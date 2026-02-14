DeportesMorónNoticias destacadas

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano: horario, TV y todos los detalles del debut en la Primera Nacional

Deportivo Morón y Defensores de Belgrano abren su camino en la Primera Nacional con un duelo clave en el Nuevo Francisco Urbano. Desde las 17 y con arbitraje de Juan Loustau, el debut promete intensidad, clima de ascenso y puntos que pueden marcar el rumbo del campeonato desde la primera fecha.

Por Andres Llinares

Publicación

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano horario, TV y todos los detalles del debut en la Primera Nacional

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano debuta en el Nuevo Francisco Urbano y pone en marcha su ilusión en la Primera Nacional. Con arbitraje de Juan Loustau y transmisión en vivo desde las 17, el “Gallo” buscará arrancar con el pie derecho ante un rival directo en un torneo que promete ser tan largo como competitivo.

La Primera Nacional levanta el telón con un cruce cargado de historia y tensión. Deportivo Morón y Defensores de Belgrano se enfrentarán este sábado 14 de febrero desde las 17 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la primera fecha del campeonato. El encuentro será televisado por LPF Play y contará con el arbitraje de Juan Loustau, uno de los jueces con mayor trayectoria en el ascenso argentino.

El “Gallo”, que apuesta a pelear en los puestos de Reducido tras una pretemporada intensa bajo la conducción de su cuerpo técnico, buscará hacerse fuerte en casa ante un “Dragón” que viene consolidando un proyecto competitivo en las últimas temporadas. En Morón recuerdan que el arranque suele marcar el pulso anímico del torneo, especialmente en una categoría extensa y exigente.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el operativo de seguridad incluirá un importante despliegue policial en los accesos al estadio. El minuto a minuto del partido podrá seguirse también por las plataformas digitales y las señales deportivas que cubrirán cada incidencia de un debut que promete emociones.

Convocados para la primera fecha de local
Convocados para la primera fecha de local

Nos sumas que mires el video entero, le des un like y te suscribas al canal. Acá te dejamos los festejos de 2017. Contamos con vos ❌​❌​❌​👇​:

Historial de enfrentamientos

  • Los dos equipos se enfrentaron más de 25 veces en torneos oficiales en el fútbol argentino desde 2010.
  • Deportivo Morón domina el historial: ganó 13 partidos, mientras que Defensores de Belgrano logró 5 victorias, y hubo 7 empates entre ambos.
  • El promedio de goles en los duelos directos es de aproximadamente 2,2 por partido, lo que indica que no suelen ser muy prolíficos en goles.

Últimos enfrentamientos recientes

  • En la temporada pasada se registraron resultados variados: hubo empates 0-0 y victorias por la mínima diferencia entre ambos equipos en Primera Nacional.
  • Un dato curioso es que en los últimos cinco encuentros entre sí, Defensores y Morón tuvieron resultados muy parejos, alternando empates y victorias.
No tenés camiseta Deportivo Morón, un lujo y a ganar
No tenés camiseta Deportivo Morón, un lujo y a ganar

Posiciones previas al partido (según datos de la temporada 2025)

  • Antes de este duelo, Defensores de Belgrano se encontraba mejor posicionado en la tabla de la Primera Nacional que Morón (5° vs. 15°).

Tendencias de juego

  • El historial muestra que muchos de sus enfrentamientos no terminan con muchos goles, lo que puede sugerir duelos tácticos y cerrados.

Máximos goleadores en los enfrentamientos directos

David Sayago — delantero de Defensores de Belgrano con al menos 2 goles contra Morón en duelos oficiales.
Mateo Levato — delantero de Deportivo Morón también registra 2 goles en enfrentamientos contra el “Dragón”.

Datos complementarios del duelo

En los últimos 26 encuentros desde 2010, Morón acumuló más triunfos y más goles totales que Defensores de Belgrano.
• El promedio de goles por partido entre ambos es relativamente bajo, lo que explica que no haya muchos goleadores recurrentes en la lista histórica.

Arranca el Nacional B: estos son los rivales de Deportivo Morón en el inicio del torneo

Noticias relacionadas

Cardiopatías congénitas: detectarlas a tiempo salva vidas y garantiza el derecho a la educación

Cardiopatías congénitas. Cada año, miles de niños y niñas nacen con una cardiopatía congénita, la malformación más frecuente al nacimiento y la principal causa...

Mortalidad en Argentina: qué muestran los datos por provincia y grupo etario

Mortalidad en Argentina. Más de 397 mil muertes registradas en un año y fuertes diferencias entre provincias: los últimos datos oficiales revelan cómo varía...

Incendio en el Vagón Cultural de Castelar: comienzan las tareas de limpieza y recuperación

Incendio en el Vagón Cultural de Castelar que días atrás golpeó al emblemático lugar, dejó una postal de dolor y bronca entre los vecinos,...

Arrancó la megaobra que promete reducir a la mitad el viaje entre Belgrano y la Costanera

Arrancó la megaobra. El norte porteño empezó a cambiar para siempre: ya arrancó la construcción del “Anillo La Pampa”, una megaobra que promete reducir...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img