Deportivo Morón vs. Madryn: otro partido para la infamia

Lamentablemente Deportivo Morón no pudo llegar a la final por un lugar en la Primera A. Un arbitraje malo, un acuerdo en la AFA para suspender al Técnico Walter Otta, ídolo de la hinchada, y todo se redujo a la mímica de un partido que todo el tiempo el silbato cayó del lado de Deportivo Madryn.

Vergonzoso el fútbol argentino. Acá tenés todos los detalles y en imágenes.

La falta que no fue y desencadenó el gol 👇

Acá los mejores análisis del partido 👇

La advertencia semanas atrás de Ricardo Caruso Lombardi que sucedió finalmente ante Deportivo Morón

El bochorno del final, la policía reprimiendo a los jugadores con Gas Pimienta 👇

Con un final escandaloso producto del mal arbitraje de Pablo Echavarría, Deportivo Madryn eliminó a Deportivo Morón y jugará la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El Gallito no pudo tener en el banco a su DT Walter Otta por una suspensión insólita producto de una Fake News. El entrenador vio el partido desde la tribuna junto a los allegados del club. Una vez que la delegación retornó hacia Buenos Aires, envuelto en llanto por la eliminación, dijo que no quería dirigir más abrazado al histórico Luis Gambino.

Alrededor de 500 personas se acercaron al Nuevo Francisco Urbano el domingo por la noche para recibir al plantel. El entrenador se abrazó a Cacha Gambino y entre lagrimas expresó: «No tengo más ganas de dirigir. No tengo más fuerzas». Una frase que, más allá de evidenciar lo que vivió el día domingo en la Patagonia, pone en duda su continuidad como DT en el Gallo. Pero lo concreto es que la gente lo ama y lo más probable es que se quede.

El mensaje de Deportivo Morón para Otta y su cuerpo técnico

La cuenta oficial del Gallo se expresó para con el entrenador y su cuerpo técnico, al momento en el que retornaron hacia Buenos Aires. » Gracias a Walter Otta, su CT, y a todo el equipo, por el esfuerzo, el sacrificio y por cada momento de felicidad que nos hicieron vivir. Gracias por devolvernos la ilusión. Vamos a levantarnos. Volveremos a dar pelea, más fuertes que nunca«, redactaron en su cuenta de X (ex Twitter).

El entrenador sumó 58 puntos en la etapa regular del certamen, llegó a estar cerca de jugar la final por el primer ascenso y le devolvió la ilusión a Morón tras un par de temporadas en la que estuvieron peleando la parte baja de la tabla del Nacional.