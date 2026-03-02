Mientras el Gobierno guardaba silencio, la AFA intervino en el regreso de Nahuel Gallo

La AFA intervino en el regreso de Nahuel Gallo. Tras 448 días detenido en Venezuela, el regreso del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina no solo cerró un caso de alto voltaje diplomático: expuso una escena política inesperada. La logística del traslado fue facilitada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que coordinó el operativo y puso a disposición un avión privado, un protagonismo inusual que desplazó el eje hacia el rol del Gobierno nacional y abrió un fuerte debate sobre quién gestionó realmente el desenlace.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, regresó a la Argentina tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela, en la conocida cárcel de El Rodeo I, un penal ubicado en el estado Miranda, cerca de Caracas. Este centro penitenciario es uno de los más conocidos en Venezuela por la detención de internos en contextos de alto perfil político y en algunos casos con denuncias de violaciones a derechos humanos.

Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 cuando ingresaba al vecino país para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño que residía con su madre. Tenía vacaciones laborales y documentación en regla, e incluso tramitó una carta de invitación avalada por las autoridades venezolanas para ingresar al país.

Pero llegó, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por las autoridades venezolanas que lo acusaron de “espionaje” y lo retuvieron sin un proceso judicial claro, algo que generó una fuerte controversia diplomática y durante más de un año estuvo en prisión bajo acusaciones de presunto complot y actividades contra las autoridades venezolanas. Su detención generó reclamos de organismos de derechos humanos y seguimiento político tanto en Argentina como en el exterior.

La liberación del gendarme se concretó a comienzos de marzo de 2026, en el marco de un proceso de excarcelaciones promovido por las autoridades de Venezuela tras un contexto de crisis política interna. El retorno de Gallo fue rubricado con un emotivo reencuentro con su familia, padres y allegados, y luego se produjo el reencuentro con su pareja e hijo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Su liberación no fue mágica, ni al azar, ni espontánea. Según lo informado públicamente, ocurrió en el marco de un proceso de excarcelaciones dispuesto por el gobierno venezolano, que incluyó a varios detenidos en causas sensibles. Su salida de prisión formó parte de esa decisión política.

La inusual intervención de la AFA

Lo que llamó la atención en este caso y generó un intenso debate político en Argentina fue el rol en el operativo de regreso que cumplió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según informaron medios y fuentes oficiales, la AFA facilitó la logística del traslado de Gallo desde Venezuela hacia Buenos Aires, coordinando con autoridades venezolanas y con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y puso a disposición un avión privado para el vuelo de regreso.

La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia también difundió un comunicado oficial en el que agradeció la colaboración de la FVF y destacó que el deporte puede funcionar como un “puente humanitario” para facilitar acciones de este tipo. Asimismo, circularon imágenes y videos donde se observa a Gallo abordando la aeronave acompañado por dirigentes de la AFA antes de emprender el retorno.

Por qué intervino la AFA en el regreso de Nahuel Gallo

La participación de la Asociación del Fútbol Argentino en el regreso de Nahuel Gallo abrió interrogantes en el escenario político argentino. Aunque la liberación del gendarme se resolvió por decisión de las autoridades venezolanas, la logística de su traslado a Buenos Aires tuvo un actor inesperado: la entidad que rige el fútbol nacional.

Según explicó la propia AFA, su intervención respondió a razones “humanitarias”. La institución sostuvo que utilizó canales de contacto abiertos con la Federación Venezolana de Fútbol para facilitar gestiones y coordinar el operativo posterior a la excarcelación. Una vez confirmada la liberación, puso a disposición un avión privado para concretar el traslado desde Caracas hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Desde la conducción del organismo señalaron que el deporte puede funcionar como “puente” en situaciones sensibles y defendieron el rol cumplido en el regreso. Sin embargo, el protagonismo de una entidad deportiva en un proceso habitualmente reservado a la diplomacia formal generó debate político.

En el Gobierno nacional evitaron inicialmente profundizar sobre el alcance de la participación de la AFA y remarcaron que las gestiones estatales también estaban activas. La discusión se centró en el grado de coordinación entre el Estado y la institución deportiva y en quién condujo efectivamente los contactos que derivaron en el operativo de traslado.

Más allá de la controversia, lo concreto es que la AFA cumplió un papel logístico en el tramo final del regreso de Gallo, un hecho poco frecuente que terminó instalándose como uno de los aspectos más llamativos del caso.

De pronto el Chiqui Tapia se convirtió en eje central del regreso de Nahuel Gallo

El regreso de Nahuel Gallo y la disputa política que se abrió en Argentina

Todo bien. Pero el hecho de que una entidad deportiva asumiera un rol visible en un proceso que tradicionalmente corresponde a la diplomacia estatal generó cuestionamientos.

El episodio cobró mayor dimensión debido al clima previo de fricción entre el Gobierno y la AFA. Las diferencias por la regulación de las sociedades anónimas deportivas y otros temas institucionales ya habían tensado la relación entre ambas partes. En ese contexto, la aparición de la entidad futbolística como actor clave en la etapa final del regreso de Gallo fue leída políticamente y abrió un nuevo frente de discusión.

Del otro lado, la AFA defendió su participación y destacó que el objetivo fue acelerar el retorno de un ciudadano argentino que llevaba más de un año detenido.

Más allá del debate político, lo concreto es que la liberación de Gallo se produjo por decisión de las autoridades venezolanas y que el tramo final del regreso contó con una logística facilitada por la entidad que conduce el fútbol argentino. Un hecho poco frecuente que terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más comentados del caso.

Controversia y cuestionamientos del Gobierno

La participación de una entidad deportiva en una gestión que normalmente correspondería a canales diplomáticos o al Estado argentino provocó fuertes interrogantes y críticas desde la Casa Rosada. Funcionarios del Gobierno nacional aseguraron que no estaban al tanto de las negociaciones que la AFA habría llevado adelante y pidieron explicaciones públicas sobre el papel de la institución en el proceso.

Algunos sectores del Ejecutivo incluso evaluaron la posibilidad de avanzar con acciones legales contra la AFA bajo figuras como “traición a la patria”, en relación a los vínculos que esa entidad habría establecido con autoridades venezolanas para facilitar el retorno de Gallo.

En respuesta, dirigentes de la AFA defendieron su intervención, describiéndola como un “trabajo silencioso y mancomunado” con organizaciones deportivas internacionales, y resaltaron que ese accionar contribuyó a un desenlace esperado por la familia del gendarme y por gran parte de la opinión pública.