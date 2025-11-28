Línea Sarmiento: nuevo diagrama desde el lunes con más servicios

Nuevo diagrama de la Línea Sarmiento: cómo será la frecuencia y el servicio

La Línea Sarmiento implementará un nuevo diagrama de horarios desde el lunes 1 de diciembre, con el objetivo de mejorar la frecuencia y reducir las demoras que se generaron tras el descalce ocurrido el 11 de noviembre en la estación Liniers.

La actualización del cronograma busca agilizar los tiempos de viaje y poner más formaciones a disposición de los pasajeros mientras continúan las tareas de reparación en la zona afectada.

Con el nuevo esquema, la Línea Sarmiento contará con 208 servicios los días hábiles y 19 formaciones en funcionamiento, lo que permite establecer una frecuencia promedio de un tren cada 10 minutos. El recorrido entre Once y Moreno quedará fijado en 80 minutos, en tanto se avanza en la recuperación del tendido dañado.

Equipos técnicos de Trenes Argentinos trabajan en la reposición del tercer riel, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la normalización del sistema de señalización para restablecer por completo las condiciones de seguridad operacional.

Hasta ahora, la prestación funcionaba con un esquema especial implementado tras el incidente, por lo que el nuevo diagrama representa una mejora en la regularidad y en la disponibilidad del servicio.

Los horarios actualizados pueden consultarse haciendo Click Aquí o mediante la aplicación móvil de la empresa.