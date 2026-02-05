El tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo por obras de infraestructura

Los usuarios que utilizan habitualmente el corredor oeste deben estar alerta: Trenes Argentinos ha confirmado que el tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo debido a una serie de obras estratégicas que se desarrollarán en diferentes puntos de la traza.

Estas tareas, que forman parte del plan de modernización enmarcado en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, obligarán a modificar el esquema habitual de servicios, impidiendo que las formaciones completen su recorrido hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos se concentrarán principalmente en el área de señales y en la construcción de nuevos cruces bajo nivel, lo que requiere el corte total del suministro eléctrico en las vías generales por razones de seguridad.

Cronograma de servicios: Cómo funcionará el tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo

Para este fin de semana del 7 y 8 de febrero, se ha diseñado un esquema de emergencia que divide la operación en dos etapas diferenciadas. Es fundamental que los pasajeros de Merlo, Paso del Rey, Moreno y alrededores presten atención a los cortes de vía previstos:

Sábado 7 de febrero (hasta las 10:00 hs): El servicio operará únicamente en el tramo Moreno – Liniers . Durante estas primeras horas de la mañana, Liniers funcionará como la estación terminal provisoria, por lo que no habrá trenes hacia Villa Luro, Floresta, Flores, Caballito ni Once.

El servicio operará únicamente en el tramo . Durante estas primeras horas de la mañana, Liniers funcionará como la estación terminal provisoria, por lo que no habrá trenes hacia Villa Luro, Floresta, Flores, Caballito ni Once. Desde el sábado 7 (10:00 hs) hasta el domingo 8 (18:00 hs): El esquema se reducirá aún más. El tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo solamente entre las estaciones Moreno y Haedo. En este periodo, los pasajeros que necesiten continuar viaje hacia la Capital Federal deberán buscar alternativas de transporte desde la estación Haedo, ya que no habrá servicio ferroviario hacia el lado de provincia ni de ciudad más allá de ese punto.

Obras de señalamiento: El motivo por el cual el tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo

La causa principal de esta interrupción es la renovación integral del sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre las estaciones de Villa Luro y Liniers. El tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo para permitir que las cuadrillas técnicas realicen el tendido de cables troncales en tres salas estratégicas de control: en la zona de Ciudadela, en Liniers (a la altura del paso a nivel Barragán) y en la Cabina de Talleres.

Estas obras son críticas para mejorar la seguridad operacional. El nuevo señalamiento permitirá una comunicación más eficiente entre las formaciones y los centros de control, reduciendo los riesgos de fallas técnicas que suelen ocasionar demoras imprevistas. Al ser necesaria la manipulación de cables de alta tensión y la intervención directa en la zona de vías, la empresa se ve obligada a desenergizar todo el sector, imposibilitando el movimiento de las unidades eléctricas.

Trabajos complementarios en Once, Caballito y Villa Luro

Aprovechando que el tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo, la operadora ferroviaria ha decidido activar otros frentes de obra de manera simultánea para minimizar futuras afectaciones al servicio.

Nuevos pasos bajo nivel: Se realizarán intervenciones estructurales en la obra del cruce de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y en el de la calle Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers). En ambos puntos, se trabajará directamente sobre el tendido ferroviario. Renovación en la terminal Once: Personal propio de Trenes Argentinos llevará a cabo tareas de mantenimiento y renovación de vías en la estación cabecera de Once, aprovechando que la terminal no recibirá trenes durante todo el fin de semana.

Información útil para el usuario y condiciones climáticas

Es importante tener en cuenta que, dado que muchas de estas tareas se realizan a la intemperie y sobre el terreno, el esquema de que el tren Sarmiento circulará limitado este sábado y domingo podría suspenderse en caso de lluvias intensas o condiciones climáticas desfavorables que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores o la precisión técnica de los cables.

Para evitar sorpresas, se recomienda a los pasajeros:

Consultar el estado del servicio en tiempo real a través de la App de Trenes Argentinos .

. Ingresar a la web oficial: argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades.

Prever tiempos de viaje mayores a lo habitual, especialmente si se debe realizar trasbordo a colectivos en las estaciones Haedo o Liniers.

Se espera que el servicio se normalice de manera progresiva a partir de las 18:00 horas del domingo 8 de febrero, restableciendo el recorrido completo entre Moreno y Once para el inicio de la jornada laboral del lunes.