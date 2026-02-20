Repudiamos la Explosión en Gendarmería. Una explosión dentro de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional volvió a encender las alarmas sobre los ataques a fuerzas de seguridad en democracia y reabrió un debate incómodo: ¿cuántos atentados se registraron desde 1983 y qué tan expuestas están hoy las instituciones del Estado? El episodio, que dejó efectivos heridos y está bajo investigación, se suma a una lista de hechos violentos que, aunque aislados, marcaron momentos de fuerte conmoción pública.

Un hecho de extrema gravedad sacudió este viernes 20 de febrero de 2026 a la Escuela Superior de la Gendarmería Nacional, ubicada en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás. Un paquete sospechoso —que sería una carta bomba— explotó dentro del edificio mientras era manipulado por personal de la fuerza, provocando al menos tres o cuatro efectivos heridos y generando un amplio despliegue de emergencia.

Según la información preliminar, el artefacto se encontraba en el edificio desde hacía cuatro meses y detonó cuando fue abierto o revisado por integrantes de la institución. La explosión causó quemaduras y lesiones a cuatro uniformados. Los heridos fueron trasladados a un hospital y, de acuerdo a los primeros reportes, estarían fuera de peligro.

Tras la detonación, el edificio fue evacuado de inmediato y se activó un fuerte operativo de seguridad. Bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y brigadas especializadas en explosivos trabajaron en el lugar para descartar la presencia de otros paquetes sospechosos. La zona permaneció bajo custodia mientras se realizaban peritajes y tareas de inspección.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que analiza el caso como un posible intento de ataque mediante un artefacto explosivo. Hasta el momento no hay responsables identificados ni hipótesis firmes sobre la autoría. Las autoridades no vincularon el hecho a ninguna organización específica ni confirmaron si el paquete ingresó por correo o fue dejado en forma presencial.

En paralelo, los peritos trabajan para reconstruir la trazabilidad del envío, examinar las características técnicas del explosivo y revisar registros de cámaras y documentación interna. Aunque en declaraciones preliminares algunos funcionarios describieron el episodio como “un acto terrorista” o un intento de generar miedo, lo cierto es que no existen pruebas públicas que permitan señalar a un autor concreto.

El episodio encendió alarmas en el ámbito de la seguridad y volvió a poner en debate los protocolos de recepción y control de correspondencia en edificios oficiales. Por ahora, el caso continúa bajo investigación y sin imputados, mientras las autoridades buscan determinar quién envió el paquete y con qué objetivo.

La Escuela Superior de Gendarmería Nacional sufrió un ataque con una carta bomba de parte de cobardes que se esconden vaya a saber uno dónde

Fuerte pronunciamiento de Anticipos contra la violencia tras los hechos en Gendarmería

por Andrés Llinares

En medio de la conmoción por lo ocurrido en la Escuela Superior de la Gendarmería Nacional, surgió un fuerte pronunciamiento público en rechazo a cualquier forma de violencia. El mensaje fue claro: ninguna causa justifica el uso del miedo, la intimidación o el daño contra personas e instituciones.

“En una sociedad democrática, las diferencias se resuelven con debate, con votos y con respeto por la ley. Cuando la violencia irrumpe, solo profundiza las divisiones y debilita la convivencia”, señalaron. El planteo apunta a desactivar cualquier intento de relativizar o minimizar hechos de esta naturaleza.

También se remarcó la importancia de que la Justicia avance con celeridad y rigor para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Sin embargo, el llamado no se limitó al plano judicial: se hizo hincapié en la necesidad de rechazar discursos de odio o mensajes que puedan alimentar climas de confrontación. De todos. Sí, desde el Presidente de la Nación hasta el último argentino.

“La paz social es un valor que debemos cuidar entre todos. Las instituciones y la ciudadanía merecen desenvolverse en un marco de respeto y garantías”, expresaron. En ese sentido, advirtieron que el miedo no puede transformarse en herramienta política ni en mecanismo de presión. Es más, la violencia suspende la política, y sin política no hay diálogo y sin diálogo no hay democracia.

Un ataque sorpresivo que fue pactado cuatro meses atrás y hoy hirió a cuatro Gendarmes, así no es, la democracia requiere cuidad

Todos los atentados desde 1983

Desde la recuperación democrática en 1983, Argentina ha registrado distintos ataques y atentados contra fuerzas de seguridad, aunque en una escala muy inferior a los ocurridos durante los años 70. A continuación, un repaso de los episodios más relevantes y de mayor impacto institucional:

1) Atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal (1986)

En 1986 explotó un artefacto en dependencias de la Policía Federal Argentina. El hecho fue atribuido a sectores radicalizados que operaban en la transición democrática. No tuvo la magnitud de ataques previos a 1983, pero marcó uno de los primeros episodios violentos contra fuerzas de seguridad en la nueva etapa institucional.

2) Ataques del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y secuelas (1989)

Si bien el episodio central fue el copamiento del Regimiento de La Tablada en enero de 1989 —un cuartel del Ejército—, en ese contexto también se registraron enfrentamientos y ataques vinculados a fuerzas de seguridad. El hecho marcó el cierre de los intentos armados contra instituciones estatales en democracia.

3) Explosión en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal (1994)

En los años 90 se registraron amenazas y episodios con explosivos dirigidos a edificios públicos y dependencias policiales. En 1994 hubo un artefacto de baja intensidad en una sede vinculada a formación policial. No dejó víctimas fatales, pero generó alarma institucional.

4) Ataques con explosivos de grupos anarquistas (década de 2000–2010)

Durante esos años se produjeron colocaciones de artefactos explosivos caseros en comisarías, juzgados y edificios vinculados a fuerzas de seguridad.

Uno de los casos más recordados fue en 2010, cuando explotó un artefacto en una comisaría del barrio de Recoleta. En la mayoría de los episodios se trató de explosivos de fabricación casera, con daños materiales y sin víctimas fatales.

5) Ataque a la Comisaría 1ª de Rosario (2013)

Un artefacto explosivo fue detonado frente a una dependencia policial en Rosario. El hecho fue vinculado a intimidaciones en el marco de conflictos vinculados al narcotráfico y la violencia urbana en esa ciudad.

6) Amenazas y ataques con bombas molotov en comisarías (2017–2022)

En distintos puntos del país se registraron ataques con bombas molotov contra dependencias policiales, especialmente durante contextos de alta conflictividad social. En la mayoría de los casos se trató de hechos aislados, con daños materiales.

7) Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional (2026)

El 20 de febrero de 2026 un paquete explosivo detonó dentro del edificio de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, dejando varios efectivos heridos. El caso está bajo investigación y hasta el momento no hay responsables identificados.

No hay constancia de ningún comunicado oficial ni pronunciamiento explícito sobre el incidente de la carta bomba en Gendarmería por parte de Presidencia, el Ministerio de Seguridad, legisladores o líderes políticos de relevancia en la información disponible.