ConurbanoInseguridadNoticias destacadas

Brutal Accidente Ferroviario

Interrumpió el recorrido de cada formación la Estación Ramos Mejía.

Por Andres Llinares

Publicación

Brutal Accidente Ferroviario
Brutal Accidente Ferroviario

Brutal Accidente Ferroviario. Fue hoy en horas de la mañana. Un tren chocó a un auto que cruzó con las barreras bajas en Ciudadela. El conductor del vehículo resultó herido y quedó en observación.

El ferrocarril Sarmiento volvió a protagonizar un accidente esta mañana, cuando una de sus formaciones que se dirigía en sentido Capital embistió a un auto que habría cruzado con las barreras bajas.

El paso a nivel en donde ocurrió el accidente fue el de la Avenida Maipú y 9 de Julio, en Ciudadela. Allí fue impactado.

Además pudo observar que había un solo herido, una persona a la cual se le colocaba un cuello ortopédico para ser trasladado.

El servicio presenta demoras a raíz del accidente y los trenes no se detienen en la estación Ramos Mejía.

El Sarmiento había sido noticia la semana pasada, luego de un fuerte accidente en el que una de las formaciones descarriló. Fue en medio de un cambio de vías en la estación Liniers, lo que generó complicaciones a los pasajeros, dado que hubo diez personas con lesiones y traumatismos que tuvieron que ser hospitalizadas

En ese accidente, que actualmente está siendo investigado, se descartó la falla humana tras pruebas de alcoholemia y narcolemia negativas sobre el motorman. Se analiza el posible problema técnico o mecánico en un desvío en proceso de automatización. La modernización del sistema de señalización estaba en marcha, con obras de renovación y automatización de aparatos de vías.

Noticias relacionadas

Lo de Carlitos: Panqueques de dulce de leche a $10

Lo de Carlitos celebra el Día del Panqueque Cada 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque, y este año el tradicional lugar "Lo...

43 trenes nuevos para el Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano

43 trenes nuevos para el Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano La futura adquisición de los 43 trenes incluye la compra de 150 coches...

Alerta por tormentas: Pronóstico para el fin de semana largo

Alerta por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de tormentas a Capital Federal y el conurbano para este jueves 20 de noviembre....

Agenda cultural de Morón: actividades gratuitas del 20 al 26

Agenda cultural de Morón: propuestas gratuitas de la semana El Municipio de Morón dio a conocer su agenda cultural para la semana del jueves 20...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img