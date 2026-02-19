Crisis en Córdoba: Cierra la fábrica de alfajores La Paila y el impacto en la industria local

Este miércoles, se confirmó que cierra la fábrica de alfajores La Paila, una empresa familiar que fue fundada en el año 1992 y que se había convertido en un referente de los dulces regionales. Según el cronograma establecido por la administración de la firma, el cese total de actividades se producirá el próximo 28 de febrero, marcando el fin de un ciclo de tres décadas en el mercado cordobés.

La noticia de que cierra la fábrica de alfajores La Paila se suma a una tendencia que viene afectando a diversas unidades productivas de la provincia en los últimos meses. A través de un comunicado oficial publicado en sus canales digitales, los responsables de la firma expresaron que la realidad económica actual, caracterizada por la inestabilidad y la dificultad para sostener costos de producción, hizo que el proyecto resultara inviable en el largo plazo.

Los motivos detrás de la decisión: ¿Por qué cierra la fábrica de alfajores La Paila?

Para comprender el contexto por el cual cierra la fábrica, es necesario analizar la situación macroeconómica que atraviesa el país a inicios de 2026. La empresa, que logró sortear crisis históricas como la de 2001 y momentos de gran tensión cambiaria en 2016, no pudo resistir el actual esquema de apertura comercial y caída del consumo interno.

En su mensaje de despedida, la dirección de la empresa destacó que el factor de las importaciones ha tenido un rol determinante. Según los analistas del sector pyme cordobés, la entrada de productos de confitería del exterior a precios competitivos, sumada al incremento de los costos en insumos básicos y energía, generó una pinza financiera que precipitó el desenlace. Este hecho refleja la vulnerabilidad de las economías familiares frente a políticas de desregulación acelerada, un reclamo que se ha vuelto recurrente entre los industriales de la región.

Un fenómeno regional que trasciende al sector alimenticio

El anuncio del cierre de la fábrica de alfajores La Paila no es un hecho aislado dentro de la geografía cordobesa. Durante el último semestre de 2025 y el arranque de 2026, otros rubros han reportado situaciones similares. Este fenómeno ha golpeado desde la industria del neumático hasta el sector de electrodomésticos:

Neumáticos: Recientemente se conoció el cierre de la planta de Fate y, previamente, de la fábrica IBF, que dejó a decenas de trabajadores sin empleo.

Recientemente se conoció el cierre de la planta de Fate y, previamente, de la fábrica IBF, que dejó a decenas de trabajadores sin empleo. Comercio histórico: Córdoba Goma, un local con 70 años de trayectoria en el centro de la capital, también bajó sus persianas este verano.

Córdoba Goma, un local con 70 años de trayectoria en el centro de la capital, también bajó sus persianas este verano. Industria de motores: La firma WEG despidió a su personal tras el cese de producción de la empresa Mabe en Río Segundo, también afectada por la apertura de importaciones.

Que hoy se confirme que cierra la fábrica de alfajores La Paila es un indicador del impacto que el modelo económico actual está teniendo en las cadenas de valor locales. La empresa llegó a contar con una veintena de empleados y múltiples bocas de expendio en los principales centros comerciales de la ciudad de Córdoba, puestos de trabajo que ahora se pierden en el marco de esta crisis.

El futuro de la producción cordobesa tras la baja de persianas

La despedida de la familia fundadora ha sido emotiva, señalando que se retiran con el «orgullo de haberlo dejado todo» pero con la impotencia de no encontrar condiciones previsibles para producir en Argentina. Las cámaras empresariales regionales han manifestado su preocupación por la falta de medidas que protejan a la industria nacional frente al ingreso de productos importados.

La situación plantea un interrogante sobre la capacidad de resiliencia de las pymes locales en 2026. Con este anuncio se pierde no solo una fuente de empleo, sino también una parte del patrimonio gastronómico de la provincia. Mientras el gobierno nacional sostiene que estas medidas de apertura son necesarias para bajar la inflación y modernizar la economía, desde el sector productivo cordobés advierten que el costo social y la desindustrialización podrían ser irreversibles.