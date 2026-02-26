Repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham: Los desvíos

El Gobierno Municipal de Hurlingham anunció el inicio formal de los trabajos de repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham, un proyecto ambicioso que busca renovar la calzada de la principal vía de comunicación del partido. Esta arteria no solo es el centro comercial a cielo abierto más grande del distrito, sino que constituye un corredor logístico vital para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La avenida, que en este tramo se identifica como la emblemática Ruta Provincial 4 (también conocida popularmente como Camino de Cintura), es el eje que atraviesa Hurlingham de punta a punta, conectándolo con los partidos vecinos de Morón, Tres de Febrero y San Miguel. Debido al intenso flujo de transporte público, camiones de carga y vehículos particulares, el pavimento había sufrido un deterioro marcado en los últimos años. Con la repavimentación se busca devolverle la seguridad vial y la fluidez a un acceso por el que circulan miles de personas cada hora.

Circulación inteligente durante la repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios frente a una obra de esta magnitud es el posible colapso del tránsito. Sin embargo, desde la Secretaría de Obras Públicas se ha diseñado un esquema para minimizar las molestias. Durante todo el proceso de repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham, la avenida NO se cortará al tránsito de forma total.

El plan de trabajo consiste en intervenir la calzada por tramos y carriles. Esto significa que, mientras las máquinas trabajan en dos carriles, los otros dos permanecerán habilitados para que el flujo vehicular no se detenga. Es una logística compleja que requiere de la colaboración de los conductores, pero que garantiza que los trabajos no aíslen a los barrios ni perjudique la actividad económica de los locales comerciales que se encuentran sobre la traza. Se recomienda, no obstante, salir con tiempo adicional y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito apostados en la zona.

La importancia estratégica de la Ruta 4 y la repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham

Para entender el impacto de esta obra, hay que comprender qué representa esta vía. La Ruta Provincial 4 es una de las arterias más extensas del conurbano; en nuestro distrito toma el nombre de Avenida Gobernador Vergara, pero es el mismo corredor que une gran parte de los anillos del Gran Buenos Aires. La repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham es fundamental porque este tramo actúa como la «puerta de entrada» al municipio.

Históricamente, el nombre de la calle cambia según el municipio que atraviesa, pero su función como Ruta 4 permanece inalterable. Al mejorar el asfalto, se reducen los tiempos de viaje hacia los centros de trasbordo y se disminuye el desgaste de las unidades de transporte público (líneas como la 163, 303, 320, 338 y 390, entre otras). Además, la repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham incluirá mejoras en la señalización y el escurrimiento pluvial, evitando las anegaciones que suelen ocurrir en días de tormenta fuerte debido a las deformaciones del asfalto viejo.

Vías alternativas y consejos para los vecinos

Mientras avanza la repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham, el municipio ha sugerido una serie de alternativas para el ingreso y egreso del distrito. Para quienes viajan en sentido hacia Morón o hacia el Centro de Hurlingham, calles paralelas como la Avenida Pedro Díaz o la calle Bradley pueden servir de alivio en las horas pico.

Es vital que los vecinos se mantengan informados a través de los canales oficiales para conocer qué tramos específicos están siendo intervenidos cada semana. La obra es de «avance progresivo», lo que significa que las molestias en una esquina determinada durarán solo unos días antes de que las cuadrillas se desplacen al siguiente segmento.

En definitiva, esta inversión en infraestructura representa un salto de calidad para la vida urbana. Una vez finalizada la repavimentación de la Av. Vergara en Hurlingham, los vecinos podrán disfrutar de un acceso moderno, seguro y ágil, acorde al crecimiento que ha tenido el partido en la última década. El progreso del distrito empieza por sus calles, y Vergara es, sin duda, el corazón que hace latir a todo Hurlingham.