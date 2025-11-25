Bebu Verón, el boxeador del oeste retuvo el título latino en Estados Unidos

La gran historia de Bebu Verón

Francisco «Bebu» Verón retuvo el título continental latino superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Román Villa en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Nacido en José León Suárez, el joven entrenaba luego de atender el almacén de su barrio. Además, era remisero y estudiaba Educación Física en la Universidad de Hurlingham, carrera con la que continúa. De hecho, a Estados Unidos viajó con sus apuntes para estudiar en sus tiempos libres, porque al volver lo esperaban dos parciales.

Los jurados fueron contundentes con el fallo, hubo coincidencia en los tres jueces en la calificación (100-89).

Verón logró llegar a esta instancia tras obtener el cinturón latino de la CMB al derrotar al mexicano Juan Hernández en California.

Antes de convertirse en profesional, Bebu representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la competencia, se desempeñó en la categoría de hasta 75 kilogramos.

A la par de que competía, Francisco atravesaba los desafíos económicos de la pandemia.

Su padre, Frankie Verón, tuvo a Carlos Monzón como mentor antes de ver truncada su carrera por un accidente. Hoy en día, entrena a su hijo.