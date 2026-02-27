Qué ver el domingo 1° de marzo en vivo: se paraliza Rosario, Liga Profesional, NBA y fútbol internacional

Se paraliza Rosario y vibra el país: el clásico entre Newell’s y Central enciende un domingo que llega cargado de fútbol caliente, NBA hasta la medianoche y un desafío gigante de la Selección femenina ante Estados Unidos. Una jornada de alto voltaje, con partidos que pueden marcar el rumbo del campeonato y duelos internacionales que prometen espectáculo desde el mediodía hasta el último segundo de la noche.

El domingo 1° de marzo llega cargado de acción. El clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central concentra la atención en la Liga Profesional, mientras la fecha continúa con cinco partidos del Torneo Apertura. Además, habrá una extensa jornada en la NBA, la Selección argentina femenina jugará ante Estados Unidos y el fútbol europeo ofrecerá duelos de alto impacto.

Repasamos horarios, transmisiones y qué es pago.

⚽ Liga Profesional — Torneo Apertura 2026

📍 Newell’s vs Rosario Central

🕔 17:00

📺 ESPN Premium (pago – Pack Fútbol)

El clásico rosarino paraliza la ciudad. Más que tres puntos: orgullo, historia y presión en un campeonato que viene muy parejo.

📍 Argentinos Juniors vs Barracas Central

🕖 19:15

📺 TNT Sports (pago – Pack Fútbol)

Duelo clave para sostener aspiraciones en la tabla.

📍 Instituto vs Unión

🕖 19:15

📺 ESPN Premium (pago – Pack Fútbol)

Cruce importante en Córdoba.

📍 Defensa y Justicia vs Lanús

🕘 21:30

📺 ESPN Premium (pago – Pack Fútbol)

Choque de estilos en el cierre de la jornada.

📍 Tigre vs Gimnasia La Plata

🕘 21:30

📺 TNT Sports (pago – Pack Fútbol)

Partido clave para sumar puntos importantes.

⚽ Selección Femenina — SheBelieves Cup

📍 Estados Unidos vs Argentina

🕑 14:00 (hora argentina)

La Selección femenina enfrenta a una de las grandes potencias del fútbol mundial en un desafío internacional de alto nivel.

📺 La transmisión en Argentina puede requerir Disney+ Premium u otra señal con derechos vigentes.

¿Qué es la La SheBelieves Cup?

SheBelieves Cup es un torneo internacional amistoso de selecciones femeninas organizado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos que, desde 2016, reúne cada año a cuatro equipos nacionales de primer nivel. Con formato todos contra todos, el certamen se convirtió en una cita habitual del calendario internacional y funciona como escenario de preparación para Mundiales, Juegos Olímpicos y grandes competencias continentales.

Aunque no otorga puntos oficiales de FIFA, la SheBelieves Cup tiene alto prestigio porque suele enfrentar a potencias del fútbol femenino mundial. Para selecciones como Argentina, participar implica medirse con rivales de élite y sumar rodaje internacional en contextos de máxima exigencia.

Sobre la Selección de Fútbol Femenina

La Selección Argentina de Fútbol Femenino atraviesa un proceso de consolidación y crecimiento dentro del escenario internacional. En los últimos años logró mayor continuidad competitiva, participación sostenida en torneos oficiales y una estructura profesional que busca reducir la brecha histórica con las potencias del fútbol femenino.

Argentina disputó cuatro Copas del Mundo (2003, 2007, 2019 y 2023) y tuvo un avance significativo en Francia 2019, donde consiguió sus primeros puntos en un Mundial femenino y mostró competitividad ante rivales de mayor trayectoria. A nivel sudamericano, es una de las principales selecciones detrás de Brasil y ha logrado clasificaciones a Juegos Olímpicos y Copa América con actuaciones destacadas.

El plantel combina futbolistas que actúan en el exterior —principalmente en ligas de España, Estados Unidos y Brasil— con jugadoras del torneo local, que se profesionalizó en 2019. Ese paso marcó un antes y un después en la estructura del fútbol femenino argentino, con contratos, mayor visibilidad y desarrollo juvenil.

Hoy el desafío pasa por sostener el crecimiento, ganar regularidad frente a selecciones de élite y consolidar un proyecto deportivo que permita competir de igual a igual en los grandes torneos internacionales.

Las referentes de la Selección Argentina: Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquette, tres protagonistas clave del fútbol femenino albiceleste

🏀 NBA — Partidos y horarios del domingo 1° de marzo

La jornada tendrá once encuentros:

🕒 15:00 — Spurs vs Knicks

🕠 17:30 — Bucks vs Bulls

🕠 17:30 — Cavaliers vs Nets

🕠 17:30 — Timberwolves vs Nuggets

🕖 19:00 — Grizzlies vs Pacers

🕗 20:00 — Trail Blazers vs Hawks

🕗 20:00 — Pistons vs Magic

🕙 22:00 — 76ers vs Celtics

🕙 22:00 — Thunder vs Mavericks

🕚 23:00 — Pelicans vs Clippers

🕦 23:30 — Kings vs Lakers

📺 ESPN (según programación oficial)

📺 NBA League Pass (pago – todos los partidos)

La televisación específica se confirma el mismo día según la grilla oficial.

🌍 Fútbol internacional — Partidos destacados y dónde verlos

El domingo también habrá actividad en las principales ligas europeas.

🏴 Premier League (Inglaterra)

🕚 11:00 — Manchester United (Inglaterra) vs Crystal Palace (Inglaterra)

🕐 13:00 — Brighton & Hove Albion (Inglaterra) vs Nottingham Forest (Inglaterra)

🕜 13:30 — Arsenal (Inglaterra) vs Chelsea (Inglaterra)

📺 En Argentina se podrán ver por ESPN (según señal asignada) y por Disney+ Plan Premium en streaming. Se requiere suscripción.

Bundesliga (Alemania)

También habrá partidos correspondientes a la fecha de la Bundesliga.

📺 Transmisión en Argentina: ESPN y Disney+ Plan Premium (según programación oficial).