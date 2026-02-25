Denuncian maltrato y falta de médicos en la guardia del Instituto de Haedo. La denuncia expone una escena alarmante en la guardia del Instituto de Haedo: pacientes obligados a esperar a la intemperie, sin acceso al sector con ventilación, sin recibir números ni información, y con la respuesta reiterada de que “no hay médicos”. El testimonio también señala malos tratos del personal, la imposibilidad de registrar lo ocurrido y la intervención de un policía que habría obligado a borrar imágenes bajo amenaza de traslado a la comisaría, en un contexto que generó indignación y reclamos por la falta de atención y respeto.Quería denunciar a las personas que están en la entrada del Instituto de Haedo, donde no dejan entrar a nadie al sector de guardia, debajo de los ventiladores, y nos dejan esperando afuera, debajo del rayo del sol.

No me dan nombres y, cuando pido el libro de quejas, se ve que hace muchísimo tiempo no lo revisa ninguna autoridad del nosocomio.

Quise sacar fotos del personal que me atendió muy mal y el policía que estaba allí me obligó a borrar todo antes de salir, amenazándome que traería a un móvil y me llevarían a la comisaría.

¿Estamos en democracia?

¿Dónde están los derechos del pueblo?

No hay médicos, no hay empatía y mucho menos respeto.

Siendo las 17:30, a la gente que llega le dicen que no hay médicos, que están todos operando. A las 19:00, sin embargo, bajan.

No nos dan número y estamos todos debajo del rayo del sol.

Que llegue mi denuncia al Sr. Intendente de Morón, Lucas Ghi.

R. D.

Servicios médicos y especialidades del Hospital Güemes de Haedo

El Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Luis Güemes es un establecimiento público de referencia regional que brinda atención médica integral a pacientes de Morón y distritos cercanos. Su estructura está orientada a la resolución de patologías de mediana y alta complejidad, con áreas destinadas tanto a la atención ambulatoria como a la internación y las emergencias.

Guardia médica y atención permanente

El hospital cuenta con un servicio de guardia activa las 24 horas, destinado a la atención de urgencias y emergencias clínicas, quirúrgicas y traumatológicas. Este sector funciona de manera continua durante todo el año y es uno de los principales puntos de acceso al sistema público de salud para miles de pacientes que concurren diariamente.

Plantel profesional y personal de enfermería

La institución dispone de equipos interdisciplinarios integrados por médicos de distintas especialidades, profesionales residentes, enfermeros, técnicos y personal auxiliar. La cobertura del personal varía según el área, el turno y la demanda asistencial, con servicios críticos como terapia intensiva, quirófanos y guardia que requieren presencia permanente de profesionales y enfermería.

Especialidades y servicios hospitalarios

Entre las especialidades disponibles se encuentran Clínica Médica, Cirugía General, Cardiología, Ginecología, Traumatología, Infectología, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, Kinesiología, Hemoterapia y otras áreas específicas. Estos servicios permiten realizar desde controles clínicos hasta intervenciones quirúrgicas y tratamientos especializados.

Horarios de consultorios y áreas administrativas

Además de la guardia permanente, el hospital ofrece atención por consultorios externos con turnos programados, generalmente en horarios diurnos que varían según la especialidad. Las áreas administrativas y de atención social funcionan en franjas horarias específicas durante la mañana y el mediodía, mientras que los sectores de internación y emergencias mantienen actividad continua.