Hurlingham: Selci y Katopodis iniciaron obras de la Avenida Vergara

Selci y Katopodis iniciaron obras de la Avenida Vergara después de décadas de parches y deterioro, la Avenida Vergara comenzó su primera repavimentación integral. La obra, considerada estratégica para Hurlingham, promete transformar la principal puerta de entrada al distrito, mejorar el tránsito diario de miles de vecinos y potenciar el desarrollo comercial e industrial de la zona. El intendente Damián Selci y el ministro Gabriel Katopodis supervisaron el inicio de los trabajos sobre uno de los corredores más transitados del municipio.

El intendente de Hurlingham, Damián Selci, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrieron este lunes el inicio de la repavimentación integral de la Avenida Vergara, una de las arterias troncales del distrito y corredor clave para la conexión con municipios vecinos.

La intervención abarca el tramo que se extiende desde el Acceso Oeste hacia el norte y se ejecuta con financiamiento de la Provincia de Buenos Aires, dado que se trata de una traza provincial. Según se informó, los trabajos contemplan fresado profundo, nivelación de base y colocación de nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de resolver los históricos problemas de hundimientos y baches generados por intervenciones parciales anteriores.

“Es la primera vez en la historia que se repavimenta. Desde que se hizo, sólo se emparchó y Vergara es la puerta de entrada a nuestro municipio. Poder dejarla linda es un paso adelante enorme”, comentó el intendente durante la recorrida.

Por su parte, el ministro destacó el impacto regional del proyecto: «Todo el desarrollo económico, industrial y comercial de la zona va a estar beneficiado por esta obra». La Avenida Vergara constituye un eje estratégico para la circulación de tránsito pesado, transporte público y vehículos particulares, además de vincular áreas industriales y comerciales con el resto del conurbano.

Renovación integral de la Ruta 4

Cabe recordar que durante el año pasado se ejecutaron obras similares sobre las avenidas Camargo y Concepción Arenal, ambas integrantes de la Ruta Provincial 4. Con el inicio de los trabajos en Vergara, el Municipio completa la renovación de la principal arteria del distrito, en lo que representa la primera intervención estructural de magnitud en décadas.

“Cambiar Vergara es como cambiar la puerta de entrada a tu casa”, enfatizó el jefe comunal.

Cómo será la circulación durante la obra

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la circulación no será interrumpida en ningún momento, aunque habrá modificaciones dinámicas en función del avance de los trabajos.

Selci explicó: «Algo importante: Vergara no se va a cortar nunca. De los 4 carriles que tiene, en dos se va a trabajar y los otros dos quedan abiertos para que circule el tránsito de ida y vuelta».

De esta manera, el tránsito pesado continuará utilizando la traza habitual, evitando su desvío hacia calles internas que no están preparadas para soportar vehículos de gran porte. En cuanto al tránsito liviano, podrá circular tanto por la avenida como por los desvíos programados, que serán señalizados y coordinados por personal municipal.

«El tránsito liviano podrá ir tanto por Vergara como por cualquiera de los numerosos desvíos programados que el personal de tránsito va a ir indicando», comentó Selci.

Las autoridades solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras en horarios pico, especialmente en las zonas donde se esté trabajando activamente. La obra avanzará de manera progresiva hacia el norte y se prevé que su ejecución se realice por etapas para minimizar el impacto en la circulación diaria.

La historia de la Avenida Vergara en Hurlingham: el eje que vio crecer a la ciudad

El Gobernador Vergara impulso y construyó la avenida que cruza todo el distrito

Desde su origen como camino rural hasta convertirse en el principal corredor comercial y político del distrito, la Avenida Vergara es parte fundamental de la identidad de Hurlingham. Su historia refleja la transformación urbana y social de toda la ciudad.

De traza rural a avenida estratégica

Mucho antes de que Hurlingham se consolidara como distrito, la actual Avenida Vergara era apenas un camino de tierra que conectaba quintas y pequeñas estancias. La expansión ferroviaria de fines del siglo XIX impulsó el loteo de tierras y el asentamiento de nuevos vecinos, lo que marcó el inicio de una transformación sostenida.

