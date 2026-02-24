Vacunación contra el Dengue en Hurlingham: centros, requisitos y cómo acceder a la dosis gratuita (Video)

Vacunación contra el Dengue en Hurlingham ya está en marcha y busca frenar los casos graves en plena temporada de circulación del mosquito. La aplicación es gratuita para vecinos de entre 15 y 59 años y forma parte de la estrategia sanitaria impulsada por la Provincia de Buenos Aires ante el avance de la enfermedad.

En el marco de la campaña vigente, la Vacunación contra el Dengue en Hurlingham se desarrolla en hospitales y centros de atención primaria, sin necesidad de orden médica y, en la mayoría de los casos, sin turno previo. De todos modos, se recomienda consultar previamente en cada establecimiento para confirmar disponibilidad y horarios.

Quiénes pueden acceder a la vacuna

La Vacunación contra el Dengue en Hurlingham está dirigida a vecinos y vecinas de 15 a 59 años que acrediten domicilio en la provincia. En caso de haber tenido la enfermedad, se aconseja esperar aproximadamente seis meses antes de iniciar el esquema. Frente a situaciones particulares como embarazo, lactancia o enfermedades inmunológicas, es recomendable realizar una consulta médica previa.

Dónde aplicarse la vacuna en el distrito

Uno de los principales puntos de Vacunación contra el Dengue en Hurlingham es el Hospital San Bernardino de Siena, ubicado en Germán Argerich 1650. Teléfono: (11) 4452-8924. Allí se aplican vacunas del calendario oficial y también las correspondientes a campañas especiales.

No solo aplican la vacuna gratis en el San Bernardino también en las Salas de Atención Primaria de la Salud

Otro centro habilitado es la UPA 9 Hurlingham Papa Francisco, situada en Veragua 4591, Villa Tesei. Teléfono: (11) 3641-5287. Esta Unidad de Pronta Atención funciona las 24 horas y participa en distintos operativos sanitarios.

Otra opción es el Hospital de Emergencias Papa Francisco, el ex UPA, para hay que recordar que también se aplica en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud

Además, la red de Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en distintos barrios de Hurlingham también puede brindar información y, según la organización local, aplicar la vacuna.

CAPS Ángel Bó. Dirección: Gral. Levalle s/n, William C. Morris. Teléfono: (11) 2559-7342.

Centro de Salud Villa Club. Dirección: Paso Morales 294, William C. Morris. Teléfono: 3972-8291.

Centro de Salud Pedro Díaz. Dirección: Gral. Pedro Díaz 3678, William C. Morris. Teléfono: (11) 6978-3462.

Centro de Salud Eva Perón. Dirección: Juan Jufré 2263, Villa Tesei. Teléfono: (11) 4450-1425.

Centro de Salud San José Obrero. Dirección: Levalle y Quequén, Hurlingham. Teléfono: (11) 4452-5993.

Sala de Salud 2 de Abril. Dirección: La Trilla 5068, Villa Tesei. Teléfono: (11) 4450-6605.

CAPS Ramón Carrillo. Dirección: Manuela Pedraza 750, Villa Tesei. Teléfono: (11) 4459-9022.

Centro de Salud Barrio Mitre. Dirección: Palermo 3791, Villa Tesei.

Salita Parque Quirno. Dirección: Roma 489. Teléfono: (11) 7061-0180.

Prevención y contexto sanitario

La Vacunación contra el Dengue en Hurlingham es una herramienta clave para disminuir hospitalizaciones y cuadros graves, especialmente en los meses de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, las autoridades recuerdan que la inmunización debe complementarse con medidas de prevención domiciliaria, como eliminar recipientes con agua estancada, mantener limpios patios y jardines y utilizar repelente.

Ante síntomas compatibles con dengue: fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor detrás de los ojos o erupciones cutáneas, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

Qué es el dengue y cómo se transmite

El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, un insecto que se adapta fácilmente a los entornos urbanos y convive muy cerca de las personas.

Cómo es el mosquito transmisor

El Aedes aegypti se distingue por su color negro y por las franjas blancas que tiene en las patas y el abdomen. Suele picar durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

A diferencia de otros mosquitos, vive en zonas habitadas por personas. Todas las etapas de su ciclo de vida —huevo, larva, pupa y adulto— se desarrollan en espacios vinculados a la actividad humana. Allí encuentra alimento, refugio y, sobre todo, lugares con agua donde reproducirse.

El mosquito Aedes aegypti en acción sobre la epidermis de un ser humano

Dónde se cría el mosquito

Para poner sus huevos, el Aedes aegypti elige cualquier recipiente que acumule agua. No necesita grandes cantidades: le alcanza con pequeños reservorios.

Algunos ejemplos frecuentes de criaderos son:

Baldes, tachos y palanganas

Botellas y latas descartadas

Neumáticos en desuso

Platos debajo de macetas

Canaletas tapadas

Tanques sin tapa

Los huevos quedan adheridos a las paredes internas de los recipientes y pueden resistir la sequía durante más de un año. Cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, eclosionan y nacen las larvas. En aproximadamente una semana, esas larvas se transforman en mosquitos adultos listos para continuar el ciclo.

En cada espacio que acumule agua y encima descanse, se crían los mosquitos por eso hay que mantener los recipientes en el exterior vacíos o mejor aún dados vuelta

Cómo se transmite el dengue

El dengue no se contagia de persona a persona por contacto directo. La transmisión ocurre cuando:

Un mosquito pica a una persona que tiene el virus en la sangre. Ese mismo mosquito, luego, pica a otra persona sana.

De esta manera, el virus pasa de una persona a otra a través del insecto.

Además del dengue, el Aedes aegypti también puede transmitir otras enfermedades virales como el zika y la chikungunya.

Síntomas a tener en cuenta

Los síntomas más frecuentes del dengue son:

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso

Dolor detrás de los ojos

Dolores musculares y articulares

Náuseas o vómitos

Erupciones en la piel

Ante fiebre sin causa aparente, especialmente en épocas de circulación del virus, se recomienda consultar al médico y no automedicarse, en particular evitar el uso de ibuprofeno o aspirina sin indicación profesional.

Recomendaciones para prevenir el dengue

La medida más eficaz es eliminar los criaderos de mosquitos. Algunas acciones clave:

Vaciar, limpiar y dar vuelta recipientes que acumulen agua.

Tapar tanques y depósitos.

Tirar objetos en desuso que puedan juntar agua.

Cambiar el agua de bebederos de animales todos los días.

Mantener patios y jardines limpios.

También es importante usar repelente, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar ropa que cubra brazos y piernas en horarios de mayor actividad del mosquito.

La prevención es una responsabilidad compartida: sin criaderos no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay dengue.