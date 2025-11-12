MorónCulturaNoticias destacadas

Zombie Walk en Haedo: caminata con premio al mejor disfraz

Este sábado 15 de noviembre habrá Zombie Walk en Haedo, un desfile de zombies y cosplayers por las calles de la ciudad que culminará con bandas en vivo, feria temática y un concurso al mejor disfraz.

Por Aldana Farinelli

Zombie walk en haedo

Todo lo que tenés que saber sobre la Zombie Walk en Haedo

Haedo se prepara para una jornada llena de terror, música y diversión con una nueva edición de la Zombie Walk Haedo, que se realizará el sábado 15 de noviembre en el marco del evento “Haedo, capital nacional del cine de terror”.

Desde las 18:30 en Estrada 17, cientos de participantes caracterizados como zombies recorrerán las calles hasta llegar a la Plaza San Martín (Maipú y Raspanti), donde continuará la celebración con bandas en vivo, feria temática y el tan esperado premio al mejor disfraz.

La caminata zombie será una experiencia única que combina cine, cultura pop y creatividad. Antes del desfile se proyectarán las películas “Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie(2022), dirigida por Camilo de Cabo y Nicanor Loreti, y “Cuando acecha la maldad” (2023), con la presencia de su director Demián Rugna y parte del elenco. Además, habrá un stand donde los asistentes podrán completar su caracterización y participar en el concurso que premiará a los disfraces más impactantes.

La Zombie Walk en Haedo culminará con una gran fiesta en la plaza, donde habrá feria de artesanos, camiones de comida y bebida, y presentaciones en vivo de Nasty Neighbours, Mentolados, Tortura y Pasco. Un evento gratuito, abierto a toda la comunidad, que invita a disfrutar del arte, la música y el terror con creatividad y humor.

