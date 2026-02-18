Cierre de FATE hoy: 920 despidos, protestas y fuerte operativo en la planta de San Fernando

Cierre de FATE hoy. La histórica fábrica de neumáticos FATE anunció el cierre definitivo de su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. La medida generó protestas dentro y fuera del establecimiento, donde empleados y delegados sindicales permanecen en asamblea permanente.

La fábrica de neumáticos FATE está ubicada en la localidad de San Fernando, en la zona norte del conurbano bonaerense. Su planta industrial se encuentra en el barrio de Virreyes, sobre un predio de alrededor de 40 hectáreas donde se producían cubiertas para vehículos de distintos tipos.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) no descartó la toma de la planta y convocó a otras organizaciones gremiales a manifestarse en apoyo al reclamo.

Frente a la Fábrica el Comunicado de Cierre, nadie puso la cara ni dio una explicación

Una decisión que impacta en 920 familias y en toda la cadena productiva

La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla —también controlante de Aluar— confirmó que cesará su actividad industrial tras más de 80 años de producción en el país. Según fuentes empresariales, la planta venía operando con un nivel de actividad cercano al 30% y arrastraba una caída sostenida en las ventas.

El cierre no solo afecta a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas, servicios tercerizados y comercios vinculados al complejo industrial de la zona norte del conurbano bonaerense.

De acuerdo con lo informado, los trabajadores serán indemnizados conforme a la legislación vigente.

Trabajadores dentro de la planta y tensión con la Policía

Desde las primeras horas de la mañana, empleados se concentraron en los portones de la fábrica tras enterarse del cierre por un comunicado exhibido en el ingreso. Un grupo decidió permanecer dentro del establecimiento como medida de protesta.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, aseguró que el gremio realizará “todas las acciones necesarias” para revertir la decisión. “Vamos a defender los puestos de trabajo hasta el final. No se descarta absolutamente nada”, afirmó.

La Policía Bonaerense informó que intervino ante un presunto intento de toma del predio y que se labraron actuaciones por “turbación de la propiedad”, con intervención del fiscal correccional Alejandro Fuenzalida. Según el parte oficial, no se adoptaron medidas restrictivas contra los identificados en el lugar.

Desde el sindicato denunciaron presencia policial dentro y fuera del predio y episodios de represión, una versión que es materia de controversia.

Trabajadores de FATE sobre el cordón de la vereda sin consuelo viven la desolación de quedarse sin trabajo en medio de una crisis que no generaron

Reclamos por la forma de comunicación y situación salarial

Los trabajadores señalaron que la confirmación del cierre fue “abrupta” y sin notificación previa individual. Indicaron que la única información oficial fue un comunicado colocado en la puerta de la planta y replicado en la aplicación interna de la empresa.

También remarcaron que el conflicto se da en medio de una negociación salarial que llevaba más de un año sin acuerdo definitivo. Según expresaron, durante los últimos meses se realizaron paros parciales en reclamo de actualizaciones.

Familiares de los operarios se acercaron a la fábrica para acompañar el reclamo. Allí describieron el impacto económico que el cierre tendrá en los hogares, en muchos casos con trabajadores con más de dos décadas de antigüedad.

Una protesta que no ayuda, pero saca la bronca, Fate cerró definitivamente

Los argumentos de la empresa

Desde el entorno empresario señalaron que la decisión no fue improvisada y que responde a un escenario complejo para la industria, marcado por caída en la demanda, competencia externa y costos operativos elevados. En ese contexto, el directorio optó por el cierre definitivo en lugar de iniciar un concurso preventivo.

El caso de FATE se convierte así en uno de los cierres industriales más significativos de los últimos años en el sector manufacturero argentino, por su magnitud y por el peso histórico de la marca en el mercado local de neumáticos.

Un conflicto abierto

Mientras continúan las asambleas en los portones y dentro del establecimiento, el gremio evalúa nuevas medidas de fuerza y mantiene la convocatoria a otras organizaciones sindicales.

La situación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas haya definiciones judiciales y sindicales que determinen el curso del conflicto.

La historia de FATE: 86 años a la basura

FATE (Fábrica Argentina de Telas Engomadas) fue fundada en 1940 y comenzó produciendo artículos de caucho antes de consolidarse como una de las principales fabricantes de neumáticos del país. Con el correr de las décadas, la empresa amplió su capacidad industrial y se transformó en un actor central del mercado automotor argentino.

Su planta principal se desarrolló en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde llegó a emplear a miles de trabajadores en distintos períodos. Desde allí abasteció tanto al mercado de reposición como a terminales automotrices, convirtiéndose en una marca reconocida en todo el territorio nacional.

Durante distintas etapas económicas del país, la compañía atravesó procesos de expansión, modernización tecnológica y también conflictos sindicales que marcaron su historia reciente. En los años 2000 y 2010 invirtió en actualización de maquinaria y amplió líneas de producción para competir con marcas internacionales.

Con más de ocho décadas de trayectoria, FATE se consolidó como una de las empresas emblemáticas de la industria del neumático en Argentina. Su nombre quedó asociado no solo a la producción industrial sino también a una extensa red de distribución y a generaciones de trabajadores que formaron parte de su desarrollo.