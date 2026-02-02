Talleres culturales en Ituzaingó gratis para toda la familia

Durante el próximo mes, se llevará a cabo una nueva edición de los talleres culturales en Ituzaingó en las instalaciones del Centro Cultural. Esta iniciativa está pensada como un espacio abierto para todas las edades, donde los vecinos pueden descubrir técnicas artísticas, profundizar sus saberes y disfrutar del tiempo libre a través de la creación colectiva. La programación incluye desde artes tradicionales hasta disciplinas modernas, garantizando que cada miembro de la familia encuentre una actividad que despierte su interés.

Disciplinas destacadas: ¿Qué aprender en los talleres culturales de verano en febrero gratis?

La oferta de los talleres culturales en Ituzaingó se destaca por su diversidad y la calidad de su cuerpo docente. Este año, el enfoque está puesto en disciplinas que combinan la manualidad técnica con la expresión creativa. A continuación, detallamos algunas de las áreas más atractivas que se dictarán en el CCI:

Artes del fuego y manufactura: Cerámica y Marroquinería

El taller de Cerámica Artesanal permite a los alumnos conectarse con el modelado de la tierra y el diseño de piezas únicas, fomentando la paciencia y la motricidad. Por otro lado, la Marroquinería ofrece herramientas prácticas para trabajar el cuero, permitiendo a los asistentes crear sus propios accesorios y entender los procesos de confección artesanal que hoy tienen una gran salida laboral.

Expresión visual y narrativa: Historieta y Fileteado Porteño

Para los amantes del dibujo, el taller de Historieta brinda las bases para la creación de personajes y la composición de viñetas narrativas, ideal para jóvenes con mucha imaginación. En contraste, el Fileteado Porteño recupera nuestra identidad nacional enseñando el arte de los trazos ornamentales y el uso del color que caracteriza a los antiguos colectivos y comercios de Buenos Aires.

Artes Escénicas y Tradición: Títeres y Platería

Una de las novedades es el taller de títeres «El arte de dar vida», destinado a mayores de 18 años, donde se explora la construcción y manipulación de figuras dramáticas. Asimismo, la Platería y el Telar invitan a los vecinos a recuperar técnicas ancestrales de orfebrería y tejido, valorando la herencia cultural de nuestra región en un entorno cuidado y comunitario.

Cronograma detallado de actividades en el CCI

Para que puedas organizar tu agenda, presentamos los horarios y profesores de los talleres más solicitados en este ciclo de talleres culturales de verano en febrero gratis:

Fotografía Básico de Verano: Una propuesta ideal para quienes desean dominar su cámara o dispositivo móvil. Se dicta los jueves de 19:00 a 21:00 hs para mayores de 18 años, a cargo del Prof. Gómez Fabián.

Una propuesta ideal para quienes desean dominar su cámara o dispositivo móvil. Se dicta los jueves de 19:00 a 21:00 hs para mayores de 18 años, a cargo del Prof. Gómez Fabián. Taller Literario: Un espacio para la lectura crítica y la escritura creativa. Lunes de 10:00 a 13:00 hs, dictado por la Prof. Kutin Silvia.

Un espacio para la lectura crítica y la escritura creativa. Lunes de 10:00 a 13:00 hs, dictado por la Prof. Kutin Silvia. Danza y Coreografía: Pensado para adolescentes de 12 a 16 años que buscan expresarse a través del movimiento. Jueves de 14:00 a 16:00 hs con la Prof. Palazzo Micaela.

Pensado para adolescentes de 12 a 16 años que buscan expresarse a través del movimiento. Jueves de 14:00 a 16:00 hs con la Prof. Palazzo Micaela. Circo Integral: Una de las actividades más dinámicas para adolescentes (10 a 14 años), con dos turnos los miércoles: de 09:00 a 11:00 hs y de 11:00 a 13:00 hs.

Una de las actividades más dinámicas para adolescentes (10 a 14 años), con dos turnos los miércoles: de 09:00 a 11:00 hs y de 11:00 a 13:00 hs. Taller de Títeres: Martes de 9:00 a 11:00 hs para adultos (+18 años).

Además, se dictarán talleres de reciclado, dibujo y pintura pensados específicamente para ser compartidos en familia, promoviendo el vínculo entre niños, niñas y adultos a través del arte.

Cómo inscribirse y participar del ciclo cultural

La participación en los talleres culturales en Ituzaingó requiere una inscripción previa, ya que los cupos son limitados para garantizar una experiencia de aprendizaje personalizada y cómoda. El Centro Cultural Ituzaingó, ubicado estratégicamente para el acceso de todos los vecinos, cuenta con todas las comodidades para el desarrollo de estas clases.

Para asegurar tu lugar, el municipio ha habilitado un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN online donde los interesados deben completar sus datos personales y elegir la disciplina deseada. Es importante recordar que todos los materiales y el dictado de las clases son sin costo, lo que representa una oportunidad única para acceder a formación artística de calidad cerca de casa.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta creación colectiva. Ya sea que busques una salida laboral a través de los oficios artesanales o simplemente quieras disfrutar de una tarde de circo o danza, los talleres de Ituzaingó son el lugar ideal para este verano.