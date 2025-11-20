Brutal Accidente Ferroviario. Fue hoy en horas de la mañana. Un tren chocó a un auto que cruzó con las barreras bajas en Ciudadela. El conductor del vehículo resultó herido y quedó en observación.

El ferrocarril Sarmiento volvió a protagonizar un accidente esta mañana, cuando una de sus formaciones que se dirigía en sentido Capital embistió a un auto que habría cruzado con las barreras bajas.

El paso a nivel en donde ocurrió el accidente fue el de la Avenida Maipú y 9 de Julio, en Ciudadela. Allí fue impactado.

Además pudo observar que había un solo herido, una persona a la cual se le colocaba un cuello ortopédico para ser trasladado.

El servicio presenta demoras a raíz del accidente y los trenes no se detienen en la estación Ramos Mejía.

El Sarmiento había sido noticia la semana pasada, luego de un fuerte accidente en el que una de las formaciones descarriló. Fue en medio de un cambio de vías en la estación Liniers, lo que generó complicaciones a los pasajeros, dado que hubo diez personas con lesiones y traumatismos que tuvieron que ser hospitalizadas

En ese accidente, que actualmente está siendo investigado, se descartó la falla humana tras pruebas de alcoholemia y narcolemia negativas sobre el motorman. Se analiza el posible problema técnico o mecánico en un desvío en proceso de automatización. La modernización del sistema de señalización estaba en marcha, con obras de renovación y automatización de aparatos de vías.