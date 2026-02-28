El fuego vuelve a encender las alarmas en el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces vuelve a arder y esta vez no hay rayos a los que culpar. Tras un verano que ya dejó más de 100 mil hectáreas arrasadas en Chubut y más de 16 mil dentro del propio Parque Nacional Los Alerces, nuevos focos aparecieron en La Tapera sin tormentas eléctricas que los expliquen, bajo la sospecha de intencionalidad y en medio de una polémica por fondos adeudados a bomberos. El fuego ya no es solo una emergencia ambiental: es un síntoma de abandono, conflicto político y vulnerabilidad estructural en uno de los ecosistemas más valiosos de la Patagonia.

El fuego volvió cuando todavía no se habían apagado del todo las cenizas en el Parque Nacional Los Alerces. Después de más de dos meses de combate ininterrumpido que dejaron más de 16 mil hectáreas arrasadas dentro del Parque Nacional Los Alerces, dos nuevos focos se desataron en el sector conocido como “La Tapera”, dentro del Parque Nacional Los Alerces, a pocos kilómetros de Trevelin y a unos 800 metros de la costa norte del río Grande–Futaleufú.

La postal se repite en el Parque Nacional Los Alerces: humo sobre el bosque andino patagónico, sirenas, brigadistas con herramientas manuales y helicópteros descargando agua sobre un paisaje que combina alerces milenarios, pinos exóticos y laderas secas castigadas por la sequía. Pero esta vez, la sospecha es distinta.

Una temporada marcada por incendios

La temporada había comenzado con incendios en la zona centro y norte del Parque Nacional Los Alerces. Según la información oficial, los primeros focos se originaron por tormentas eléctricas secas, un fenómeno cada vez más frecuente en la Norpatagonia por efecto del cambio climático. Las condiciones eran extremas: temperaturas elevadas, baja humedad, sequía prolongada y vientos intensos. La contención recién se logró tras lluvias y nevadas significativas que ayudaron a consolidar el perímetro dentro del Parque Nacional Los Alerces.

En paralelo ardían otras zonas de Chubut como El Hoyo, Epuyén, Villa Lago Rivadavia, Cholila y Puerto Patriada. Solo este último perdió 30.677 hectáreas antes de ser declarado controlado. El verano cerró con una cifra devastadora: unas 100 mil hectáreas consumidas en toda la provincia, con uno de los focos más preocupantes dentro del Parque Nacional Los Alerces.

La sospecha de intencionalidad

Durante la noche del jueves, dos focos se iniciaron en “La Tapera”, a 500 metros entre sí, nuevamente dentro del Parque Nacional Los Alerces. El mayor consumió al menos cuatro hectáreas y el segundo avanzó en un cañadón de difícil acceso. A diferencia de los incendios previos en el Parque Nacional Los Alerces, no hubo tormentas eléctricas en la zona. Ese dato cambió el eje de la investigación. Las autoridades del Parque Nacional Los Alerces informaron que se presume intencionalidad. Se radicó denuncia penal y peritos de la Policía Federal fueron convocados para determinar el punto exacto de inicio y posibles responsables. Según datos citados por Greenpeace, el 95% de los incendios forestales en Argentina se deben a acción humana, ya sea por negligencia, accidente o intencionalidad. La pregunta que sobrevuela el bosque del Parque Nacional Los Alerces es incómoda: quién prende fuego en medio de una catástrofe ambiental.

