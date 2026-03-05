Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó festeja sus 27 años con pizza por $2700

La gastronomía del Oeste se viste de fiesta para celebrar el aniversario de un verdadero clásico barrial. La Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó anunció oficialmente que el próximo 31 de marzo cumplirá 27 años de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como un referente indiscutido del sabor artesanal y el encuentro familiar en la zona.

Para agradecer la fidelidad de sus clientes, los dueños decidieron tirar la casa por la ventana con una propuesta que ya es furor en redes sociales. Bajo el lema «Lo festejamos en el barrio con el barrio», la Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó pondrá a la venta 270 muzzarellas a solo $2.700.

Una historia de sabor y pertenencia en Ituzaingó

Fundada a finales de la década del 90, este local ha sabido sortear todas las crisis económicas del país manteniendo la calidad de sus productos. La Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó representa el esfuerzo de una familia que apostó por el crecimiento de la localidad, convirtiéndose en una parada obligatoria para los amantes de la pizza.

El éxito de este comercio no reside únicamente en su receta secreta de masa a la piedra, sino en el vínculo estrecho con su comunidad. Durante estos 27 años, la Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó ha sido testigo de bautismos, cumpleaños y reuniones de amigos, formando parte esencial de la identidad cultural y social del barrio.

Detalles de la promoción por los 27 años de La Vanguardia

La noticia se viralizó rápidamente a través de su cuenta oficial de Instagram, @pizzerialavanguardia, donde los seguidores expresaron su entusiasmo. La dinámica de la promoción busca que la mayor cantidad de vecinos posible pueda participar del festejo, por lo que se espera una gran afluencia de público frente al local el día del evento.

Es importante destacar que la oferta de las 270 muzzas a $2.700 estará disponible únicamente el 31 de marzo hasta agotar el stock estipulado. Los responsables de la Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó recomiendan a los interesados acercarse temprano para retirar su número y no quedarse afuera de este hito gastronómico sin precedentes.

La pizza de muzzarella: El corazón del festejo

La elección de la muzzarella para este aniversario no es casualidad, ya que es el producto más vendido y el que mejor representa la esencia del local. En la Pizzeria La Vanguardia de Ituzaingó, la calidad de los ingredientes es la prioridad absoluta, utilizando quesos de primera línea y salsas naturales sin conservantes.