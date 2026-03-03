Semana de la Obesidad 2026: El Hospital de Clínicas lanza chequeos gratuitos

Bajo el lema de detectar, diagnosticar y concientizar, el Hospital de Clínicas «José de San Martín» inició las actividades por la Semana de la Obesidad 2026. La iniciativa surge como respuesta a una realidad alarmante: el año pasado, la mitad de las personas que se acercaron a las postas de control descubrieron que padecían la enfermedad en ese mismo instante, ya que nunca habían recibido un diagnóstico formal.

Pilar Quevedo, jefa de la División Nutrición del hospital dependiente de la UBA, destacó que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible que requiere un abordaje integral. El circuito de postas, abierto a toda la comunidad, ofrece mediciones de peso, talla, presión arterial y glucosa en sangre. Estos controles son el primer paso para acceder a talleres gratuitos y consultas individuales que comenzarán en abril, buscando transformar ese diagnóstico temprano en un tratamiento efectivo a largo plazo.

Cifras alarmantes: La radiografía de la obesidad en Argentina

La situación epidemiológica en nuestro país es de las más preocupantes de la región. Si bien los últimos datos oficiales consolidados datan de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, las proyecciones para este 2026 indican que los números no han dejado de subir. Actualmente, se estima que más del 66% de la población adulta en Argentina presenta sobrepeso u obesidad.

El dato más impactante reside en la población más joven. Según Quevedo, en la última década la estadística de niños y adolescentes con obesidad en Argentina se incrementó un 100%. Este fenómeno está íntimamente ligado al entorno obesogénico: el fácil acceso a alimentos ultraprocesados, el sedentarismo digital y la falta de políticas de prevención temprana. A nivel global, la Federación Mundial de la Obesidad estima que ya hay un billón de personas conviviendo con esta patología, lo que refuerza la urgencia de campañas como la del Hospital de Clínicas.

Gemini ha dicho

Semana de la Obesidad 2026: El Hospital de Clínicas lanza chequeos gratuitos ante una emergencia sanitaria silenciosa

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la institución porteña organiza un circuito de postas para detectar casos sin diagnóstico. Con cifras que indican que 7 de cada 10 adultos en Argentina tienen exceso de peso, la campaña busca frenar una tendencia que crece exponencialmente.

La salud pública argentina enfrenta un desafío crítico este marzo de 2026. Bajo el lema de detectar, diagnosticar y concientizar, el Hospital de Clínicas «José de San Martín» inició las actividades por la Semana de la Obesidad 2026. La iniciativa surge como respuesta a una realidad alarmante: el año pasado, la mitad de las personas que se acercaron a las postas de control descubrieron que padecían la enfermedad en ese mismo instante, ya que nunca habían recibido un diagnóstico formal.

Pilar Quevedo, jefa de la División Nutrición del hospital dependiente de la UBA, destacó que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible que requiere un abordaje integral. El circuito de postas, abierto a toda la comunidad, ofrece mediciones de peso, talla, presión arterial y glucosa en sangre. Estos controles son el primer paso para acceder a talleres gratuitos y consultas individuales que comenzarán en abril, buscando transformar ese diagnóstico temprano en un tratamiento efectivo a largo plazo.

Cifras alarmantes: La radiografía de la obesidad en Argentina

La situación epidemiológica en nuestro país es de las más preocupantes de la región. Si bien los últimos datos oficiales consolidados datan de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, las proyecciones para esta Semana de la Obesidad 2026 indican que los números no han dejado de subir. Actualmente, se estima que más del 66% de la población adulta en Argentina presenta sobrepeso u obesidad.

El dato más impactante reside en la población más joven. Según Quevedo, en la última década la estadística de niños y adolescentes con obesidad en Argentina se incrementó un 100%. Este fenómeno está íntimamente ligado al entorno obesogénico: el fácil acceso a alimentos ultraprocesados, el sedentarismo digital y la falta de políticas de prevención temprana. A nivel global, la Federación Mundial de la Obesidad estima que ya hay un billón de personas conviviendo con esta patología, lo que refuerza la urgencia de campañas como la del Hospital de Clínicas.

Perfil del Exceso de Peso en Argentina (Datos 2024-2026)

Categoría Porcentaje Estimado Tendencia Exceso de peso en adultos 68% – 70% En aumento Obesidad Infantil 40% (aproximado) Duplicada en 10 años Población con diagnóstico previo 50% Gran subdiagnóstico Riesgo cardiovascular asociado Alto Principal comorbilidad

Nuevos paradigmas en el diagnóstico de la obesidad

Durante esta Semana de la Obesidad 2026, los profesionales han hecho hincapié en que el diagnóstico ya no se limita al Índice de Masa Corporal (IMC). Si bien el peso y la talla siguen siendo variables importantes, hoy se incorporan herramientas más precisas como el perímetro de cintura y la bioimpedancia para medir el porcentaje de grasa corporal.

La medicina moderna entiende que la calidad de vida está ligada a la masa muscular. Por ello, en las postas del hospital también se evalúa la grasa en el cuello y se consulta sobre síntomas como los ronquidos, que pueden indicar apnea del sueño, una complicación frecuente de la obesidad. El enfoque actual no busca solo «bajar de peso», sino recomponer la salud metabólica del paciente.

Tratamientos modernos: Entre la genética y los fármacos

Un punto clave discutido en el marco de la Semana de la Obesidad 2026 es el rol de la genética, que influye hasta en un 70% en la predisposición a la enfermedad. Sin embargo, los hábitos son los que determinan su expresión. Al ser una enfermedad crónica, la obesidad no tiene «cura» definitiva, pero sí tratamientos altamente efectivos que incluyen nutrición, ejercicio y, en casos específicos, fármacos inyectables de nueva generación.

Estas medicaciones, que logran pérdidas de peso de entre el 15% y el 20%, han revolucionado el área, aunque los especialistas advierten: solo funcionan si se acompañan de un cambio real en el estilo de vida. La campaña del Clínicas es una invitación a dejar de normalizar el exceso de peso y comenzar un camino de salud guiado por profesionales.