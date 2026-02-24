Vuelta a clases en Ituzaingó: Guía de descuentos y beneficios locales

El inicio del ciclo lectivo representa uno de los momentos de mayor gasto para los hogares argentinos. Ante este panorama, el municipio ha decidido intervenir activamente para proteger la economía de los vecinos. A través de la Dirección de Industria y Comercio, se puso en marcha la campaña de descuentos para la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó, una iniciativa que busca no solo reducir los costos de la canasta escolar, sino también fortalecer el programa «Comprá Local».

Desde el miércoles 25 de febrero hasta el martes 10 de marzo, los vecinos podrán acceder a rebajas significativas en artículos fundamentales como lápices, cuadernos, resmas de hojas, cartucheras y sets de geometría. Esta estrategia de la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó permite que el consumo se mantenga dentro del distrito, favoreciendo a los comerciantes de barrio y ofreciendo una alternativa real frente a las grandes cadenas de supermercados.

Comercios adheridos y beneficios de la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó

La campaña municipal contempla descuentos de hasta el 20% pagando en efectivo en una selección de productos escolares. Es una oportunidad ideal para completar la lista de materiales antes de que suenen las campanas en las escuelas del distrito. Al realizar tus compras para la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó, podés acercarte a los siguientes puntos de venta:

ALEX (Bacacay 701): 20% de descuento en productos escolares.

20% de descuento en productos escolares. DHARMA (Defilippi 1371): 20% de ahorro en artículos seleccionados.

20% de ahorro en artículos seleccionados. EL BEBÉ (Santa Rosa 2054): 20% de descuento en productos seleccionados.

20% de descuento en productos seleccionados. LIBRERÍA EL ESTUDIO (Martín Fierro 2997): 20% de rebaja en materiales de estudio.

20% de rebaja en materiales de estudio. OLIVA (Zufriategui 1036): 20% de ahorro en productos seleccionados.

20% de ahorro en productos seleccionados. PLANETA JUGUETE (José M. Paz 2199): 20% de descuento en artículos escolares.

20% de descuento en artículos escolares. GF SHOP (Martín Fierro 4601): 20% de ahorro en productos seleccionados.

20% de ahorro en productos seleccionados. JOSELENA (Las Heras 302): Especialista en transporte escolar, con un 20% de descuento en mochilas.

Para más información sobre la campaña de la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo al 2120-1956 o acercarse a la oficina de Fragio 183 de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Potenciá tu ahorro con el Banco Provincia en la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó

A la oferta municipal se le suma el despliegue de beneficios de la banca pública bonaerense, que este año ha lanzado promociones agresivas para sus clientes. Al planificar la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó, es fundamental tener en cuenta las opciones que brinda el Banco Provincia a través de sus tarjetas y la billetera digital Cuenta DNI.

Durante todo febrero y parte de marzo, el Banco Provincia ofrece:

9 cuotas sin interés: En librerías, casas de deportes, jugueterías y ópticas adheridas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

En librerías, casas de deportes, jugueterías y ópticas adheridas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Hasta 20% de ahorro: En comercios seleccionados de indumentaria y calzado escolar, una excelente oportunidad para renovar uniformes y zapatillas.

En comercios seleccionados de indumentaria y calzado escolar, una excelente oportunidad para renovar uniformes y zapatillas. Cuenta DNI: Descuentos especiales en comercios de cercanía y librerías de texto los días lunes y martes, permitiendo un ahorro directo desde el celular.

Descuentos especiales en comercios de cercanía y librerías de texto los días lunes y martes, permitiendo un ahorro directo desde el celular. Provincia Compras: El portal de e-commerce del banco también se suma a la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó con jornadas de hasta 12 y 18 cuotas sin interés en tecnología y mobiliario escolar.

Consejos para una compra inteligente en Ituzaingó

Para maximizar los beneficios de la vuelta a clases 2026 en Ituzaingó, se recomienda a las familias comparar los precios de los productos seleccionados en efectivo del programa municipal frente a las opciones de financiación con tarjeta. En muchos casos, los descuentos por pago al contado en los negocios de «Comprá Local» resultan más convenientes para útiles pequeños, mientras que las cuotas del Banco Provincia son ideales para artículos de mayor valor como mochilas técnicas o calzado deportivo.

La vuelta a clases 2026 en Ituzaingó es una construcción colectiva entre el municipio, los comerciantes y los bancos. Aprovechar estas dos semanas de promociones vigentes es la mejor manera de asegurar que los chicos comiencen el año con todo lo necesario, apoyando al mismo tiempo el crecimiento de nuestra comunidad.