Actividades culturales en Morón: Agenda gratuita del 27 de noviembre al 3 de diciembre

El Municipio de Morón presenta una amplia programación de actividades culturales en Morón que incluyen teatro, cine, muestras, festivales y propuestas comunitarias en distintos barrios, con entrada libre y gratuita.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Morón lanzó una nueva semana de programación cultural con propuestas gratuitas para todas las edades. La grilla incluye teatro, cine, literatura, muestras artísticas y festivales comunitarios, organizados en diferentes espacios del distrito entre el jueves 27 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre. A continuación, el detalle día por día.

Jueves 27 de noviembre

Festival “La Escu se muestra” — Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)

  • 11 h | Muestra: El círculo de tiza: sobre la tierra y el amor (2º matutino)
  • 16 h | Muestra: De la indiferencia al encuentro – Programa Plantar Imaginación
  • 18 h | Muestra: El puente del deseo (1º matutino)
  • 20 h | Muestra: Tres centavos: marginales y marginados (2º vespertino)

Cine — Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón Centro)

  • 19 h | El retorno, de Marcela Luchetta | Drama religioso | 135 min | +16

Viernes 28 de noviembre

Festival “La Escu se muestra” — Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)

  • 11 h | Seminario Teóricas por tercero
  • 15 h | Teatro de grupo, por Compañía Del Revés
  • 18 h | Muestra: Vení que te cuento (taller matutino)
  • 20 h | Muestra: Antes que cierre el bar (taller vespertino)

Arte en los Barrios y propuestas en plazas y centros culturales

  • 18 h | Cumpleaños de la Murga Los Gallitos — Plaza La Maestra (El Palomar)
  • 18 h | Muestra Teatro Adultos Mayores — Carmelo Selma y Juan A. Maza, Morón
  • 18 h | Muestra anual de Danzas, Canto y Percusión — Plaza de la Madre, Castelar Norte

Cine — Teatro Gregorio de Laferrere

  • 18 h | La noche sin mí, de Berch y Chiabrando | 68 min
  • 20 h | Muña muña, de Paula Morel Kristof | 71 min | +13

Otras actividades del día

  • 19 h | Concierto de ensamble de saxos — MuMo (Casullo 59, Morón)
  • 19 h | Presentación del libro Cuéntale al mundo sobre nosotras — Paracone
  • 20 h | Cinefilia Paracone: No Other Land + charla — Paracone

Sábado 29 de noviembre

Festival “La Escu se muestra” — Escuela Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)

  • 20 h | Muestra: Los muertos, Florencio Sánchez (elenco de egresados)

Celebraciones y talleres

  • 13 h | Fiesta de fin de año — Villa Mecenas (Torres 618)
  • 17 h | Dúo Hulala — Vagón Cultural (Castelar)
  • 17 h | Concierto didáctico — Casa Museo María Elena Walsh
  • 19 h | Muestra Canto Adultos — Sociedad de Fomento Primera Junta
  • 19 h | Taller de Tarot — MuMo (Casullo 59)
  • 19 h | Cinefilia Paracone: cierre del ciclo
  • 19:30 h | Cierre de talleres — Biblioteca Municipal de Morón
  • 20 h | Función Los muertos — Escuela Pedro Escudero
  • 20 h | Ciclo de Percusión — Teatro Gregorio de Laferrere
  • 21:30 h | Milonga A la Gran Milonga — Machado 749, Morón

Domingo 30 de noviembre

  • 16 h | Peña ETAArFera — Caseros 555, Haedo
  • 16:30 h | Presentación del libro Amores breves y extraordinarios — Casa MEW
  • 17 h | Castelar a Cielo Abierto — Pompeya y Casares
  • 18:30 h | Milonguita de Filardi — Luis Lhoner 555, Haedo
  • 20 h | Ciclo de Percusión — Teatro Gregorio de Laferrere

Lunes 1 de diciembre

  • 16 h | Cierre de talleres — Villa Mecenas (Torres 618)
  • 18:30 h | Entrega de certificados — Escuela de Arte y Artesanías Folclóricas
  • 18 h | Muestra Teatro Adultos Mayores Seré — Castelar
  • 19 h | Muestra de Canto Comunitario — Casullo 59
  • 19 h | Muestra Canto Femenino — UGC 4, Castelar
  • 19 h | Muestra Talleres Tierra y Raíz — UGC 6, Morón
  • 19 h | Muestra Canto para Solistas — Casa MEW

Miércoles 3 de diciembre

  • 16 h | Muestra Canto Jóvenes — Casa de las Juventudes, Morón Sur
  • 16 h | Muestra Tango Adultos Mayores — Castelar
  • 18 h | Muestra Literaria — UGC 2, Haedo
  • 18:30 h | Muestra Canto Solista — Carmelo Selma
  • 19 h | Muestra Canto y Técnica Vocal — UGC 3, El Palomar

Feria permanente: Viernes, sábados, domingos y feriados. Desde las 10 h en Plaza San Martín (Morón Centro)

Las actividades del Teatro Gregorio de Laferrere requieren retiro de entradas una hora antes de cada función o reserva mediante la aplicación Morón a Mano.

