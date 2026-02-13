Mortalidad en Argentina: qué muestran los datos por provincia y grupo etario

Mortalidad en Argentina. Más de 397 mil muertes registradas en un año y fuertes diferencias entre provincias: los últimos datos oficiales revelan cómo varía la mortalidad en Argentina según la edad, el lugar de residencia y las principales causas de fallecimiento. Qué muestran las estadísticas del Ministerio de Salud y el INDEC y por qué el análisis ajustado por edad cambia la lectura de los números.

Cuántas muertes se registran y cómo se distribuyen

Según las Estadísticas Vitales más recientes, en 2022 se registraron 397.115 defunciones en el país, marcando una baja respecto de los años atravesados por la pandemia. La tasa bruta de mortalidad —defunciones cada 1.000 habitantes— varía entre provincias, en parte por las diferencias en estructura demográfica.

Las jurisdicciones con mayor proporción de adultos mayores suelen exhibir tasas más altas, mientras que aquellas con poblaciones más jóvenes presentan indicadores más bajos. Por eso, los especialistas recomiendan observar también la tasa de mortalidad ajustada por edad, que permite comparar territorios con estructuras poblacionales distintas.

Mortalidad por grupos etarios

El análisis por rango etario muestra comportamientos diferenciados:

Menores de 1 año: La mortalidad infantil continúa en descenso sostenido en las últimas décadas. La tasa nacional se ubica en niveles históricamente bajos, aunque persisten brechas entre provincias.

Las causas externas (accidentes, violencias) adquieren mayor peso relativo.

Las causas externas (accidentes, violencias) adquieren mayor peso relativo. Adultos (20 a 64 años): Se combinan causas externas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Se combinan causas externas con enfermedades crónicas no transmisibles. Mayores de 65 años: Predominan las enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y tumores.

Estos datos pueden consultarse y descargarse desde el Portal de Datos Abiertos de Salud, que publica bases completas con variables de edad, sexo y provincia de residencia, lo que permite realizar cruces específicos para informes periodísticos o análisis académicos.

Diferencias entre provincias

Las disparidades territoriales responden a múltiples factores: nivel socioeconómico, acceso al sistema de salud, infraestructura sanitaria, condiciones ambientales y envejecimiento poblacional.

Por ejemplo, las provincias con mayor índice de envejecimiento suelen presentar tasas generales de mortalidad más elevadas, aunque al ajustar por edad esas diferencias pueden reducirse. En cambio, algunas jurisdicciones del norte argentino todavía exhiben tasas de mortalidad infantil superiores al promedio nacional.

Principales causas de muerte

En términos generales, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en el país, seguidas por tumores y enfermedades respiratorias. Esta tendencia se mantiene en la mayoría de las provincias, aunque con variaciones porcentuales según el perfil demográfico.

En los grupos jóvenes, las causas externas —como siniestros viales— tienen mayor incidencia relativa, mientras que en la población adulta mayor predominan patologías crónicas.

Esperanza de vida y contexto internacional

La esperanza de vida al nacer en Argentina ronda los 76 a 77 años, con diferencias entre varones y mujeres. Organismos como UNICEF destacan además la reducción sostenida de la mortalidad infantil como uno de los principales logros sanitarios de las últimas décadas.

Un insumo clave para políticas públicas

El análisis de la mortalidad por provincia y rango etario no solo permite comprender el perfil sanitario del país, sino también orientar políticas públicas focalizadas. Detectar brechas territoriales y etarias es fundamental para diseñar estrategias de prevención, fortalecer la atención primaria y reducir desigualdades.

Los datos oficiales disponibles ofrecen una base sólida para elaborar informes comparativos, visualizar tendencias y profundizar el debate sobre el estado de salud de la población argentina.