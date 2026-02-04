Campichuelo tiene luz, vamooooooooooos

¡Campichuelo tiene luz! Hoy el Municipio arregló las luces! ¡Los vecinos felices! En Campichuelo 3300 Castelar. Me escribe la suscriptora V.G. y me alegra. Servimos para algo. No vamos a dar vuelta el mundo. Ya lo sabemos. Pero podemos actuar en el pequeño mundo que caminamos.

La nota del 28 de enero de 2026 fue así ❌​👇​:

El último recurso, me dijo la vecina y suscriptora para lograr que tomen su pedido en el Municipio de Morón. Hasta escribió una carta muy coherente y razonable. Bueno, alguién se hizo cargo y puso las luces en Campichuelo al 3300 de Castelar.

El barrio verdaderamente era una boca de lobo. Así se veía de noche.

Si hacés click te enterás ❌​👇​:

Antes fueron sacudidos por dos robos. Pero ahora están felices y nosotros también porque el barrio se ve como en la foto de portada.

Acá te dejamos algunas especificaciones

Especificaciones de las Luminarias

Las luces que se están colocando varían según el tipo de calle para optimizar el consumo y la visibilidad:

En avenidas y áreas centrales: Se instalan equipos de 240 watts , que ofrecen una potencia lumínica similar a los antiguos artefactos de 400 watts.

Se instalan equipos de , que ofrecen una potencia lumínica similar a los antiguos artefactos de 400 watts. En calles residenciales y de menor tránsito: Se utilizan luminarias de 120 watts , que rinden igual que las anteriores de 250 watts pero consumiendo menos de la mitad.

Se utilizan luminarias de , que rinden igual que las anteriores de 250 watts pero consumiendo menos de la mitad. En plazas y espacios verdes: Se están colocando farolas LED de 100 watts y columnas de alumbrado reforzadas para mejorar la seguridad en los parques.

Zonas intervenidas recientemente (2025-2026)

Las cuadrillas han estado trabajando intensamente en:

Barrio 20 de Junio: Recientemente se instalaron más de 200 equipos en el cuadrante de Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón.

Recientemente se instalaron más de 200 equipos en el cuadrante de Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón. Castelar y El Palomar: Continúa el refuerzo en corredores escolares y centros comerciales.

Continúa el refuerzo en corredores escolares y centros comerciales. Morón Sur: Se están priorizando barrios que históricamente tenían iluminación deficiente.

Considerando los valores actuales en enero de 2026, aquí tienes un desglose aproximado:

1. Precios de Mercado (Minorista)

Si vas a una casa de electricidad o buscas online, los precios de las luminarias con certificación para vía pública oscilan según la potencia:

100W – 120W (Calles residenciales como Campichuelo): Entre $70.000 y $130.000 por unidad.

Entre por unidad. 150W – 180W (Avenidas secundarias): Entre $150.000 y $210.000 .

Entre . 240W (Avenidas principales): Superan los $280.000.

Nota: Estos precios son solo por el «cabezal» (el artefacto LED). No incluyen la columna, el cableado, ni el brazo de metal.