Operativo de emergencia y evacuaciones

Desde las 3 de la madrugada, 34 brigadistas del Parque Nacional Los Alerces, de Trevelin y de la Agencia Federal de Emergencias se desplegaron con botes semirrígidos, motosierras, motobombas, 55 tramos de manguera y herramientas manuales. Durante la mañana trabajaron helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y aeronaves anfibias para proteger sectores sensibles del Parque Nacional Los Alerces. Se sumaron brigadistas de Chubut y Catamarca. La navegación fue restringida en el Lago Futalaufquen y el Embalse Amutuy Quimey para permitir la recarga aérea y se cerraron las sendas La Balsa y Laguna Toro dentro del Parque Nacional Los Alerces. El lunes por la tarde el foco se reactivó y se evacuó preventivamente a mujeres y niños en viviendas cercanas al Parque Nacional Los Alerces. No se perdió ninguna casa, informó el segundo jefe de bomberos de Trevelin, Ángelo Cárcamo. La etapa actual es la llamada liquidación de puntos calientes, una fase crítica que puede extenderse durante semanas para evitar reactivaciones en el Parque Nacional Los Alerces.

Lo que cambió en el combate del fuego

El biólogo del CONICET Thomas Kitzberger destacó que esta temporada mostró un aprendizaje clave: el ataque rápido. En el Parque Nacional Lanín, donde hubo numerosas tormentas eléctricas, no se registraron grandes incendios porque los focos se atacaron de inmediato. La conclusión técnica es clara y aplica también al Parque Nacional Los Alerces: la velocidad de respuesta define el tamaño del desastre. Sin embargo, cada año la superficie afectada por incendios en la región se triplica. El cambio climático prolonga las sequías y aumenta la frecuencia de tormentas secas que amenazan áreas como el Parque Nacional Los Alerces.

Incendios en Argentina 2025–2026: Superficie afectada y causas predominantes por provincia

Un relevamiento comparativo de las hectáreas arrasadas por el fuego en cada provincia, con estimaciones oficiales y periodísticas, y un análisis de las causas predominantes que explican una de las temporadas más devastadoras de los últimos años.

Provincia Hectáreas afectadas (estimación) Fuente principal Causas predominantes reportadas La Pampa 169.000 ha (2025) Chequeado — resumen anual 2025. (Chequeado) Varias: incendios rurales y forestales; combinación de sequía y actividad humana. (Chequeado) Chubut 12.000 – 45.000+ ha (rango según fuente / focos más graves en enero–febrero 2026) AP (≈12.000 ha en focos recientes) y reportes que suman hasta 45.000 ha en áreas protegidas; cobertura local (Río Negro / Infobae). (AP News) Mezcla: tormentas eléctricas en algunos incendios; en varios focos recientes se presume acción humana/intencionalidad o negligencia. (AP News) Neuquén 12.000 ha (reportes de enero–febrero 2026 en zonas como Parque Nacional Lanín) El País / coberturas sobre incendios en la región. (El País) Tormentas eléctricas y condiciones secas; en algunos puntos se investiga intencionalidad. (El País) Río Negro 15.000 ha (focos combinados en la región patagónica) Cobertura regional (El País, Río Negro) y mapas provinciales. (El País) Sequía + acción humana en varios focos; incendios afectaron áreas periurbanas y parques. (El País) Santa Cruz Incluida en totales regionales (decenas de miles de ha en conjunto con otras provincias) Sumarios regionales / pedido de emergencia ígnea (gobernadores). (infobae) Sequía, viento y en algunos casos orígenes humanos; menor detalle provincial divulgado públicamente. (infobae) Córdoba 21.183 ha (2025, reporte provincial) Datos provinciales citados en redes / resúmenes locales (informe provincial 2025). (Instagram) Principalmente incendios rurales; condiciones meteorológicas y negligencia en algunos focos. (Instagram) Otras provincias (ej.: Buenos Aires, La Rioja, etc.) Varias decenas de miles; total nacional 2025 437.294 ha Chequeado — total nacional 2025. (Chequeado) Mezcla de causas: incendios rurales/agrícolas, quema agrícola, negligencia, tormentas secas según región. (Chequeado)

Notas sobre metodología y precisión

La cifra nacional de referencia para 2025 es 437.294 ha (suma de incendios forestales y rurales en todo el país) según el recuento analítico publicado en medios que resumen los datos anuales.

