Ahora: Impactante explosión en Cañuelas sacudió el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un tR2lig incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.