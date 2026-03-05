Línea Sarmiento: este domingo los trenes no llegarán a Once y el servicio estará limitado

Los trenes no llegarán a Once. Atención pasajeros: este domingo el servicio del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento estará interrumpido entre Once y Liniers por obras ferroviarias, por lo que los trenes sólo circularán entre Liniers y Moreno hasta las 20.

Según informó Trenes Argentinos Operaciones, la limitación regirá durante todo el domingo y se prevé que la circulación habitual entre Once y Moreno se restablezca alrededor de las 20, una vez finalizadas las tareas programadas.

La interrupción parcial responde a los trabajos vinculados a la construcción de dos nuevos pasos bajo nivel que se ejecutan en la Ciudad de Buenos Aires. Las obras se desarrollan en los cruces ferroviarios de la calle Federico García Lorca, en el barrio de Caballito, y de la avenida Irigoyen, en Villa Luro, ambos puntos donde actualmente existen barreras que generan demoras en el tránsito vehicular.

Los trabajos forman parte del plan de eliminación de pasos a nivel y mejora de la seguridad vial en el área metropolitana, y están a cargo de la empresa estatal AUSA.

De acuerdo con el cronograma de obra, durante la jornada del domingo se realizarán tareas clave para la futura construcción de los túneles vehiculares. Entre ellas se destaca el socavado del terreno debajo de las vías y la instalación de estructuras metálicas y de hormigón que sostendrán la infraestructura ferroviaria mientras se excavan los pasos bajo nivel.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video sobre cómo está la Estación Liniers ​✅​✅​✅​👇​:

Estas estructuras funcionarán como una especie de “puente ferroviario”, permitiendo que los trenes continúen circulando por encima mientras el tránsito vehicular pasará por debajo una vez que los túneles estén finalizados.

Las tareas requieren intervenir directamente en la zona de vías, por lo que resulta necesario suspender momentáneamente la circulación de trenes en el tramo comprendido entre Once y Liniers para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la operación ferroviaria.

Durante el tiempo que duren las obras, las formaciones del Sarmiento sólo prestarán servicio entre Liniers y Moreno, afectando a miles de pasajeros que habitualmente utilizan el tren para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires durante los fines de semana.

Desde la empresa ferroviaria recomendaron a los usuarios planificar los viajes con anticipación y consultar el estado del servicio antes de salir. La información actualizada sobre modificaciones, demoras o eventuales cambios en el cronograma puede consultarse en el sitio oficial de Trenes Argentinos o a través de la aplicación móvil de la compañía.

Las autoridades también advirtieron que el desarrollo de los trabajos está sujeto a las condiciones climáticas. En caso de lluvias intensas u otros factores que impidan realizar las tareas de manera segura, la intervención podría reprogramarse y el servicio ferroviario podría operar con normalidad.