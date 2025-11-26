Nuevo alerta por sarampión y el avance del discurso antivacunas

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por la actual situación sanitario y advirtieron por «el debilitamiento de las políticas nacionales de prevención sanitaria y el abandono de estrategias de inmunización sistemática».

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el ministro Nicolás Kreplak remarcó con dureza la inacción del gobierno nacional ante el rebrote de enfermedades prevenibles. “Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote. Este gobierno de ajuste y ausencia de gestión no se ocupa de sus responsabilidades”, escribió el ministro.

En este sentido apuntó contra sectores oficiales que promueven espacios de legitimación al negacionismo científico: “Además convocan y difunden jornadas antivacunas en el Congreso Nacional. De no creer”, añadió Kreplak.

Kreplak se reunirá con diputados de la comisión de Salud para promover acciones para concientizar sobre la vacunación y al respecto subrayó que es fundamental sostener el consenso sanitario alcanzado durante décadas y enfrentar el negacionismo “con claridad, responsabilidad y compromiso con la salud colectiva”.