(suma de incendios forestales y rurales en todo el país) según el recuento analítico publicado en medios que resumen los datos anuales. En la Patagonia las estimaciones varían según el organismo y el momento de corte: algunos sumarios provinciales y satelitales (EU Copernicus / reportes periodísticos) reportaron en diferentes momentos entre 45.000 y 230.000 ha afectadas acumuladas en la Región Patagónica, según el alcance temporal de cada nota y si incluyen o no los perímetros aún en “liquidación”.

afectadas acumuladas en la Región Patagónica, según el alcance temporal de cada nota y si incluyen o no los perímetros aún en “liquidación”. Muchas coberturas locales y provinciales actualizan hectáreas día a día; por eso presento rangos o cifras puntuales junto con la fuente para que puedas elegir la cifra que prefieras respaldar (por ejemplo, la cifra provincial oficial cuando exista frente a la estimación satelital o periodística).

Causas (síntesis)

Otros focos se originaron por tormentas eléctricas secas (especialmente en zonas andino-patagónicas) y por condiciones meteorológicas extremas (alta temperatura, baja humedad, viento).El debate ambiental y político

Los reportes coinciden en que una parte importante de los incendios tiene origen humano (negligencia, accidentes o intencionalidad). Greenpeace y varias coberturas señalan altos porcentajes atribuibles a la acción humana en muchos incendios.

Uno de los puntos menos discutidos públicamente en relación al Parque Nacional Los Alerces es la presencia de pinos exóticos en la región. Estas especies, introducidas para explotación forestal, se incendian con mayor facilidad y modifican el comportamiento del fuego. Especialistas proponen su erradicación progresiva y un rediseño del manejo forestal basado en evidencia científica para proteger el Parque Nacional Los Alerces a largo plazo.

La crisis ambiental que golpea al Parque Nacional Los Alerces abrió además un frente político. Gobernadores patagónicos denunciaron la pérdida de cientos de miles de hectáreas y reclamaron fondos extraordinarios para la Emergencia Ígnea Nacional. Desde la Casa Rosada solo se anunció el giro de 100 millones de pesos correspondientes a partidas adeudadas del ejercicio 2025. El conflicto se agravó con la polémica por el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, creado por la Ley 25.054. Según denuncias legislativas, el gobierno de Javier Milei no completó en 2025 la transferencia de fondos que se financian con un aporte obligatorio del 5 por mil sobre las pólizas de seguros. El monto asignado rondaba los 52 mil millones de pesos y el segundo desembolso nunca se concretó. Las estimaciones indican una deuda que oscila entre 12 mil millones y más de 25 mil millones. Semanas después, en medio de la catástrofe que afectó al Parque Nacional Los Alerces y a otras zonas patagónicas, el Ejecutivo anunció un giro superior a 120 mil millones para fortalecer el sistema. Desde los cuarteles aclararon que no se trataba de un aporte extraordinario sino del cumplimiento de una obligación legal ya prevista.

Un patrón que se repite

En el terreno conviven varias hipótesis sobre lo ocurrido en el Parque Nacional Los Alerces: incendios naturales agravados por el cambio climático, acción humana intencional, negligencia individual y falta de inversión estructural en prevención. El debate se volvió más áspero tras denuncias de despidos y precarización de brigadistas de Parques Nacionales. Mientras tanto, el fuego no distingue responsabilidades políticas dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Las brigadas están aprendiendo mucho, pero el costo es demasiado alto. Familias enteras perdieron casas, animales y años de trabajo en zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces. El desafío no es solo apagar incendios, sino rediseñar una estrategia integral que incluya prevención científica, manejo forestal sostenible, protocolos claros de intervención, financiamiento estable y coordinación interjurisdiccional para proteger el Parque Nacional Los Alerces. Porque en la Patagonia el fuego dejó de ser una emergencia ocasional para convertirse en un patrón recurrente. Y cada nuevo foco en el Parque Nacional Los Alerces ya no es solo un incendio: es una prueba de si el país aprendió algo del anterior.

