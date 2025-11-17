Aumentó Netflix: cómo son los nuevos valores

Los nuevos valores de Netflix

La plataforma anunció un aumento que impactará en el plan básico, el estándar y el premium con nuevos valores. Los precios anunciados no contemplan la carga impositiva local.

Cabe recordar que se trata del tercer incremento en lo que va del año. El anterior fue en agosto pasado cuando los precios eran de $7.199, $11.999 y $15.999 al mes.

Netflix cuenta con tres planes principales ¿La diferencia? la calidad de imagen y la cantidad de dispositivos en los que se puede reproducir contenido en simultaneo. También se pueden incorporar cuentas extras por un cargo adicional.

Hoy en día los valores son:

Básico: $8.999 al mes. Permite el uso de una sola pantalla a la vez y en calidad estándar.

Estándar: $14.999 al mes. Ofrece reproducción en dos pantallas simultáneas con calidad HD.

Agregar 1 miembro extra cuesta $5399 al mes

Premium: $19.999 al mes. Permite cuatro pantallas al mismo tiempo y calidad Ultra HD.

Se puede agregar hasta 2 miembros extras y vale $5399 al mes cada uno

En Argentina, a los servicios de Netflix se les suman dos cargas impositivas: el 21% de IVA y una percepción del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

En conjunto, estos tributos implican una carga adicional del 51% que se aplica directamente sobre el precio base informado. El costo final estimado será:

Plan Básico con impuestos: $13.588

Plan Estándar con impuestos: $22.648

Plan Premium con impuestos: $30.298

Cuenta extra con impuestos: $8.152

Respecto a los motivos del aumento, en su sitio web oficial Netflix explica: “Los planes y los precios pueden cambiar a medida que mejoramos nuestro servicio y agregamos más películas y series”.

A pesar del incremento, Argentina sigue siendo uno de los mercados donde el abono de Netflix resulta más accesible en comparación con otros países.