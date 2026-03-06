Qué deportes hay en TV en Argentina este fin de semana
Agenda completa del sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026
El primer fin de semana de marzo llega con una agenda deportiva muy cargada en la televisión argentina. Desde la madrugada del sábado habrá actividad con la Fórmula 1 en Australia, el rugby del Seis Naciones, tenis del circuito ATP y WTA, fútbol europeo, vóley de la Liga Argentina, NBA y la fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Algunos eventos pueden verse con el cable básico, mientras que el fútbol de la Primera División argentina requiere el Pack Fútbol.
Sábado 7 de marzo
Fórmula 1 – Gran Premio de Australia
02:30
Fórmula 1 – Práctica libre 3
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
06:00
Fórmula 1 – Clasificación Gran Premio de Australia
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Rugby – Torneo Seis Naciones
11:15
Seis Naciones
Italia vs Escocia
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico
13:45
Seis Naciones
Inglaterra vs Irlanda
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico
Fútbol europeo
09:30
Premier League
Tottenham vs Crystal Palace
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
12:00
Premier League
Manchester United vs Everton
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
14:30
Premier League
Chelsea vs Wolves
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Vóley – Liga Argentina
11:00
Ciudad vs Defensores de Banfield
TV: TyC Sports Play
Tipo: Gratis
17:00
UPCN vs San Lorenzo
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico
19:30
Boca vs Monteros
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico
22:00
River vs Tucumán de Gimnasia
TV: TyC Sports
Tipo: Gratis con cable básico
Tenis – ATP y WTA
13:00
WTA Austin – Semifinal
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
15:00
ATP Santiago – Semifinal
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
17:00
ATP Santiago – Segunda semifinal
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
19:00
WTA Austin – Final
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Fútbol argentino – Torneo Apertura 2026
17:00
Torneo Apertura 2026
Aldosivi vs Independiente Rivadavia
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
17:00
Torneo Apertura 2026
Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
19:15
Torneo Apertura 2026
San Lorenzo vs Independiente
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
21:30
Torneo Apertura 2026
Racing vs Huracán
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
21:30
Torneo Apertura 2026
Belgrano vs Sarmiento
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
NBA
20:00
Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves
TV: Prime Video
Tipo: Pago
20:00
Brooklyn Nets vs Detroit Pistons
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago
20:00
Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago
22:00
Los Angeles Clippers vs Memphis Grizzlies
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago
22:00
Utah Jazz vs Milwaukee Bucks
TV: NBA League Pass
Tipo: Pago
22:30
Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Domingo 8 de marzo
Fórmula 1 – Gran Premio de Australia (carrera)
01:00
Fórmula 1 – Gran Premio de Australia (carrera)
Circuito: Albert Park (Melbourne)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Corre el Argentino Franco Colapinto, portada de esta nota.
Fútbol europeo
09:30
Serie A de Italia
Lecce vs Cremonese
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
11:00
Serie A de Italia
Bologna vs Hellas Verona
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
11:00
Serie A de Italia
Fiorentina vs Parma
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
13:30
La Liga de España
Atlético de Madrid vs Getafe
TV: ESPN2 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
15:30
La Liga de España
Sevilla vs Rayo Vallecano
TV: ESPN3 / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
17:00
La Liga de España
Real Madrid vs Elche
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Rugby – Seis Naciones
12:00
Francia vs Gales
TV: ESPN
Tipo: Gratis con cable básico
Tenis – ATP Santiago
15:00
ATP 250 de Santiago – Final
TV: ESPN / Disney+
Tipo: Gratis con cable básico
Fútbol argentino – Torneo Apertura 2026
17:00
Gimnasia (La Plata) vs Argentinos Juniors
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
17:00
Lanús vs Deportivo Riestra
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
19:15
Central Córdoba vs Boca Juniors
TV: TNT Sports
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
21:15
River Plate vs Atlético Tucumán
TV: ESPN Premium
Tipo: Pago (Pack Fútbol)
Lo más fuerte del fin de semana en Deportes
Sábado
06:00 – Clasificación Fórmula 1
19:15 – San Lorenzo vs Independiente
21:30 – Racing vs Huracán
22:30 – Warriors vs Thunder
Domingo
01:00 – Fórmula 1 Gran Premio de Australia
19:15 – Central Córdoba vs Boca
21:15 – River vs Atlético Tucumán
