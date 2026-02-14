Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano: horario, TV y todos los detalles del debut en la Primera Nacional

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano debuta en el Nuevo Francisco Urbano y pone en marcha su ilusión en la Primera Nacional. Con arbitraje de Juan Loustau y transmisión en vivo desde las 17, el “Gallo” buscará arrancar con el pie derecho ante un rival directo en un torneo que promete ser tan largo como competitivo.

La Primera Nacional levanta el telón con un cruce cargado de historia y tensión. Deportivo Morón y Defensores de Belgrano se enfrentarán este sábado 14 de febrero desde las 17 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la primera fecha del campeonato. El encuentro será televisado por LPF Play y contará con el arbitraje de Juan Loustau, uno de los jueces con mayor trayectoria en el ascenso argentino.

El “Gallo”, que apuesta a pelear en los puestos de Reducido tras una pretemporada intensa bajo la conducción de su cuerpo técnico, buscará hacerse fuerte en casa ante un “Dragón” que viene consolidando un proyecto competitivo en las últimas temporadas. En Morón recuerdan que el arranque suele marcar el pulso anímico del torneo, especialmente en una categoría extensa y exigente.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el operativo de seguridad incluirá un importante despliegue policial en los accesos al estadio. El minuto a minuto del partido podrá seguirse también por las plataformas digitales y las señales deportivas que cubrirán cada incidencia de un debut que promete emociones.

Convocados para la primera fecha de local

Historial de enfrentamientos

Los dos equipos se enfrentaron más de 25 veces en torneos oficiales en el fútbol argentino desde 2010.

Deportivo Morón domina el historial: ganó 13 partidos , mientras que Defensores de Belgrano logró 5 victorias , y hubo 7 empates entre ambos.

ganó , mientras que Defensores de Belgrano logró , y hubo entre ambos. El promedio de goles en los duelos directos es de aproximadamente 2,2 por partido, lo que indica que no suelen ser muy prolíficos en goles.

Últimos enfrentamientos recientes

En la temporada pasada se registraron resultados variados: hubo empates 0-0 y victorias por la mínima diferencia entre ambos equipos en Primera Nacional.

Un dato curioso es que en los últimos cinco encuentros entre sí, Defensores y Morón tuvieron resultados muy parejos, alternando empates y victorias.

Posiciones previas al partido (según datos de la temporada 2025)

Antes de este duelo, Defensores de Belgrano se encontraba mejor posicionado en la tabla de la Primera Nacional que Morón (5° vs. 15°).

Tendencias de juego

El historial muestra que muchos de sus enfrentamientos no terminan con muchos goles, lo que puede sugerir duelos tácticos y cerrados.

Máximos goleadores en los enfrentamientos directos

David Sayago — delantero de Defensores de Belgrano con al menos 2 goles contra Morón en duelos oficiales.

Mateo Levato — delantero de Deportivo Morón también registra 2 goles en enfrentamientos contra el “Dragón”.

Datos complementarios del duelo

En los últimos 26 encuentros desde 2010, Morón acumuló más triunfos y más goles totales que Defensores de Belgrano.

• El promedio de goles por partido entre ambos es relativamente bajo, lo que explica que no haya muchos goleadores recurrentes en la lista histórica.