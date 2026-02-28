Alberto Descalzo llamó a reorganizar el PJ de Ituzaingó y habló de un “desafío político e histórico” frente al ajuste

Alberto Descalzo llamó a reorganizar el PJ en medio de un escenario nacional atravesado por el ajuste, la retracción del Estado y la incertidumbre social, el presidente del PJ de Ituzaingó, Alberto Descalzo, lanzó un mensaje de alto voltaje político: convocó a reorganizar el peronismo local, asumir un “desafío histórico” y construir una alternativa con sensibilidad social frente a un modelo que —según advirtió— golpea de lleno a las mayorías.

Alberto Descalzo en el cierre del plenario que realizó el Presidente del PJ para fortalecer y animar el espacio que conduce Ituzaingó ante la avanzada del Gobierno Nacional

Alberto Descalzo, encabezó un nuevo plenario del PJ local con un mensaje orientado a la reorganización interna, la definición de objetivos políticos y la construcción de una propuesta con anclaje territorial frente al contexto nacional.

Durante el encuentro, que reunió a dirigentes, militantes y referentes barriales, se formalizó la presentación de los integrantes del Consejo del Partido, con el objetivo de fortalecer la estructura orgánica y ordenar el trabajo político de cara a los próximos meses. “Nos volvimos a reunir en un plenario del PJ de Ituzaingó para ordenar, debatir y proyectar”, señaló Alberto Descalzo, quien subrayó la necesidad de consolidar una agenda común basada en la acción concreta y el compromiso con la comunidad.

En su intervención, el dirigente planteó que el desafío actual “no es electoral, sino político e histórico”, y remarcó que el escenario que atraviesa la Argentina exige definiciones claras y una reorganización de las fuerzas políticas con sensibilidad social. En ese sentido, sostuvo que frente a un modelo de ajuste que —según expresó— impacta sobre las mayorías y reduce el rol del Estado, el peronismo debe asumir la responsabilidad de ofrecer una alternativa con presencia territorial y vocación de gestión.

Descalzo enfatizó que esa alternativa debe construirse junto a los sectores productivos, los trabajadores, las mujeres que sostienen la vida cotidiana, los jóvenes que proyectan su futuro y los jubilados que reclaman reconocimiento y dignidad. “Nuestra obligación es organizarnos y ofrecer una alternativa con sensibilidad social”, afirmó.

El plenario tuvo como ejes la reorganización partidaria, la ampliación de la participación y la planificación de acciones concretas en el distrito. Según indicaron fuentes partidarias, el objetivo es consolidar un espacio que articule representación política, trabajo territorial y propuestas programáticas frente a la coyuntura económica y social.

“Tenemos convicciones y tenemos un pueblo que no baja los brazos. Desde ahí vamos a seguir construyendo futuro”, concluyó Descalzo, marcando el tono de una etapa que, según definió, buscará combinar identidad histórica, debate interno y presencia activa en el territorio.