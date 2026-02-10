¿Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo? (Cerca del Oeste)

El calendario marca uno de los momentos más esperados: el feriado de Carnaval. Entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero, los municipios bonaerenses se transformarán en un escenario de color y música. Si vivís en Morón, Ituzaingó o Hurlingham y te preguntás ¿qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo?, la oferta es inmensa. Desde el despliegue artesanal de Lincoln hasta el relax termal de Dolores, aquí tenés la guía definitiva con distancias y presupuestos para que elijas tu destino ideal.

Los grandes carnavales: Lincoln y 25 de Mayo

Si buscás el espectáculo más grande del país, Lincoln es la respuesta. Conocida por sus «cabezudos» y carrozas de cartapesta, es una experiencia que todo bonaerense debe vivir al menos una vez.

Lincoln: Declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Este año contará con shows de Rusherking y Los Caligaris . Distancia desde Morón: 310 km (aprox. 3h 40m por RN 7). Alojamiento: Los hoteles céntricos oscilan entre $65.000 y $95.000 por noche. Si buscás algo más económico, podés encontrar hospedajes alternativos desde los $45.000 .

Declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Este año contará con shows de . Veinticinco de Mayo: Un corsódromo profesional con capacidad para seis mil personas y servicios VIP. Distancia desde Morón: 220 km (aprox. 2h 30m por RN 5). Alojamiento: Las posadas y hoteles locales promedian los $40.000 a $60.000 por noche. Es una excelente opción si buscás qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo sin viajar tanto como a Lincoln.

Un corsódromo profesional con capacidad para seis mil personas y servicios VIP.

Escapadas de cercanía: Chascomús y Dolores

Para quienes prefieren no pasar tantas horas al volante, la Autovía 2 ofrece dos paradas obligatorias con propuestas muy diferentes.

Chascomús (Carnaval Infantil): Ideal para familias con niños pequeños. El desfile es gratuito y el entorno de la laguna permite combinar fiesta con naturaleza. Distancia desde Morón: 135 km (aprox. 1h 30m por RP 6 y AU 2).

135 km (aprox. 1h 30m por RP 6 y AU 2). Alojamiento: Las cabañas frente a la laguna varían entre $70.000 y $120.000, mientras que los hoteles internos bajan a los $45.000. Dolores (Carnaval del Sol): El lema aquí es «Carnaval de noche, Termas de día». Distancia desde Morón: 215 km (aprox. 2h 15m por AU 2).

215 km (aprox. 2h 15m por AU 2). Alojamiento: Dormir en el hotel del Parque Termal cuesta desde $110.000 (con acceso a piletas), pero en la ciudad podés conseguir opciones por $50.000. Si buscás qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo y querés relax, esta es la ganadora.

Cuadro Comparativo de Viaje desde Morón

Destino Distancia Tiempo de Viaje Alojamiento (Base doble) Chascomús 135 km 1h 30m Desde $45.000 Dolores 215 km 2h 15m Desde $50.000 25 de Mayo 220 km 2h 30m Desde $40.000 Lincoln 310 km 3h 40m Desde $45.000

Consejos para disfrutar el fin de semana largo

Si ya decidiste qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo, recordá que por ser Carnaval la disponibilidad es muy baja. Es fundamental reservar antes de salir. Además, municipios como Quilmes (a 40 km de Morón) ofrecen «Carnavales con Memoria» con murgas y gastronomía local, siendo la opción más cercana si preferís volver a dormir a casa.

En Guaminí, por ejemplo, con tu entrada participás del sorteo de un auto 0KM, aunque la distancia es mayor (480 km). Sea cual sea tu elección, la provincia tiene todo listo para que el espíritu del Rey Momo se sienta en cada rincón.