Con el crecimiento demográfico del siglo XX, aquella traza rural comenzó a ensancharse y urbanizarse. La necesidad de conectar barrios, facilitar el comercio y ordenar el tránsito convirtió a Vergara en una vía estratégica dentro del entramado urbano.

El corazón comercial del distrito

Con el correr de las décadas, la Avenida Vergara se consolidó como el principal polo comercial de Hurlingham. Locales históricos, galerías, bancos, supermercados y pequeños comercios familiares fueron dando forma a un corredor económico que aún hoy concentra gran parte de la actividad diaria del distrito.

Su cercanía con edificios institucionales reforzó su carácter central. Allí funcionan dependencias públicas y oficinas municipales, lo que convirtió a la avenida en escenario habitual de actos oficiales, movilizaciones y encuentros comunitarios.

Un corredor clave en el oeste bonaerense

Además de su peso simbólico y comercial, la Avenida Vergara cumple una función clave como vía de conexión regional. Une distintos barrios del distrito y articula el tránsito hacia municipios vecinos como Morón e Ituzaingó, formando parte del movimiento cotidiano del oeste bonaerense.

Las obras de infraestructura, la modernización de veredas y la señalización vial acompañaron el crecimiento del parque automotor y el desarrollo urbano del siglo XXI.

Así comenzó el primer tratamo en 1923 de la construcción de la Avenida Vergara para conectar Hurlingham con Morón

Memoria, identidad y vida cotidiana

Pero más allá del asfalto y los semáforos, la Avenida Vergara es memoria viva. Es punto de referencia geográfica, lugar de encuentro y espacio donde conviven generaciones. Las fachadas antiguas que aún resisten, los comercios que pasan de padres a hijos y el flujo constante de vecinos le otorgan un carácter que trasciende lo meramente urbano.

La historia de la Avenida Vergara es, en definitiva, la historia del crecimiento de Hurlingham. Una arteria que no solo organiza el tránsito, sino que también narra el paso del tiempo en cada una de sus cuadras.

Avenida Vergara: por qué se llama así

La avenida cruza las tres localidades del municipio, Villa Tesei, Hurlingham y William C. Morris. Durante 1 km de su recorrido, corresponde a la Ruta Provincial 4, conocida como Camino de Cintura. Desde Salazar hasta Camargo. Y su nombre responde al ex gobernador yrigoyenista Valentín Vergara, que en su Gabinete tuvo al ingeniero moronense Ernesto Boatti.

Valentín Vergara, nació en Diamante, provincia de Entre Ríos, en el año 1879 y cursó sus estudios primarios y secundarios en Concepción del Uruguay. Al finalizarlos se trasladó a Buenos Aires, ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado y de Doctor en Jurisprudencia, en el año 1904.

Desde su juventud fue militante de la Unión Cívica Radical. Terminados sus estudios se radicó en la Ciudad bonaerense de Bahía Blanca y se convirtió en una de las populares figuras del radicalismo de la zona.

Allí integró el Concejo Deliberante, luego fue Intendente Municipal. En 1918 ocupó por primera vez una banca en la Cámara de Diputados de la Nación donde luchó contra el centralismo de la ciudad de Buenos Aires en el país.

«Solamente con el engrandecimiento moral y material de las ciudades con vida propia y situadas a gran distancia de la Capital Federal, se conseguirá en el futuro realizar la aspiración nacional de descentralizar esta gran urbe que absorbe toda la República» argumentaba el Diputado.

Valentín Vergara asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires el 1º de mayo de 1926 y dejó su cargo el 1° de mayo de 1930 luego de que ganara las elecciones otro radical, Nereo Crovetto, en tiempos en que no había reelecciones.

El 6 de Septiembre de ese mismo año se produjo el primer golpe de estado de las Fuerzas Armadas en el país conducido por José Félix Uriburu. El 22 del mismo mes, Vergara falleció en Entre Ríos cuando contrajo una neumonía de la que no pudo recuperarse.