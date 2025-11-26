Actividades culturales en Morón: Agenda gratuita del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Agenda de actividades culturales en Morón: fechas, horarios y espacios
El Municipio de Morón lanzó una nueva semana de programación cultural con propuestas gratuitas para todas las edades. La grilla incluye teatro, cine, literatura, muestras artísticas y festivales comunitarios, organizados en diferentes espacios del distrito entre el jueves 27 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre. A continuación, el detalle día por día.
Jueves 27 de noviembre
Festival “La Escu se muestra” — Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)
- 11 h | Muestra: El círculo de tiza: sobre la tierra y el amor (2º matutino)
- 16 h | Muestra: De la indiferencia al encuentro – Programa Plantar Imaginación
- 18 h | Muestra: El puente del deseo (1º matutino)
- 20 h | Muestra: Tres centavos: marginales y marginados (2º vespertino)
Cine — Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón Centro)
- 19 h | El retorno, de Marcela Luchetta | Drama religioso | 135 min | +16
Viernes 28 de noviembre
Festival “La Escu se muestra” — Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)
- 11 h | Seminario Teóricas por tercero
- 15 h | Teatro de grupo, por Compañía Del Revés
- 18 h | Muestra: Vení que te cuento (taller matutino)
- 20 h | Muestra: Antes que cierre el bar (taller vespertino)
Arte en los Barrios y propuestas en plazas y centros culturales
- 18 h | Cumpleaños de la Murga Los Gallitos — Plaza La Maestra (El Palomar)
- 18 h | Muestra Teatro Adultos Mayores — Carmelo Selma y Juan A. Maza, Morón
- 18 h | Muestra anual de Danzas, Canto y Percusión — Plaza de la Madre, Castelar Norte
Cine — Teatro Gregorio de Laferrere
- 18 h | La noche sin mí, de Berch y Chiabrando | 68 min
- 20 h | Muña muña, de Paula Morel Kristof | 71 min | +13
Otras actividades del día
- 19 h | Concierto de ensamble de saxos — MuMo (Casullo 59, Morón)
- 19 h | Presentación del libro Cuéntale al mundo sobre nosotras — Paracone
- 20 h | Cinefilia Paracone: No Other Land + charla — Paracone
Sábado 29 de noviembre
Festival “La Escu se muestra” — Escuela Pedro Escudero (Estrada 17, Haedo)
- 20 h | Muestra: Los muertos, Florencio Sánchez (elenco de egresados)
Celebraciones y talleres
- 13 h | Fiesta de fin de año — Villa Mecenas (Torres 618)
- 17 h | Dúo Hulala — Vagón Cultural (Castelar)
- 17 h | Concierto didáctico — Casa Museo María Elena Walsh
- 19 h | Muestra Canto Adultos — Sociedad de Fomento Primera Junta
- 19 h | Taller de Tarot — MuMo (Casullo 59)
- 19 h | Cinefilia Paracone: cierre del ciclo
- 19:30 h | Cierre de talleres — Biblioteca Municipal de Morón
- 20 h | Función Los muertos — Escuela Pedro Escudero
- 20 h | Ciclo de Percusión — Teatro Gregorio de Laferrere
- 21:30 h | Milonga A la Gran Milonga — Machado 749, Morón
Domingo 30 de noviembre
- 16 h | Peña ETAArFera — Caseros 555, Haedo
- 16:30 h | Presentación del libro Amores breves y extraordinarios — Casa MEW
- 17 h | Castelar a Cielo Abierto — Pompeya y Casares
- 18:30 h | Milonguita de Filardi — Luis Lhoner 555, Haedo
- 20 h | Ciclo de Percusión — Teatro Gregorio de Laferrere
Lunes 1 de diciembre
- 16 h | Cierre de talleres — Villa Mecenas (Torres 618)
- 18:30 h | Entrega de certificados — Escuela de Arte y Artesanías Folclóricas
- 18 h | Muestra Teatro Adultos Mayores Seré — Castelar
- 19 h | Muestra de Canto Comunitario — Casullo 59
- 19 h | Muestra Canto Femenino — UGC 4, Castelar
- 19 h | Muestra Talleres Tierra y Raíz — UGC 6, Morón
- 19 h | Muestra Canto para Solistas — Casa MEW
Miércoles 3 de diciembre
- 16 h | Muestra Canto Jóvenes — Casa de las Juventudes, Morón Sur
- 16 h | Muestra Tango Adultos Mayores — Castelar
- 18 h | Muestra Literaria — UGC 2, Haedo
- 18:30 h | Muestra Canto Solista — Carmelo Selma
- 19 h | Muestra Canto y Técnica Vocal — UGC 3, El Palomar
Feria permanente: Viernes, sábados, domingos y feriados. Desde las 10 h en Plaza San Martín (Morón Centro)
Las actividades del Teatro Gregorio de Laferrere requieren retiro de entradas una hora antes de cada función o reserva mediante la aplicación Morón a Mano.