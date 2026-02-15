Kicillof prepara un nuevo desdoblamiento en Buenos Aires y arriesga su camino a la Presidencia

Kicillof prepara un nuevo desdoblamiento en Buenos Aires. Acelera un nuevo desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires con un objetivo claro: blindar el principal bastión del peronismo antes de lanzarse por la Presidencia en 2027. La jugada, que ya genera tensión interna, podría garantizarle el control territorial del conurbano pero también dejarlo sin el arrastre nacional necesario para competir por la Casa Rosada el próximo año.

Aunque la decisión formal se tomará recién el próximo año, en el peronismo bonaerense ya trabajan sobre un escenario que gana fuerza: Axel Kicillof volvería a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, incluso adelantando los comicios provinciales respecto del calendario nacional. La jugada, que buscaría garantizar la continuidad del peronismo en el principal distrito del país, podría sin embargo complicar su proyección presidencial.

La experiencia reciente y el antecedente de 2025

El año pasado, el gobernador tomó una decisión que generó fuertes tensiones internas: desdobló la elección provincial argumentando la imposibilidad técnica de realizar comicios simultáneos con dos sistemas distintos: la Boleta Única impulsada a nivel nacional y el sistema tradicional de boleta partidaria vigente en territorio bonaerense.

En ese momento, buena parte del arco peronista reclamaba mantener la elección unificada para fortalecer la estrategia nacional. Sin embargo, Kicillof sostuvo que la organización simultánea resultaba inviable en el distrito más grande del país, con más de 13 millones de electores habilitados.

El resultado terminó dándole respaldo político: el oficialismo bonaerense obtuvo un triunfo con 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, consolidando el peso territorial de los intendentes como columna vertebral del armado electoral.

Una estrategia provincial antes que nacional

De cara al próximo turno electoral, el dilema es mayor. Si Kicillof avanza en una candidatura presidencial, necesitará maximizar el arrastre territorial de los intendentes, legisladores provinciales y concejales, muchos de los cuales volverían a competir en sus distritos.

La lógica tradicional del peronismo indica que una elección simultánea potencia el efecto arrastre. Sin embargo, eso implicaría para el gobernador revisar su posición anterior y admitir que el desdoblamiento previo fue más político que técnico, una lectura que en el propio oficialismo asocian a la necesidad de consolidar autonomía frente al liderazgo nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

“Si algo no hace Kicillof es desdecirse”, admiten dirigentes del espacio. En ese marco, la hipótesis que circula es que volvería a desdoblar e incluso ampliaría la distancia temporal con la elección nacional. El objetivo sería claro: provincializar la discusión, blindar el distrito y asegurar que la gobernación quede en manos del peronismo antes de lanzarse plenamente a la carrera por la Casa Rosada.

Un cambio en la tradición bonaerense

La elección de septiembre marcó un hito: fue la primera vez en la historia reciente que la provincia de Buenos Aires llevó adelante un proceso electoral claramente separado del nacional con impacto político propio. El resultado dejó instalada la idea de que el distrito puede sostener una agenda electoral autónoma.

Ese modelo fortalece a los jefes comunales, que pasan a ser protagonistas centrales y no simples engranajes del armado nacional. En la provincia conviven hoy más de 80 intendentes peronistas, muchos con fuerte arraigo territorial, que podrían convertirse en piezas clave para sostener un eventual proyecto presidencial del gobernador.

Las reglas de juego aún en discusión

Mientras la fecha electoral dependerá exclusivamente de la decisión del gobernador en 2026, otras definiciones deberán resolverse este año en la Legislatura bonaerense.

La Libertad Avanza impulsa la implementación de la Boleta Única en la provincia, replicando el esquema nacional. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias en el peronismo, que conserva mayoría en ambas cámaras y ve en el sistema tradicional un mecanismo más favorable a la estructura territorial.

Otro punto de debate es el regreso de las PASO. Dentro del oficialismo existe consenso para reinstalar las primarias abiertas, tras el traumático cierre de listas del año pasado, marcado por tensiones internas y denuncias de maniobras para extender los plazos formales de presentación de candidaturas.

En el campamento libertario, en cambio, rechazan las primarias. Dirigentes del espacio aseguran que las definiciones electorales quedarán centralizadas en la conducción nacional, bajo la órbita de Karina Milei, principal armadora política del presidente.

El riesgo calculado

Desdoblar la elección podría consolidar el poder territorial del peronismo bonaerense y garantizar la sucesión provincial. Pero también implicaría competir en la arena nacional sin el efecto arrastre pleno del principal distrito del país.

En definitiva, la decisión no será meramente administrativa. Será una definición estratégica que pondrá en juego el equilibrio entre el liderazgo provincial y la ambición presidencial de Axel Kicillof.