Prohibieron siete marcas de café: Cuáles son y los motivos

Las siete marcas de café prohibidas

La medida de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, fue publicada en el Boletín Oficial bajo la la Disposición 8385/2025. Allí se menciona la prohibición de productos de Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

¿Los motivos? carecían de registros sanitarios y mostraban rótulos falsos, por lo que ahora no pueden elaborarse, fraccionarse ni comercializarse. Para retomar su actividad, las empresas deberán regularizar su situación.

Cabe destacar que la investigación comenzó tras una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que advirtió que uno de los productos rotulados como Caffé del Doge exhibía un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistente.

Tras una inspección en una sucursal se constató la presencia de otras presentaciones con irregularidades en el rotulado y la ausencia de datos como lote o fecha de vencimiento.

Las marcas prohibidas son:

Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia.

Café Clásico, Café Sol, Línea Baristas..

Café Colombia, Café Sol, Línea Baristas.

Café Gourmet, Café Sol, Línea Baristas.

Café, Café Sol, Línea Baristas.

Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto.

Café tostado natural, Expresso Café Crema.

El propietario del local inspeccionado, declaró que no vendía los productos envasados, sino que los utilizaba para la preparación de café en taza, y señaló que eran provistos por la empresa Junio 1995 SRL. Esta firma, a su vez, indicó que el fraccionamiento se realizaba en una planta denominada Café Sol, ubicada en San Justo la cual no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni RNPA vigentes.

Desde la ANMAT iniciaron sumarios sanitarios a las empresas y personas involucradas.