Carnaval en la estación de Hurlingham 2026: 15 años de alegría y cultura popular

El Oeste se prepara para vivir una de sus fiestas más emblemáticas. El próximo sábado 7 de marzo, el aire de barrio se llenará de ritmo, color y compromiso comunitario. Bajo la consigna de celebrar los 15 años de trayectoria de la murga «La Moña Suelta», un colectivo de grupalidades amigas ha decidido retomar una tradición que es parte del ADN local: el Carnaval en la estación de Hurlingham.

Desde las 17:00 horas, el Paseo de los Eucaliptos —ese pulmón verde ubicado estratégicamente al costado de las vías del tren San Martín— se transformará en el epicentro de la fiesta barrial. Este reencuentro no es solo un festejo de cumpleaños; es la recuperación de un espacio de expresión popular que une a distintas generaciones. El festejo se perfila como el evento cultural del mes, integrando música en vivo, teatro comunitario y la mística inigualable de la espuma y el buffet popular.

Música, danza y murgas: El corazón del Carnaval en la estación de Hurlingham 2026

La grilla de este año refleja la diversidad y la potencia del tejido cultural de la región. Al ser un aniversario especial, los organizadores han convocado a una gran variedad de disciplinas para que el Carnaval en la estación de Hurlingham 2026 sea una verdadera muestra de arte colectivo.

Entre los grupos que dirán presente se encuentran referentes como La Candomglück, Merequetengues de Hurlingham, Albahaca Folklore y los Rompeboinas. Esta mezcla de géneros asegura que habrá espacio tanto para el baile frenético al ritmo del bombo y el platillo como para el disfrute de nuestras raíces folklóricas. Además, el teatro comunitario tendrá un rol central, aportando esa mirada reflexiva y humorística que caracteriza a las fiestas de calle. El Carnaval en la estación de Hurlingham 2026 es, ante todo, una construcción colectiva donde el escenario pertenece a los vecinos.

Feria y buffet popular: El costado emprendedor del Carnaval en la estación de Hurlingham 2026

Un evento de esta magnitud no estaría completo sin el impulso a la economía local. Por ello, la organización ha lanzado una convocatoria abierta para feriantes y emprendedores que deseen formar parte de la jornada. El Carnaval en la estación de Hurlingham 2026 contará con un sector de feria donde se podrán encontrar productos artesanales, diseño independiente y creaciones de productores de la zona. Aquellos interesados en participar con su puesto todavía pueden ponerse en contacto con la murga anfitriona a través de sus redes sociales.

Asimismo, el «buffet popular» será el encargado de abastecer a las familias con precios accesibles, garantizando que el Carnaval en la estación de Hurlingham 2026 sea un evento inclusivo donde todos puedan disfrutar de una comida mientras ven los espectáculos. La gestión de este espacio gastronómico permite autofinanciar la estructura de las murgas participantes, reforzando el concepto de autogestión cultural que define a este grupo de artistas.

¿Cómo llegar y qué llevar al Carnaval en la estación de Hurlingham 2026?

La ubicación es inmejorable para quienes vienen de otros puntos del Conurbano o de Capital Federal. Al realizarse en el Paseo de los Eucaliptos, pegado a la estación Hurlingham del tren San Martín, el acceso ferroviario es la opción más directa. Para quienes asistan al Carnaval se recomienda llevar reposera, mate y, por supuesto, muchas ganas de jugar con espuma, un elemento que no puede faltar en cualquier corso que se precie de tal.

Organizan y apoyan este evento: La Moña Suelta, La Candomglück, Merequetengues, Albahaca Folklore, Rompeboinas, el Foro de Géneros de Hurlingham y La Rotonda Cultural. Esta unión de fuerzas garantiza un entorno seguro, familiar y cargado de mística murguera. No te pierdas la oportunidad de soplar las 15 velitas junto a una de las murgas más queridas del distrito en el Carnaval en la estación de Hurlingham 2026.