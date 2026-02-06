¿Cuál es la carga tributaria para producir en cada país?

Esta es una buena pregunta, pero la respuesta es compleja porque la «carga tributaria» no solo incluye el Impuesto a las Ganancias (Corporativo), sino también impuestos al consumo (IVA), cargas sociales, impuestos a la propiedad y tasas municipales.

Para este 2026, aquí tienes un panorama general basado en los datos más recientes de instituciones como la Tax Foundation y el Banco Mundial:

Panorama Global de Carga Corporativa

A nivel mundial, la tasa promedio del impuesto de sociedades ronda el 23.6%. Sin embargo, la diferencia entre regiones es abismal.

Países con Mayor Carga Corporativa (Impuesto de Sociedades)

Muchos de estos países tienen sistemas de bienestar extensos o crisis fiscales que elevan la presión sobre las empresas.

País Tasa Impositiva (%) Notas de interés Comoras 50% La tasa más alta del mundo. Puerto Rico 37.5% Incluye tasa base más recargos. Argentina 35% Una de las mayores presiones fiscales efectivas de la región. Colombia 35% Mantiene una de las tasas más altas de la OCDE. Malta 35% Aunque tiene sistemas de reembolso que pueden bajar la tasa efectiva. Brasil 34% Combinando el IRPJ y la CSLL (Contribución Social).

Países con Menor Carga (o «Tax Havens» Corporativos)

Estos países suelen atraer inversión extranjera mediante una fiscalidad agresivamente baja.

País Tasa Impositiva (%) Contexto 2026 Bermudas / Bahamas 0% Tradicionalmente sin impuesto corporativo (aunque bajo presión por el Impuesto Mínimo Global). Emiratos Árabes 9% Introducido recientemente para grandes empresas (antes era 0%). Hungría 9% La tasa más baja de la Unión Europea. Irlanda 12.5% Famoso por ser el hub de tecnológicas en Europa. Paraguay 10% Uno de los sistemas más competitivos de Sudamérica.

El Impuesto Mínimo Global (15%): Muchos países que antes tenían 0% están ajustando sus leyes para cumplir con el acuerdo de la OCDE que establece un piso del 15% para multinacionales.

Muchos países que antes tenían 0% están ajustando sus leyes para cumplir con el acuerdo de la OCDE que establece un piso del para multinacionales. Aumentos en Europa: Países como Estonia han subido su tasa (de 22% a 24% en 2026) y Lituania (al 17%) para financiar aumentos en gastos de defensa y seguridad.

Países como han subido su tasa (de 22% a 24% en 2026) y (al 17%) para financiar aumentos en gastos de defensa y seguridad. Latinoamérica bajo la lupa: Mientras Argentina y Colombia lideran en tasas nominales altas, países como Panamá y Paraguay se mantienen como los más «amigables» para la producción por su baja complejidad y tasas moderadas.

Nota Importante: Una cosa es la tasa nominal (lo que dice la ley) y otra la tasa efectiva (lo que realmente se paga tras deducciones). Por ejemplo, en EE. UU. la tasa federal es del 21%, pero sumando impuestos estatales puede llegar al 25.6%.

Para producir en China en este 2026, la carga tributaria es moderada en términos nominales, pero el costo real de «producir» se ve influenciado significativamente por las cargas sociales y los incentivos regionales.

Desglose de Impuestos en China (2026)

1. Impuesto sobre la Renta Corporativa (CIT)

Tasa Estándar: 25% . Es la tasa que aplica a la mayoría de las empresas industriales.

. Es la tasa que aplica a la mayoría de las empresas industriales. Tasa para Empresas de Alta Tecnología: 15% . Si tu producción incluye I+D (Investigación y Desarrollo) y posees propiedad intelectual, puedes calificar para esta reducción sustancial.

. Si tu producción incluye I+D (Investigación y Desarrollo) y posees propiedad intelectual, puedes calificar para esta reducción sustancial. Pequeñas Empresas (SMEs): Existe una tasa efectiva reducida del 5% para empresas con ingresos gravables menores a 3 millones de CNY (vigente hasta finales de 2027).

2. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

China implementó una nueva Ley del IVA que entró en vigor el 1 de enero de 2026, manteniendo las estructuras de tasas que buscan fomentar la manufactura:

Manufactura y Ventas: 13% (la tasa más común para producción de bienes).

(la tasa más común para producción de bienes). Transporte y Construcción: 9% .

. Servicios Modernos: 6%.

3. Cargas Sociales (El «Costo Oculto»)

Este es el rubro donde China suele ser más costosa que otros vecinos asiáticos. Las empresas deben aportar a cinco seguros (pensiones, médico, desempleo, accidentes laborales y maternidad) más un fondo de vivienda.

Carga para la Empresa: Oscila entre el 25% y 30% sobre el salario bruto del empleado, dependiendo de la ciudad (Shenzhen suele ser más barato que Shanghái o Beijing).

Concepto Empresa Manufacturera Estándar Empresa de Alta Tecnología (HNTE) Impuesto Sociedades 25% 15% IVA (Bienes) 13% 13% Cargas Sociales (Promedio) ~28% ~28% Retención de Dividendos 10% (puede ser 5% con tratados) 10%

Incentivos Geográficos Estratégicos

En 2026, China sigue impulsando zonas especiales donde producir es más barato fiscalmente:

Puerto de Libre Comercio de Hainan: Ofrece una tasa del 15% de impuesto corporativo y beneficios de IVA para industrias «alentadas».

Ofrece una tasa del de impuesto corporativo y beneficios de IVA para industrias «alentadas». Gran Área de la Bahía (GBA): (Guangdong, Hong Kong, Macao) tiene subsidios específicos para atraer talento extranjero y tecnología.

(Guangdong, Hong Kong, Macao) tiene subsidios específicos para atraer talento extranjero y tecnología. Zonas del Oeste de China: Para fomentar el desarrollo fuera de la costa, las empresas que operan en industrias alentadas en el oeste pagan solo el 15%.

Un dato clave:

Aunque la tasa nominal parece alta (25%), China ofrece super-deducciones por I+D. Actualmente, por cada 100 CNY que gastes en investigación, puedes deducir hasta 200 CNY (200%) de tu base imponible en ciertos sectores tecnológicos, lo que baja la carga real drásticamente.

País Impuesto Corporativo (Tasa Estándar) IVA / Impuesto al Consumo Cargas Sociales (Empresa) Notas Clave 2026 China 25% 13% ~28% Incentivos del 15% para alta tecnología. Vietnam 20% 10% ~21.5% El más competitivo en costos directos. India 34.94% 12% – 18% (GST) ~12% Tasa nominal alta, pero 15% para nuevas fábricas. Rusia 25% 22% 30% Subida reciente (era 20% CIT y 20% IVA).

Conclusión: Si buscas menor costo impositivo puro, Vietnam es el líder. Si buscas gran escala con incentivos específicos para nuevas plantas, India es la opción. Rusia se ha vuelto el entorno más caro y complejo de los cuatro debido a los recientes ajustes fiscales.