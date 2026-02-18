EconomíaGremialesNacionales

¿Qué pasará con los bancos durante el paro?

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo impactará de lleno en el sistema financiero: no habrá atención en sucursales si la Asociación Bancaria adhiere a la medida, aunque seguirán operativos los cajeros automáticos y las plataformas digitales. Qué trámites se verán afectados y qué conviene hacer para evitar demoras.

Por Andres Llinares

Publicación

Los bancos no atenderán al público durante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y miles de usuarios deberán reprogramar trámites presenciales en todo el país. Si la Asociación Bancaria confirma su adhesión, las sucursales permanecerán cerradas y solo funcionarán los canales digitales, en una jornada que volverá a golpear la actividad financiera y los servicios.

En principio, no habrá atención bancaria normal durante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), una medida que impactará de lleno en la actividad financiera si el gremio del sector confirma su adhesión plena.

Si la Asociación Bancaria se suma oficialmente a la protesta —como suele ocurrir en cada convocatoria nacional— las entidades no abrirán sus puertas y no habrá atención presencial al público en ninguna sucursal del país.

Los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones móviles de cada banco continuarán funcionando con normalidad. Es decir, se podrán realizar extracciones de efectivo, consultas de saldo y otras gestiones básicas.

Transferencias, pagos de servicios, constitución de plazos fijos online y demás operaciones digitales no deberían verse afectadas, ya que estos sistemas operan de manera automatizada y no dependen de la atención en mostrador.

El rol de la Asociación Bancaria

El sindicato que nuclea a los trabajadores del sector es la Asociación Bancaria, conducida por el dirigente y diputado nacional Sergio Palazzo. Históricamente, el gremio ha acompañado los paros generales convocados por la CGT, por lo que se descuenta una adhesión amplia que paralizaría la atención en ventanillas.

Segio Omar Palazzo, el Secretario General de La Bancario, el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios también se plegó
Qué tener en cuenta

Ante este escenario, quienes necesiten realizar trámites presenciales —como gestiones de créditos, firmas de documentación, cajas de seguridad o asesoramiento específico— deberían anticiparlos o reprogramarlos, ya que es muy probable que las sucursales permanezcan cerradas durante toda la jornada de protesta.

En cambio, para operaciones habituales, la recomendación es utilizar los canales digitales, que permitirán mantener la operatoria básica sin mayores inconvenientes.

La medida de fuerza se enmarca en un contexto de tensión sindical y reclamos laborales que atraviesan distintos sectores, por lo que el impacto del paro podría extenderse también a otras actividades económicas y de servicios en todo el país.

Así atenderán los bancos, sin público pero con el resto de los servicios aptos
