Carnaval 2026 en Hurlingham: agenda completa con murgas, música en vivo y entrada gratis

Carnaval 2026 en Hurlingham. Se celebrará este fin de semana largo con tres jornadas de murgas, música en vivo y entrada gratuita en el Predio Municipal (Pedro Díaz 1710) y la Reserva Natural. Las actividades comenzarán el sábado 14, continuarán el domingo 15 y tendrán su jornada central el lunes 16 de febrero desde las 17 horas.

Organizado por el Municipio, el evento incluirá desfiles de seis murgas locales, espectáculos de danza, feria de emprendedores sustentables, foodtrucks y postas de hidratación ante posibles altas temperaturas.

Lunes 16 de febrero: El Gran Corso en el Predio Municipal

La jornada principal comenzará a las 17:00 con la apertura oficial y el inicio de los desfiles. El acceso será por Pedro Díaz 1710 y el predio contará con sectores señalizados para circulación, patio gastronómico y áreas de descanso.

Cronograma confirmado

17:00 – Apertura del predio y comienzo del desfile de murgas

17:15 a 20:00 – Presentación de las murgas:

Los Inquietos de la 9

Los que Faltaban

Murga Los Callejeros

Apasionados de William Morris

La Moña Suelta

Los Caprichosos

Murga Los Callejeros: La más antigua y con mayor trayectoria. En sus páginas aparecen referencias de 25 años de actividad. Apasionados de William Morris: Nace alrededor de 2014. Destacados por vestuario, batería y presentaciones grabadas. La Moña Suelta: Fue formada en 2011. Estilo uruguayo, presencia constante en carnavales y shows municipales. Buena imagen escénica y experiencia coreográfica. También cantan. Los Caprichosos: Activa en la escena local y presente en comunicaciones municipales. Los Que Faltaban: Grupo más nuevo. Actúa desde 2018. Con actividad intensa en redes y corsos locales: mucha energía y crecimiento rápido.

20:00 – Orquesta Folclórica Municipal

20:40 – Ballet Andino Municipal

21:10 – Taller municipal de percusión “Bálsamo Tambor”

22:00 – Cierre musical y despedida del corso

(Los horarios pueden ajustarse según la dinámica del evento y las condiciones climáticas.)

Además del escenario central, habrá:

Patio gastronómico con foodtrucks

Postas de hidratación gratuitas

Dispositivo sanitario y operativo de seguridad

Espacios especialmente preparados para público familiar

Desde el Municipio recomiendan asistir con hidratación propia, repelente y protección solar en caso de calor intenso.

Actividades en la Reserva Natural

La celebración comenzará el fin de semana en la Reserva Natural de Hurlingham, con propuestas que combinan cultura, ambiente y tradiciones.

Sábado 14 de febrero

14:00 a 19:00 – Feria de emprendedores sustentables

17:00 – “Desentierro del Carnaval”, ceremonia simbólica que marca el inicio de los festejos, con participación de la Orquesta Folklórica Popular y el Ballet de Danzas Andinas del Municipio.

Domingo 15 de febrero

Desde las 17:30 – Edición especial de “Tardes de Verano”, con música en vivo, actividades culturales abiertas y espacio recreativo para familias.

Un carnaval con identidad local y acceso gratuito

El Carnaval de Hurlingham se consolidó como uno de los eventos culturales más convocantes del distrito, reuniendo cada año a miles de vecinos. La agenda 2026 apuesta a fortalecer la cultura popular, promover el encuentro comunitario y ofrecer actividades gratuitas en espacios públicos.

Tres días para preparar el mate, llegar con tiempo y disfrutar de música, color y tradición.