que la presencia de vidrio en alimentos abandonados en la vía pública también representa un peligro para niños y para animales callejeros.

Organizaciones de protección animal recuerdan que provocar deliberadamente la muerte o el sufrimiento de animales es un delito en Argentina, tipificado por la Ley 14.346 de maltrato y crueldad animal, que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quienes envenenen o dañen animales.

Ante esta situación, vecinos de Villa Tesei piden:

revisar veredas y espacios verdes antes de sacar a pasear a las mascotas

evitar que perros o gatos consuman restos de comida en la calle

denunciar cualquier situación sospechosa

compartir la información en grupos barriales para alertar a otros frentistas

También recomiendan fotografiar cualquier alimento sospechoso encontrado en la vía pública y avisar a las autoridades municipales o policiales, para intentar identificar a los responsables.

Mientras tanto, el pedido que circula entre los vecinos es claro: estar atentos y cuidar a los animales del barrio ante un hecho que genera preocupación y fuerte indignación en la comunidad.

En Hurlingham existe actualmente una clínica veterinaria pública municipal que atiende a perros y gatos de los vecinos.

Dónde acudir si un animal fue envenenado en Hurlingham

Ante la sospecha de que un perro o gato haya ingerido veneno o alimentos contaminados con vidrio, veterinarios recomiendan actuar con urgencia y trasladar al animal de inmediato a una clínica veterinaria. La rapidez en la atención puede ser determinante para salvarle la vida.

Clínica Veterinaria Municipal de Hurlingham

Dirección: Veragua 4590, Villa Tesei

Veragua 4590, Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas

lunes a viernes de Atención: gratuita para vecinos del distrito

gratuita para vecinos del distrito Turnos: se solicitan online a través de la web del municipio

El centro fue inaugurado en abril de 2025 y forma parte del plan municipal de salud animal. El edificio cuenta con tres consultorios, dos quirófanos, salas pre y postquirúrgicas y un sector de observación, con capacidad para atender hasta unas 1.000 mascotas por mes.

Además de consultas clínicas, el espacio está pensado para realizar castraciones, vacunación y campañas de tenencia responsable, complementando el trabajo del área de Zoonosis del municipio.

Otro lugar en el distrito

También existe un establecimiento privado llamado Hospital Veterinario Hurlingham, ubicado en Teniente General Julio Argentino Roca 1337, que funciona como clínica veterinaria y tienda para mascotas.

✔️ Dato importante para tu nota:

La clínica municipal está justamente en Villa Tesei, muy cerca de la zona donde los vecinos denunciaron el envenenamiento de animales.

Veterinarias en Hurlingham

Hospital Veterinario Hurlingham

Dirección: Tte. Gral. Julio A. Roca 1337

Teléfono: (011) 4665-9927

Horario habitual: lunes a sábado de 11:30 a 20:00

Atención clínica general para mascotas.

Veterinaria Bustamante

Dirección: Bustamante y Guevara 2385

Teléfono: (011) 4662-2752

Consultorio veterinario con atención clínica y preventiva.

Clínica Veterinaria Happy Dogs

Dirección: Gral. J. O’Brien 755

Teléfono: (011) 4452-3287

Servicio veterinario con urgencias 24 horas, internación y cirugías.

Veterinaria Hurlingham Vet Store

Dirección: Dr. Delfor Díaz 1801

Teléfono: (011) 7712-6337

Atención clínica veterinaria y venta de productos para mascotas.

Epona Veterinaria

Dirección: Miguela Amoroso 442

Clínica y farmacia veterinaria con distintos servicios para animales.

Pet Planet Shop Hurlingham

Dirección: Av. Gobernador Vergara 3999

Teléfono: (011) 4452-2298

Pet shop con atención veterinaria y productos para mascotas.

Atención veterinaria pública

