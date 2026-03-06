DeportesNoticias destacadas

Qué deportes hay en TV en Argentina este fin de semana

El primer fin de semana de marzo llega cargado de acción en la televisión argentina. Desde la madrugada con la Fórmula 1 en Australia hasta la noche con fútbol, NBA, tenis y rugby internacional, la agenda deportiva ofrece decenas de eventos para ver en vivo por cable básico, señales premium y plataformas de streaming.

Por Andres Llinares

Agenda completa del sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026

El primer fin de semana de marzo llega con una agenda deportiva muy cargada en la televisión argentina. Desde la madrugada del sábado habrá actividad con la Fórmula 1 en Australia, el rugby del Seis Naciones, tenis del circuito ATP y WTA, fútbol europeo, vóley de la Liga Argentina, NBA y la fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Algunos eventos pueden verse con el cable básico, mientras que el fútbol de la Primera División argentina requiere el Pack Fútbol.

Sábado 7 de marzo

Fórmula 1 – Gran Premio de Australia

02:30
Fórmula 1 – Práctica libre 3
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

06:00
Fórmula 1 – Clasificación Gran Premio de Australia
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

Franco Colapinto vuelve al ruedo en Australia sobre un circuito seco y caluroso
Rugby – Torneo Seis Naciones

11:15
Seis Naciones
Italia vs Escocia
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico

13:45
Seis Naciones
Inglaterra vs Irlanda
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico

Continúa el Torneo Seis Naciones, con los mejores equipos del Rugby Mundial
Fútbol europeo

09:30
Premier League
Tottenham vs Crystal Palace
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

12:00
Premier League
Manchester United vs Everton
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

14:30
Premier League
Chelsea vs Wolves
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

Fútbol de Europa para no perderselo con jugadores argentinos y de los países locales
Vóley – Liga Argentina

11:00
Ciudad vs Defensores de Banfield
TV: TyC Sports Play
Tipo: Gratis

17:00
UPCN vs San Lorenzo
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico

19:30
Boca vs Monteros
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico

22:00
River vs Tucumán de Gimnasia
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico

La Liga Argentina de Voley vuelve y más furisa que nunca con enfrentamientos imperdibles
Tenis – ATP y WTA

13:00
WTA Austin – Semifinal
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

15:00
ATP Santiago – Semifinal
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

17:00
ATP Santiago – Segunda semifinal
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

19:00
WTA Austin – Final
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

El ATP Chile, un torneo accesible para los argentinos donde dan la vida por llegar a la final
Fútbol argentino – Torneo Apertura 2026

17:00
Torneo Apertura 2026
Aldosivi vs Independiente Rivadavia
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

17:00
Torneo Apertura 2026
Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

19:15
Torneo Apertura 2026
San Lorenzo vs Independiente
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

21:30
Torneo Apertura 2026
Racing vs Huracán
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

21:30
Torneo Apertura 2026
Belgrano vs Sarmiento
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

Racing vs. Huracán, una partidazo que promete mucho
NBA

20:00
Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves
TV: Prime Video
Tipo: Pago

20:00
Brooklyn Nets vs Detroit Pistons
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago

20:00
Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago

22:00
Los Angeles Clippers vs Memphis Grizzlies
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago

22:00
Utah Jazz vs Milwaukee Bucks
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago

22:30
Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

La NBA también juega, una de las mejores ligas del mundo cuenta con varios enfrentamientos vitales para llegar a los Play Off
Domingo 8 de marzo

Fórmula 1 – Gran Premio de Australia (carrera)

01:00
Fórmula 1 – Gran Premio de Australia (carrera)
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

Corre el Argentino Franco Colapinto, portada de esta nota.

El circuito Fórmula 1 del Gran Premio de Australia de la que participara nuestro compatriota Franco Colapinto
Fútbol europeo

09:30
Serie A de Italia
Lecce vs Cremonese
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

11:00
Serie A de Italia
Bologna vs Hellas Verona
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

11:00
Serie A de Italia
Fiorentina vs Parma
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

13:30
La Liga de España
Atlético de Madrid vs Getafe
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

15:30
La Liga de España
Sevilla vs Rayo Vallecano
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

17:00
La Liga de España
Real Madrid vs Elche
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

El domingo sigue el fútbol europeo exhibiendo argentinos campeones del mundo en cada país
Rugby – Seis Naciones

12:00
Francia vs Gales
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico

El Torneo 6 Naciones sigue siendo el mejor atractivo para ver buen rugby mundial
Tenis – ATP Santiago

15:00
ATP 250 de Santiago – Final
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico

Tenis, sí gente, también muy apreciado, continúa el ATP Santiago
Fútbol argentino – Torneo Apertura 2026

17:00
Gimnasia (La Plata) vs Argentinos Juniors
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

17:00
Lanús vs Deportivo Riestra
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

19:15
Central Córdoba vs Boca Juniors
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

21:15
River Plate vs Atlético Tucumán
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)

Estadio River Plate antes de cada partido, listo para cualquier encuentro
Lo más fuerte del fin de semana en Deportes

Sábado
06:00 – Clasificación Fórmula 1
19:15 – San Lorenzo vs Independiente
21:30 – Racing vs Huracán
22:30 – Warriors vs Thunder

Domingo
01:00 – Fórmula 1 Gran Premio de Australia
19:15 – Central Córdoba vs Boca
21:15 – River vs Atlético Tucumán

