Kicillof y Descalzo recorrieron la ampliación de la Escuela N° 17, ubicada en San Justo 3574, no fue solo un acto protocolar. La visita marcó la puesta en marcha formal del Ciclo de Intensificación 2026 en el distrito y la culminación de una de las inversiones educativas más relevantes de los últimos años en Ituzaingó.

La obra demandó una inversión superior a $623 millones y permitió ampliar significativamente la infraestructura del establecimiento. Se construyeron tres nuevas aulas totalmente equipadas, se incorporaron espacios administrativos —dirección y preceptoría— y se sumó un espacio pedagógico multifunción destinado a tutorías, trabajos por proyectos y acompañamiento personalizado. Además, se realizaron tareas integrales de mantenimiento, pintura y reacondicionamiento eléctrico.

Con esta ampliación, la institución incrementa su capacidad operativa y reduce la sobrecarga de cursos, uno de los reclamos históricos de la comunidad educativa. La menor densidad por aula y la mejora en las condiciones edilicias apuntan a optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Autoridades del Colegio junto a Axel Kicillof y Pablo Descalzo y Flavia_Terigi

Inicio del Ciclo de Intensificación 2026

En el mismo acto se dio inicio al llamado “Período de Intensificación de la Enseñanza”, una instancia pedagógica impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, encabezada por Flavia Terigi.

El programa se desarrolla antes del inicio formal del ciclo lectivo y está destinado a estudiantes de nivel primario y secundario que no acreditaron una o más materias. A diferencia del esquema tradicional de mesas de examen aisladas, el modelo propone un trabajo sostenido con acompañamiento docente focalizado, planificación específica y seguimiento individual. El objetivo es evitar la repitencia y promover la terminalidad efectiva de las trayectorias escolares.

Durante la recorrida, Kicillof destacó la decisión de anticipar instancias educativas para fortalecer contenidos y subrayó que la Provincia continuará destinando recursos a la educación pública. Por su parte, Terigi remarcó la importancia de generar herramientas que garanticen equidad y acompañamiento pedagógico.

El intendente Descalzo vinculó la obra con el esfuerzo conjunto entre el municipio, la Provincia y la comunidad local, y señaló que la mejora edilicia impacta directamente en la calidad educativa y en las oportunidades futuras de los estudiantes.

El famoso patio de la escuela, amplio y cómo como ninguno

Una escuela clave para Ituzaingó

La Escuela Secundaria N° 17 forma parte del entramado de instituciones públicas del distrito y cumple un rol central para estudiantes del radio urbano que rodea la calle San Justo. Funciona bajo régimen común, con jornada simple, y articula con políticas provinciales orientadas a la terminalidad educativa.

La directora, Rosa Paucara, sostuvo que la ampliación no solo mejora la infraestructura, sino que garantiza condiciones para sostener trayectorias completas dentro del establecimiento, evitando traslados por falta de vacantes y consolidando el sentido de pertenencia de la comunidad educativa.

Durante la actividad estuvieron presentes autoridades provinciales y locales, entre ellas Cristina Álvarez Rodríguez, Eliana González de Martino, Fernanda Penisse y Gabriela Alonso.

En un contexto de crecimiento demográfico sostenido en el conurbano bonaerense, la ampliación de establecimientos escolares forma parte de un plan más amplio de construcción y refacción de edificios educativos en la Provincia. En distritos como Ituzaingó, cada aula nueva no solo representa metros cuadrados adicionales, sino la posibilidad concreta de sostener trayectorias escolares sin interrupciones y con mejores condiciones pedagógicas.

La llegada del Gobernador Axel Kicillof junto al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis

Qué es el Ciclo de Intensificación y cómo funciona

El Ciclo (o Período) de Intensificación de la Enseñanza es una instancia pedagógica implementada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que se desarrolla antes del inicio formal del ciclo lectivo.

No es un “examen recuperatorio” tradicional, sino un espacio de acompañamiento intensivo para estudiantes que no acreditaron una o más materias.

Alumnos del Colegio, Profesores, el Gobernador Axel Kicillof y el intendene Pablo Descalzo

¿Para qué sirve?

Reforzar contenidos pendientes.

Brindar acompañamiento docente personalizado.

Evitar la repitencia.

Favorecer la terminalidad de las trayectorias escolares .

. Llegar al inicio del nuevo ciclo con materias acreditadas.

¿Cómo funciona?

Se organiza en jornadas de trabajo con docentes.

Hay planificación específica según las materias pendientes.

Se realiza seguimiento individual.

Puede incluir trabajos prácticos, evaluaciones integradoras o actividades orientadas a fortalecer aprendizajes clave.

El interior de las aulas, calidad y todo a nuevo

¿En qué se diferencia de las “mesas de examen”?

El modelo tradicional consistía en rendir un examen puntual.

El Ciclo de Intensificación, en cambio:

Propone un proceso (no un solo examen).

Incluye acompañamiento pedagógico.

Busca que el estudiante aprenda y consolide contenidos, no solo que apruebe.

En síntesis, es una herramienta para reducir la repitencia y sostener la continuidad educativa, especialmente en contextos donde muchas trayectorias se ven interrumpidas.

Aspecto Ciclo de Intensificación Mesas de examen tradicionales Momento Antes del inicio del ciclo lectivo Fechas puntuales en calendario Modalidad Trabajo sostenido con acompañamiento docente Evaluación única Objetivo Reforzar y consolidar aprendizajes Acreditar la materia Seguimiento Personalizado, con planificación específica Sin proceso previo obligatorio Impacto esperado Reducir repitencia y sostener trayectorias Aprobar o desaprobar la instancia