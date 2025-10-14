Feriados bancarios 2025: cuatro días sin actividad

Cronograma de feriados bancarios 2025 en Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios 2025, confirmando las fechas en las que no habrá atención al público en las entidades financieras ni actividad en el mercado de cambios.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero prevé cuatro días sin actividad bancaria antes de fin de año.

El primer receso será en noviembre, cuando se establezca un fin de semana extra largo: el viernes 21 de noviembre será no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre, los bancos también permanecerán cerrados el lunes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, por la celebración de Navidad.

Durante los feriados bancarios 2025, los usuarios deberán prever con anticipación cualquier trámite o retiro de efectivo. Si bien las sucursales no abrirán sus puertas, seguirán funcionando los canales electrónicos como el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos en todo el país.