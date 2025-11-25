Simulacro de siniesto en Autopistas del Oeste

Simulacro de siniestro en Autopistas del Oeste

Se llevó adelante un simulacro de siniestro con el objetivo de interrelacionar los distintos protocolos intervinientes frente a un incidente con múltiples complejidades y garantizar la asistencia de las víctimas, la protección ambiental y la minimización de los impactos.

La secuencia consistía en un siniestro, colisión de colectivo y moto, la asistencia primaria, los pertinentes avisos frente al inminente incendio, la evacuación y el arribo de los distintos representantes.

La práctica estuvo dirigida al equipo de seguridad vial de Autopistas del Oeste, a Bomberos Voluntarios de Moreno, Defensa Civil u Tránsito del Municipio de Moreno, Filiar de la Cruz Roja y se contó con la presencia de un colectivo que participó de la simulación del siniestro que dispusieron de la empresa COLCAR.

Para llevarlo adelante se convocó a los distintos actores involucrados para revisar e integrar los procedimientos. La cita fue en colectora e intersección de calle Plutarco, Moreno. Sentido a Luján.

Al finalizar, se brindó una reunión para medir el éxito del simulacro. Se evaluaron aspectos como: la rapidez de respuesta; la competencia de las organizaciones intervinientes; la adecuación y el despliegue de los equipos y materiales; la eficacia de la atención a las víctimas; la gestión y contención de la población circundante; así como las relaciones entre las distintas organizaciones involucradas.