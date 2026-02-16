Diego Santilli, ¿candidato a gobernador? El plan secreto del PRO para recuperar Buenos Aires

Diego Santilli, ¿candidato a gobernador? El ministro del interior gana peso en el Gobierno y el macrismo activa una jugada reservada para disputar la Provincia. Alianzas incómodas, intendentes en alerta y una guerra fría que ya empezó.

La jugada ya no se murmura en pasillos: se verbaliza en reuniones, se desliza en off y se repite en sobremesas políticas. Diego Santilli gobernador dejó de ser un deseo aislado para transformarse en la hipótesis central del PRO bonaerense hacia 2027.

Mientras la Casa Rosada celebra la aprobación en el Senado de la reforma laboral —una victoria que el oficialismo adjudica, en parte, a la muñeca política del ministro del Interior—, en los municipios amarillos el clima está lejos de la euforia. Allí la discusión es otra: cómo sobrevivir al avance de La Libertad Avanza sin diluir la identidad territorial construida durante casi una década.

Diego Santilli en un viejo acto del PRO, cuando eran una fuerza dominante

El único con volumen propio

Santilli acumula una credencial que ningún otro dirigente amarillo exhibe hoy en la Provincia: encabezó y ganó dos elecciones legislativas consecutivas frente al peronismo.

Santilli construye su aspiración bonaerense sobre un dato político que dentro del PRO repiten como un mantra: ganó dos elecciones legislativas consecutivas en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo.

La primera fue el 14 de noviembre de 2021, cuando encabezó la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas. Recién desembarcado desde la Ciudad de Buenos Aires, logró imponerse en el principal distrito electoral del país, en un escenario adverso para el oficialismo nacional de entonces. Aquella victoria no solo consolidó su figura en territorio bonaerense, sino que despejó las dudas internas sobre su capacidad para construir poder propio fuera del ámbito porteño.

La segunda llegó de prepo el 26 de octubre de 2025, en las elecciones legislativas intermedias. En ese turno electoral, dentro de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, Santilli volvió a derrotar al peronismo en la Provincia. La campaña estuvo atravesada por tensiones y reacomodamientos inesperados, especialmente tras la salida de José Luis Espert del centro de la escena, lo que terminó ubicando al dirigente amarillo como referencia central de la boleta. La victoria reforzó su vínculo con la Casa Rosada y amplió su volumen político a nivel nacional.

Esa doble conquista —14 de noviembre de 2021 y 26 de octubre de 2025— es hoy la principal credencial que exhiben quienes lo proyectan hacia la Gobernación bonaerense en 2027.

El “plan secreto”: unidad arriba, autonomía abajo

Puertas adentro del PRO bonaerense ya no se discute si Diego Santilli debe ser candidato a gobernador, sino cuándo y bajo qué formato. Lo que algunos dirigentes describen como el “plan secreto” no es una conspiración, sino una hoja de ruta que se ejecuta con bajo perfil.

La estrategia tiene tres pilares.

El primero es acumular volumen nacional. Desde el Ministerio del Interior, cargo que hoy ocupa a pedido del Presidente Javier Milei, Santilli sumó centralidad negociando con gobernadores y articulando mayorías en el Senado, un rol que lo posiciona como dirigente con capacidad de gestión y diálogo, algo que el PRO considera clave para contrastar con el peronismo en la Provincia.

El segundo es evitar la ruptura formal con La Libertad Avanza, pero sin resignar identidad propia. A diferencia de otros referentes que dieron el salto definitivo al partido de Javier Milei, el Colorado sigue dentro del PRO. Ese detalle no es menor: le permite pararse como candidato “amarillo” con buena relación con la Casa Rosada, pero sin quedar absorbido por la estructura libertaria.

El tercer pilar —el más delicado— es el territorial. La idea que circula en reuniones reservadas es clara: unidad en la boleta provincial, autonomía en los municipios. Es decir, construir un frente competitivo para disputar la Gobernación, pero permitir que los intendentes PRO negocien o compitan localmente según la realidad de cada distrito.

Ese equilibrio es frágil. Si se rompe, puede fragmentar el voto opositor. Si funciona, podría ampliar la base electoral sin desarmar las estructuras municipales que el PRO sostiene desde 2015.

La diferencia con Bullrich

En el PRO nadie ignora un dato clave: Patricia Bullrich se afilió a La Libertad Avanza. Santilli no.

Ese gesto, aparentemente administrativo, tiene una lectura política profunda. Mientras otros cruzaron formalmente de vereda, el ex vicejefe porteño mantiene su pertenencia al partido fundado por Mauricio Macri. Esa permanencia lo vuelve el puente natural —y quizá el último— entre el macrismo y el mileísmo en territorio bonaerense.

