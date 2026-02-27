Toma en una fábrica de aires en Tierra del Fuego: 140 trabajadores sin sueldo y temor al cierre

Toma en una fábrica de aires en Tierra del Fuego. La ocupación de la planta de Aires del Sur por parte de sus 140 empleados expone el deterioro del entramado industrial de Tierra del Fuego, en un contexto atravesado por la apertura de importaciones y el vencimiento de medidas de protección comercial. La empresa adeuda dos meses de salarios y el conflicto abre interrogantes sobre la continuidad de la actividad.

Dos meses sin cobrar y una ocupación para evitar el cierre

La planta de Aires del Sur fue tomada por sus trabajadores luego de que la firma dejara de abonar los sueldos correspondientes a los últimos dos meses. Según denunciaron, la situación se arrastra desde fines del año pasado con pagos parciales y demoras, lo que derivó en la medida de fuerza para preservar las fuentes laborales y exigir definiciones sobre el futuro de la compañía.

La empresa se dedica a la fabricación de equipos de aire acondicionado bajo licencia de la israelí Electra CP y comercializa en el país las marcas Electra y Fedders. Su producción está radicada en el subrégimen industrial fueguino, que otorga beneficios fiscales para fomentar la fabricación local de bienes electrónicos.

Apertura de importaciones y fin del antidumping

El conflicto no ocurre en el vacío. El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego enfrenta una presión creciente a partir de la política de apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, que flexibilizó el ingreso de productos importados.

A esto se suma un factor clave para el sector: el próximo vencimiento de las medidas antidumping que encarecían la importación de aires acondicionados. En la industria anticipan que, sin ese resguardo, ingresarán masivamente equipos de origen chino a precios más bajos, con un impacto directo sobre la producción local.

El antecedente más citado es el de los microondas: tras el fin de medidas similares, la fabricación nacional cayó alrededor de 60%, afectando a plantas radicadas en la isla.

Efecto dominó: textiles y electrónicas en alerta

En simultáneo con la toma de Aires del Sur, la textil Sueño Fueguino suspendió a la totalidad de su personal por tres meses. En el sector industrial sostienen que, tras la crisis que golpeó a las textiles el año pasado, ahora el foco de la tormenta podría desplazarse hacia las electrónicas.

La industria fueguina genera unos 6.000 puestos de trabajo directos. Sin embargo, los despidos y suspensiones comenzaron a multiplicarse. A los 140 operarios en conflicto se suman 50 cesantías vinculadas al cierre de Telecomunicaciones Fueguinas.

Newsan y Mirgor, menos activos en la defensa del régimen

En el entramado industrial fueguino, dos grandes actores concentran buena parte de la producción: Newsan, del empresario Rubén Cherñajovsky, y Mirgor, ligada a Nicolás “Nicky” Caputo.

Históricamente, ambas compañías encabezaron la defensa del régimen de promoción ante cambios normativos o amenazas externas. Sin embargo, en el sector señalan que hoy su postura es más cautelosa, en parte por el proceso de diversificación que encararon en los últimos años.

Newsan participa del grupo energético Edison Energía —conformado junto a los hermanos Neuss y el fondo Inverlat— que adquirió activos como la transportadora Litsa, la hidroeléctrica Cempsa, la operadora de la represa Potrerillos en Mendoza, el complejo Cerros Colorados y distribuidoras eléctricas como Edet (Tucumán) y Ejesa (Jujuy).

Mirgor, por su parte, además de ser referente en la producción local de celulares Samsung, avanzó en el negocio agroindustrial y en la logística aérea vinculada a la Campaña Antártica.

Suspensiones y recortes en las grandes plantas

Las dos principales compañías también aplicaron ajustes. A comienzos de mes, Newsan no renovó 45 contratos en sus plantas bonaerenses de Monte Chingolo y Avellaneda y suspendió a otros 70 trabajadores.

Mirgor había suspendido el año pasado a más de 300 operarios en distintas plantas fueguinas y recientemente sumó nuevos despidos, profundizando la preocupación en la isla.

Un informe que marca el deterioro

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que hasta noviembre se perdieron 9.521 puestos de trabajo en Tierra del Fuego desde el inicio de la actual gestión nacional y cerraron 256 empresas.

En ese marco, la toma de Aires del Sur no aparece como un hecho aislado sino como un síntoma de una crisis industrial más amplia, cuyo desenlace dependerá de la evolución del consumo interno, la política comercial y la capacidad de las empresas para sostener la producción en un escenario cada vez más competitivo.