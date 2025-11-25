Noticias destacadasConurbano

Simulacro de siniesto en Autopistas del Oeste

Colectora e intersección de calle Plutarco, Moreno, sentido a Luján, fue escenario de un simulacro de siniestro del que participaron el equipo de seguridad vial de Autopistas del Oeste, a Bomberos Voluntarios de Moreno, Defensa Civil u Tránsito del Municipio de Moreno, Filiar de la Cruz Roja.

Por Aldana Farinelli

Se llevó adelante un simulacro de siniestro con el objetivo de interrelacionar los distintos protocolos intervinientes frente a un incidente con múltiples complejidades y garantizar la asistencia de las víctimas, la protección ambiental y la minimización de los impactos.

La secuencia consistía en un siniestro, colisión de colectivo y moto, la asistencia primaria, los pertinentes avisos frente al inminente incendio, la evacuación y el arribo de los distintos representantes.

La práctica estuvo dirigida al equipo de seguridad vial de Autopistas del Oeste, a Bomberos Voluntarios de Moreno, Defensa Civil u Tránsito del Municipio de Moreno, Filiar de la Cruz Roja y se contó con la presencia de un colectivo que participó de la simulación del siniestro que dispusieron de la empresa COLCAR.

Para llevarlo adelante se convocó a los distintos actores involucrados para revisar e integrar los procedimientos. La cita fue en colectora e intersección de calle Plutarco, Moreno. Sentido a Luján.

Al finalizar, se brindó una reunión para medir el éxito del simulacro. Se evaluaron aspectos como: la rapidez de respuesta; la competencia de las organizaciones intervinientes; la adecuación y el despliegue de los equipos y materiales; la eficacia de la atención a las víctimas; la gestión y contención de la población circundante; así como las relaciones entre las distintas organizaciones involucradas.