Cristian Ritondo y Diego Valenzuela quedaron en un segundo plano en la carrera provincial. El primero, por las fricciones internas que generó la negociación con LLA; el segundo, por su pase definitivo al espacio libertario. Santilli, en cambio, logró algo inusual: negociar la alianza sin romper puentes con los intendentes díscolos.

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich festejan el resultado de la última elección Legislativa 2025 en la que ganaron

Por otro lado, Patricia Bullrich quiere hacer todos los esfuerzos para ser Jefa de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí es donde se siente cómoda para pelearle a Jorge Macri la titularidad de la Ciudad, su gran aspiración, y no una provincia inviable, más aún con Javier Milei al frente del Gobierno Nacional. Para eso militó la Reforma Laboral y se llevó puesto los laureles de haber reunidos los votos necesarios para que sea aprobada en el Senado Nacional.

Guerra fría en los municipios

El PRO gobierna diez distritos bonaerenses. Allí la tensión no es ideológica, es territorial. Estos son: Vicente López; Junín; Pergamino; 9 de Julio; Mar del Plata; Lobos; Pinamar; Zárate; Coronel Pringles y Campana.

Dentro de ese universo, los diez municipios gobernados por el PRO representan un porcentaje acotado, pero estratégico.

Municipio Electores aproximados % sobre padrón provincial Mar del Plata (Gral. Pueyrredón) 600.000 4,5% Vicente López 270.000 2% Zárate 110.000 0,8% Campana 85.000 0,6% Junín 80.000 0,6% Pergamino 80.000 0,6% 9 de Julio 40.000 0,3% Lobos 35.000 0,25% Pinamar 30.000 0,2% Coronel Pringles 20.000 0,15%

Hay tres realidades bien diferenciadas:

1. Los full alianza

Mar del Plata es el laboratorio más visible. Bajo la conducción política de Guillermo Montenegro, la sintonía con el Gobierno nacional es alta. Allí aseguran que Santilli debe ser el candidato a gobernador y no descartan una ingeniería electoral compartida con LLA.

Algo similar podría ocurrir en distritos de menor densidad como Lobos, Pinamar, Zárate, Coronel Pringles y Campana. En esos territorios, el acuerdo con los libertarios aparece como viable y el nombre del Colorado no genera resistencias.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, Mar del Plata, el aliado con peso en el interior

2. Los autónomos pragmáticos

En la Segunda y Cuarta Sección Electoral la música suena distinta. Junín, Pergamino, 9 de Julio y Vicente López ya mostraron autonomía en 2025. Algunos jugaron con sellos alternativos como Somos o Hechos.

El mensaje fue claro: alianza sí, absorción no. En esos municipios admiten que podrían respaldar a Santilli para la Gobernación, pero enfrentar a La Libertad Avanza en el plano local. Una paradoja que grafica el momento político: unidad arriba, competencia abajo.

3. Los que temen la fragmentación

Un dirigente de la Cuarta lo sintetizó así: “Sin desdoblamiento y sin respeto a la territorialidad, es casi imposible ganarle al peronismo”.

Los números de 2025 alimentan ese temor. Con el voto opositor dividido, Fuerza Patria se impuso en distritos clave. Pehuajó es un ejemplo que se cita en cada reunión. Allí ya trabajan en dos posibles candidaturas propias, con interna incluida. La ecuación es delicada: si el PRO va solo, puede perder músculo provincial; si va subordinado, puede perder sus intendencias.

El factor reforma laboral

Desde el Ministerio del Interior, Santilli asumió una tarea ingrata pero estratégica: juntar voluntades entre gobernadores para aprobar la reforma laboral en el Senado. La misión fue cumplida.

En la Casa Rosada destacan su capacidad de negociación y su bajo perfil mediático, en contraste con otros dirigentes más confrontativos. Ese reconocimiento le aporta volumen nacional y lo coloca incluso por encima de libertarios que también sueñan con La Plata. Pero el capital acumulado en Buenos Aires no siempre se traduce en lealtades municipales.

La incógnita 2027

El sillón de Dardo Rocha es el objetivo final. Arrebatarle la Provincia al peronismo sería el golpe simbólico que redefiniría el mapa político nacional. El PRO sabe que no tiene demasiadas fichas sobre la mesa. La marca ya no arrastra como antes. La ola libertaria impone condiciones.

La pregunta que sobrevuela cada encuentro partidario es incómoda: ¿Santilli será el candidato del PRO o el candidato de un frente liderado por Milei?

La respuesta definirá algo más que una elección. Puede marcar el destino del partido amarillo en la provincia más grande del país.